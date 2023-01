Israël : État voyou ?

Il est toujours difficile de s'exprimer sur les actions des gouvernements successifs d'Israël, depuis toujours État Ami et Allié de l'Occident. Ce dernier —avec la France au premier rang— a même aidé Israël à devenir une puissance nucléaire, aujourd'hui dotée de centaines d'ogives nucléaires militaires. (*) Les choix d'Israël ne sont jamais neutres pour nous... Faut-il suivre son cœur ? Ou sa raison ?

Dome of the Rock and Wailing wall – CCA 2.0 G

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dome_of_the_Rock_and_Wailing_wall_by_Peter_Mulligan.jpg

Devrons-nous un jour choisir entre coeur et raison ? Ou pourrons-nous poursuivre tranquillement en mode ''faux-cul'' ?

>> Sur le thème de l'indépendance de la Justice

On nous a rebattu les oreilles avec la Pologne. A juste raison, d'ailleurs. Mais pourquoi ne rien dire sur Israël ?

En Israël, le journaliste Gideon Levy nous dit pourtant qu'il y a un problème :

« Le nouveau ministre de la Justice, avec l’appui du premier ministre, procède à une prise de contrôle hostile de la Cour suprême. (…) La Cour suprême, dont la tentative de prise de contrôle a semé une telle panique parmi tous les amoureux de la démocratie, a joué un rôle décisif dans la destruction de la démocratie israélienne. » (1)

Comment pouvons-nous aider ? Par des sanctions ? Des prières ?

>> Sur le thème de la Démocratie

Nous faisons régulièrement la leçon à tous les pays du monde. Mais pourquoi pas à Israël ?

On nous répète, comme si on voulait nous en convaincre, que l’État d'Israël est démocratique. Et que toute affirmation contraire serait complotiste (et peut-être antisémite !).

Mais des voix s'élèvent en Israël pour nous dire que « l’État d’Israël a intérêt à être décent, à ne plus poursuivre une politique d’oppression et d’apartheid, et à être sauvé des mâchoires antidémocratiques qui lui tiennent au cou. S’il y a une chance que les boycotts aident, tant mieux. »

Et d'ajouter que « si nous voulons que des personnes décentes dans le monde (...) cessent de nous voir comme des lépreux moraux, nous devons cesser d’être des lépreux moraux. » (2)

Ils développent aussi toute les argumentations que nous n'entendrons jamais ici, chez nous. Surprenant ?

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/apartheid-a-l-israelienne-une-239098

>> Sur le thème des exécutions sommaires

Nous condamnons à raison les simulacres de jugement et les pendaisons en Iran. Mais pourquoi ne pas dénoncer les trop fréquentes exécutions extra-judiciaires de palestiniens (et de palestiniennes) musulmans et chrétiens : sans jugement, sans enquête sérieuse, et même sans enquête du tout ?

L'organisation Jewish Voice for Peace fait une « Déclaration JVP sur l'assassinat de cinq Palestiniens par l'armée Israélienne en deux jours » (3)

Le journal Israélien Haaretz signale chaque semaine les exécutions de Palestiniens : très souvent des ados ou jeunes gens. On en compte une douzaine depuis le début de l'année.Trop souvent d'une balle perdue dans la tête.

Tout ce qui ressemble à un ''deux poids, deux mesures'' est nuisible pour Israël. Et l'est également pour l'image de leurs Alliés et Amis !

>> Sur le thème de la désinformation de l'Occident

Nous avons étés largement informés des activités de désinformation des Russes et des Chinois. Mais ce ne sont que des ''enfants de cœur'' par rapport au Lobbying fondamentaliste inconditionnellement pro-Israël qui sévit en Amérique et en Europe, depuis des décades.

