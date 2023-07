Israël fera-t-il les frais de l’attaque diplomatique de l’Iran  ?

Ces derniers temps, l’Iran s’est activement engagé dans des manœuvres diplomatiques sur les fronts locaux et mondiaux, réalisant des avancées notables dans ses relations avec divers acteurs régionaux. Cela incite à s’interroger sur l’ampleur de l’impact de ces manœuvres iraniennes sur Israël et sur ses préoccupations stratégiques dans le cadre de leur rivalité actuelle.

Hussein Amir Abdollahian, ministre iranien des affaires étrangères, a entamé une tournée dans quatre pays, à savoir Oman, le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis. Il a également accueilli le ministre saoudien des affaires étrangères à Téhéran. Par ailleurs, l’Iran s’efforce de rouvrir les discussions sur son programme nucléaire, les médias évoquant la possibilité d’un accord intermédiaire facilité par Oman entre l’Iran et les États-Unis.

Au début du mois, le président iranien Ibrahim Raisi a entrepris une tournée remarquée en Amérique latine, précédée de visites en Chine, dans certains pays d’Asie centrale, en Syrie et dans d’autres lieux. Le point commun de ces initiatives réside dans la manifestation d’initiatives diplomatiques iraniennes vigoureuses visant à renforcer leurs bases de pouvoir dans le contexte de la lutte de pouvoir en cours avec les États-Unis et Israël.

L’une des principales questions qui se posent concerne les conséquences de ces manœuvres iraniennes sur Israël. Téhéran parviendra-t-il à entraver ou à stopper les projets de normalisation des liens entre Israël et les États arabes et du Golfe ? L’examen minutieux des preuves et des indicateurs disponibles pour trouver une réponse à ces questions révèle de multiples facteurs d’influence.

Tout d’abord, l’amélioration en cours des relations de l’Iran avec ses voisins du Conseil de coopération du Golfe ne peut pas remplacer de manière adéquate les liens existants et potentiels entre certains pays de la région et Israël. Ceci est principalement dû aux orientations de politique étrangère poursuivies par ces pays, qui visent à reconstruire leurs politiques étrangères sur la base de nouveaux principes caractérisés par la diversité et l’inclusivité, répondant à leurs ambitions et à leurs objectifs compétitifs. Ces objectifs nécessitent l’établissement d’un vaste réseau de relations de coopération qui englobe tous les partenaires régionaux et internationaux existants et potentiels.

Le deuxième aspect concerne les cadres de coopération stratégique et les questions qui existent entre les pays arabes et les pays du Golfe, y compris ceux qui ont déjà ratifié les accords de paix avec Israël, ainsi que les futurs participants potentiels. Ces cadres englobent des secteurs et des domaines cruciaux qui jouent un rôle essentiel dans les économies de ces nations.

Ces aspects ne peuvent être remplacés par un cadre alternatif iranien, en particulier dans des domaines clés tels que les technologies de l’information, la cybersécurité, l’agriculture, l’espace et d’autres. En outre, la sincérité des intentions de l’Iran n’a pas encore été vérifiée et les perspectives de rapprochement ou de reprise des relations dans le Golfe ne sont pas sans précédent. De nombreuses tentatives antérieures ont échoué, au cours desquelles l’Iran n’a pas démontré son engagement envers les principes de relations de voisinage amicales, révélant une disparité substantielle entre les actions et la rhétorique concernant la coopération régionale.

En outre, les pays du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que d’autres puissances régionales et internationales influentes, sont parfaitement conscients des transformations radicales qui s’opèrent au sein du système mondial. Les règles régissant ce système sont en train d’être remodelées, sous l’effet des interactions stratégiques en cours.

L’adoption de politiques qui réduisent la capacité de ces nations à sauvegarder leur position légitime et leur influence réelle dans les relations internationales pose des défis considérables. Cela souligne l’importance de favoriser la coopération et l’engagement avec tous les pays et acteurs influents au niveau régional et mondial, sans exception.

