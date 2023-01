Israël frappe l’Iran dans deux ans

Le ministre israélien de la Défense sortant, Yeni Gantz, a déclaré dans une déclaration remarquablement opportune et substantielle qu’une frappe militaire contre les installations nucléaires iraniennes est possible d’ici deux ou trois ans. Cette déclaration a suscité une attention considérable de la part des observateurs et des experts parce qu’il s’agit d’une déclaration directe du ministre de la défense israélien, alors que son mandat touche à sa fin ou que, de manière inhabituelle, sa dernière déclaration officielle concernait le calendrier d’une guerre anticipée. Remettant leur diplôme à un groupe de pilotes de l’armée de l’air israélienne, il leur a dit : « Dans deux ou trois ans, vous traverserez peut-être le ciel vers l’est pour participer à une attaque contre les installations nucléaires iraniennes ».

Plusieurs points me sautent aux yeux dans ce discours. Tout d’abord, il émane du ministre de la Défense sortant, qui est aussi l’opposant politique le plus en vue du nouveau Premier ministre, Benjamin Netanyahu. Les deux parties se sont déjà affrontées verbalement à plusieurs reprises, notamment au sujet du dossier nucléaire iranien, et ont deux points de vue opposés sur la mécanique de l’engagement et le degré d’urgence, mais pas sur la nature de la menace iranienne. Gantz n’a pas la même vision cette fois-ci, comme il l’a dit, mais il est plus conservateur quant à la frappe elle-même, préférant consulter l’allié américain qu’il considère comme crucial avant de prendre une décision en la matière. Cela soulève quelques points d’interrogation sur la signification de l’annonce du « timing » de la frappe, même s’il s’agit d’une estimation. Gantz est conscient que tout ce qu’il écrit sur cette question est très soigneusement calculé ; le dossier n’accepte pas les impératifs politiques comme le font d’autres dossiers.

Deuxièmement, même après l’échec des dernières élections, Gantz avait affirmé qu’Israël était capable d’attaquer l’Iran. Cependant, il s’attendait à ce que le prochain Premier ministre, Benjamin Netanyahu, agisse de manière équilibrée, comme il l’avait fait lors des mandats précédents. Cette déclaration indique que Gantz ne soutient pas le scénario d’une attaque contre les installations nucléaires iraniennes et souhaite que Netanyahou agisse très prudemment sur cette question et ne suive pas les instructions des partenaires de la coalition ; il agit comme il l’a fait à de précédentes occasions pendant son mandat de Premier ministre israélien. Cela soulève la question du motif derrière les déclarations de Gantz concernant un calendrier spécifique pour le déploiement d’avions de guerre israéliens en Iran. S’agit-il d’une simple conjecture ou d’une tentative de persuader Netanyahou et son gouvernement de prendre des mesures contre l’Iran ?

En ce qui me concerne personnellement, cependant, ce style n’est pas courant dans la politique israélienne.

Plus généralement, Gantz semble avoir conclu ces derniers jours que l’Iran « a récemment agi de manière trop audacieuse » après avoir renforcé ses liens avec la Russie et exacerbé les conflits entre les grandes puissances internationales ; « ce développement de la confiance en soi accrue de l’Iran affectera toute la région du Moyen-Orient », selon le texte de déclarations antérieures. Gantz lui-même est conscient de l’ampleur des changements de comportement de l’Iran dans la région ; à la lumière de cette escalade de comportement, qui pose un défi croissant à la sécurité et aux intérêts stratégiques d’Israël, il est inacceptable de procéder avec une prudence excessive.

Un autre aspect important de la question est que Gantz veut souligner et documenter son rôle dans la préparation de la confrontation avec l’Iran pendant son mandat de ministre de la défense israélien. Ce faisant, il veut assurer sa position dans la confrontation politique d’Israël au cas où le gouvernement israélien serait renversé, comme cela s’est produit plusieurs fois au cours des deux dernières années. Parler d’un calendrier pour une attaque contre l’Iran ne semble pas surprenant, car Gantz lui-même a déclaré il y a quelques semaines qu’Israël a dépensé quelque 7 milliards de NIS (environ 2 milliards de dollars) pour se préparer à une confrontation avec l’Iran et qu’il continue à chercher à progresser, à se développer et à se préparer pleinement à tout scénario. Il veut consolider son rôle et maintenir sa position en renforçant les capacités militaires d’Israël pour dissuader l’Iran. Il ne s’agit pas nécessairement de promouvoir l’idée d’une frappe militaire, mais plutôt de définir les rôles dans un but purement politique, afin qu’il ne soit pas dit plus tard que le gouvernement Netanyahu a dissuadé face à la menace iranienne.

De plus, une analyse du contenu du discours de Gantz révèle d’autres points importants, dont certains sont négatifs plutôt que positifs, notamment le fait qu’il ait laissé entendre qu’Israël « s’y prépare », c’est-à-dire qu’il se dirige vers l’Iran. Cela pourrait signifier, selon certains, qu’Israël n’est pas totalement prêt à réaliser un scénario d’attaque pour le moment.

Un autre aspect concerne les déclarations de Gantz selon lesquelles une attaque israélienne contre l’Iran entraînerait une guerre régionale. Une telle déclaration équivaut à un avertissement implicite contre la décision de lancer une frappe militaire, même s’il affirme qu’« Israël sait mieux que quiconque comment faire face aux conséquences d’une telle (frappe militaire) ». Gantz a déjà demandé à Netanyahu de « remettre Smotrich et Ben-Gvir (les partenaires de Netanyahu dans le nouveau gouvernement de coalition) à leur place », a-t-il déclaré.

Une attaque contre l’Iran n’entraînerait pas nécessairement la mort de milliers d’Israéliens. « Lorsqu’on prend des mesures contre l’Iran, il faut peser le succès direct et militaire et les conséquences stratégiques à long terme ». Le contenu de ce discours contredit le fait que parler d’une éventuelle attaque dans deux ans est une idée que Gantz soutient, voire promeut ou défend.

Ce qui m’intéresse en tant que chercheur, c’est que l’Iran capte les signaux contradictoires du côté israélien et les analyse de près. Ces signaux reflètent l’absence de consensus au sein d’Israël pour une frappe militaire contre les installations nucléaires de l’Iran ; certains, comme Gantz, soutiennent implicitement l’idée d’un accord nucléaire avec l’Iran, à condition que les normes de contrôle nucléaire soient garanties ; toute action contre l’Iran doit faire partie d’un effort international conjoint, et non d’une action israélienne unique. Gantz et d’autres pensent qu’il est nécessaire de tenir compte des réalités et des changements survenus au niveau international à la suite de la guerre en Ukraine, où l’Iran a obtenu des avantages stratégiques importants grâce à sa coopération avec la Russie et à l’utilisation de drones, qui offrent à Téhéran un parapluie diplomatique important, au moins au Conseil de sécurité de l’ONU.