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/les-fondamentalismes-des-dieux-242913

Et, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette idéologie fondamentaliste imprègne l'Amérique jusqu'aux plus hauts niveaux. Exemple :

Kenneth Roth, a été Directeur Général de Human Rights Watch ; organisation clairement critique des pratiques d'Israël :

https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution

K. Roth a été écarté d'un poste à Harvard précisément en raison de ses critiques envers Israël : https://www.lorientlejour.com/article/1324455/kenneth-roth-ecarte-dun-poste-a-harvard-en-raison-de-ses-critiques-a-lencontre-disrael.html

L’intéressé a déclaré que la décision de Harvard reflétait « à quel point la Kennedy School a peur de toute critique d’Israël ». Ce qui suggère quelque chose de puissant installé en Amérique, qu'il serait imprudent d'irriter. Quoi de plus puissant qu'une idéologie installée ? C'est ce dont il parlait, je suppose.

Il y a pourtant matière à critique :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/un-regime-d-apartheid-du-jourdain-244787

« L’American Civil Liberties Union a qualifié de « profondément troublant » le refus d’une bourse à Kenneth Roth. » et « cette décision soulève de sérieuses questions sur l’une des principales écoles de gouvernement des États-Unis. » (4)

Ils ont bien raison ! Mais on se réveillera toujours trop tard.

Comment faire taire ou étouffer tout questionnement ou critique d'Israël ? Le système fonctionne depuis longtemps et est depuis bien rôdé. Il s'agit d'un lobbyisme 'pointu' dont l'effet final, à long terme, ressemble fort à une manipulation de l'opinion publique des États occidentaux. J'analysais la méthode ici :

https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/lobbyisme-pro-israel-et-democratie-212702

Des ''manuels pratiques'' sont publiés pour les activistes inconditionnellement pro-israël (= ceux qui approuvent des actions complètement opposées aux Valeurs qu'ils prétendent prôner) :

Voici le ''Hasbara Hadbook'' :

https://www.middle-east-info.org/take/wujshasbara.pdf

En page 3 du manuel (p. 13/ 131 du livret), il est indiqué que l'objectif N°1 est « influencer l'opinion publique ». Le N°2, c'est « influencer les Leaders d'opinion »... Et c'est valable pour tous les pays occidentaux.

Et il y a aussi celui-là... avec les drapeaux US, Allemagne, UK, et France en première page... les différentes cibles, je suppose.

http://australiansforpalestine.com/wp-content/uploads/2009/07/tip_report.pdf

Ils se sont donné du mal depuis des décades... et ça a payé, semble-t-il !

Bien des thèmes mentionnés ici sont apparentés à des idéologies fondamentalistes qui poursuivent depuis longtemps leurs chemins, sous différentes variantes et formes, en différents lieux.

En voici un exemple illustratif édifiant sur les interactions de l'idéologie et du politique : le chapitre « La promesse du Sionisme Religieux » dans l'article :

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-mythe-de-la-terre-promise-242429

« Il est minuit, braves gens, dormez en paix... »

JPCiron

…... (*) - Article Revue Défense Nationale 2015/7 « Israël et la dissuasion nucléaire » par Pierre Razoux – Cairn info février 2020

https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2015-7-page-124.htm

..... (1) – Article HAARETZ 14 jan. 2023 : « Une prise de contrôle hostile d’une institution hostile » par Gideon Levy - (Trad. Reverso)

https://www.haaretz.com/opinion/2023-01-14/ty-article/.premium/a-hostile-take-over-of-a-hostile-institution/00000185-b228-de56-a5b5-f6be65b60000?_amp=true

..... (2) – Article HAARETZ 15 dec ; 2022 « Des mesures de boycott supplémentaires contre Israël sont nécessaires, y compris le boycott académique » par David Enoch (Trad. Hébreu/ Anglais Ofer Neiman) (Trad. Anglais/Francais par Reverso) - https://archive.ph/pY9BM

https://thepalestineproject.medium.com/additional-boycott-measures-against-israel-are-required-including-academic-boycott-22219d48b9ac

.... (3) – Article Jewish Voice for Peace du 12 jan. 2023 « Déclaration JVP sur l'assassinat de cinq Palestiniens par l'armée Israélienne en deux jours »

https://www.jewishvoiceforpeace.org/2023/01/operation-breaking-the-wave/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operation-breaking-the-wave

….. (4) – Article The Guardian 08 jan 2023 : « Harvard Kennedy School condemned for denying fellowship to Israel critic » par Chris McGreal -

https://www.theguardian.com/us-news/2023/jan/08/kennedy-school-human-rights-watch