Par conséquent, ces nations ne peuvent souscrire au concept de blocs ou d’alliances, qu’il s’agisse de s’aligner sur l’Iran aux dépens d’Israël ou d’embrasser une alliance avec Israël contre l’Iran. De telles approches contredisent l’idée que l’expansion diplomatique de l’Iran sapera intrinsèquement le statut et l’efficacité régionale d’Israël.

Toutefois, il est essentiel de souligner que la logique des intérêts stratégiques façonnera fortement la trajectoire des relations de ces nations, que ce soit avec Israël ou avec l’Iran, à condition que ce dernier adhère aux cadres établis et aux principes primordiaux qui ont précédé les récentes avancées dans les relations entre les deux rives du Golfe.

Le cinquième aspect concerne la rhétorique politique iranienne, qui tend à commercialiser la nouvelle atmosphère dans les relations de Téhéran avec ses homologues du Golfe sous une apparence « islamique ». Elle présente une « coalition islamique » contre l’« entité sioniste » et sert de stratégie de contre-pénétration contre les accords d’Abraham axés sur la paix et d’autres éléments de la propagande politique iranienne qui contredisent la réalité.

L’amélioration des relations entre Téhéran et ses homologues du Golfe n’émane pas d’un cadre de « coopération islamique » et ces homologues ne cherchent pas non plus à forger des alliances ou des alignements idéologiques ou politiques de quelque nature que ce soit. Le nœud du problème réside dans l’ambition de l’Iran de défendre une idée découlant de son aspiration à diriger le monde islamique. Ce discours se traduit ensuite par des moyens de pression et la poursuite d’intérêts dans ses interactions avec les grandes puissances internationales.

Une indication de l’« islamisation » du paysage géopolitique régional se trouve dans les déclarations du président Ibrahim Raisi. Il a fait remarquer que « les adversaires des musulmans, Israël en tête, sont perturbés par les progrès de la coopération bilatérale et régionale entre l’Iran et l’Arabie saoudite ». M. Raisi a transmis ce message lors de sa rencontre avec le ministre saoudien des affaires étrangères, Faisal bin Farhan, à Téhéran, en affirmant que « l’entité sioniste n’est pas seulement l’adversaire des Palestiniens, mais constitue une menace pour tous les musulmans. La normalisation des relations entre certaines nations et cette entité ne compromet pas seulement la sécurité, mais va également à l’encontre du sentiment collectif de l’Oummah islamique ».

Le sixième aspect concerne l’examen continu de tous les développements dans les relations de l’Iran avec ses voisins régionaux. Il apparaît clairement que la conduite, les positions et les politiques régionales de l’Iran, qui ont contribué à l’escalade des tensions et aux dangers régionaux, n’ont subi que peu de changements substantiels, hormis la simple rhétorique verbale.

Il y a peut-être eu un certain assouplissement relatif sur certaines questions comme le Yémen, mais sans percée concrète ni contribution substantielle à leur résolution.

Dans ce contexte, il convient de noter que Mohsen Naziri, représentant permanent de l’Iran auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique, s’est inquiété de la « fragilité » apparente des mesures de sécurité et de sûreté dans les centrales nucléaires mises en place par les Émirats arabes unis lors d’une récente réunion de l’Agence. Il a souligné les menaces potentielles pour l’environnement et la stabilité régionale découlant de cette situation, bien que Téhéran reconnaisse la diligence et la prudence des Émirats arabes unis dans la construction de la centrale nucléaire pacifique de Barakah.

En définitive, la dynamique qui façonne les relations de l’Iran avec ses homologues du Golfe suit une trajectoire distincte, telle qu’elle est perçue par les pays du Conseil de coopération du Golfe. Cette évolution n’entre pas en conflit avec les relations que ces pays nouent avec d’autres acteurs régionaux, y compris Israël.

Ces pays sont déterminés à désamorcer toutes les tensions qui mettent en péril la stabilité régionale, soit en atténuant la crise avec l’Iran, soit en concluant des accords de paix avec Israël. Par conséquent, il semble improbable que les transformations géopolitiques en cours dans la région entravent l’atmosphère de paix et de progrès qui a émergé ou qui est réalisable entre Israël et ses homologues des pays arabes et du Golfe.