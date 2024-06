Israël-Hamas : vers la fin du « double jeu » ? Les ambiguïtés du « Plan Biden » à l’heure des réalités...

Pour Biden, il est temps de se mettre à l’heure des réalités…

Le sionisme, dès l’origine, repose sur une conception victimaire de l’histoire du peuple juif. Le projet sioniste, malgré ses conceptions colonialistes encouragées par les puissances occidentales, semblait devoir végéter jusqu’à la seconde guerre mondiale et n’a vraiment pris son essor qu’avec l’oppression sanguinaire bien réelle développée par le nazisme, à l’issue de laquelle il s’est donc trouvé une « justification historique » suffisamment puissante pour masquer aux yeux de l’opinion publique internationale le développement de sa propre oppression colonialiste en Palestine.

Trois quarts de siècle plus tard, le masque tombe enfin.

Mais trois quarts de siècle, c’est aussi trois générations, et les descendants des premiers immigrés juifs ne sont pas forcément tous responsables des massacres colonialistes perpétrés tout ce temps, ni même des récents et paroxystiques, dans le genre, perpétrés à l’initiative de Netanyahou.

De l’autre côté, celui du peuple palestinien victime du colonialisme sioniste, c’est bien le droit à la Résistance qui s’impose, et dans ce sens, parler de « droit à se défendre », de la part des sionistes, c’est, ni plus ni moins, un non-sens, une sorte d’oxymore, dans le contexte.

La seule « justification » apparente de la politique de Netanyahou, c’est évidemment le débordement de violence du 7 octobre 2023. Une action qui effectivement est allée au delà, dans le domaine de la violence, de ce qui est logiquement le but d’une action anticolonialiste, et a en partie pris les allures d’un pogrom, quelles qu’en soient les causes.

Or son ampleur et même sa violence étaient manifestement nécessaire au maintien au pouvoir du gouvernement Netanyahou et la facilité avec laquelle il a été commis était donc pour le moins « suspecte » dès le 8 octobre, ce que l’on a nettement tendance à « oublier », et d’un côté comme de l’autre, et pour des raisons finalement encore aujourd’hui bien plus « complémentaires » que contradictoires.

Le Hamas, dès son origine, a cherché à phagocyter la Résistance palestinienne, mais il n’y serait pas parvenu sans l’appui du sionisme, et principalement du clan « extrémiste » de Netanyahou. Le « rapport de forces » entre le Hamas et le parti de Netanyahou repose dès l’origine sur un double jeu, qui contrairement aux apparences, se poursuit encore, même si chacune des parties espère y mettre fin, à son avantage, évidemment !

Si le Hamas parvient à survivre à cette guerre comme entité capable de contrôler la bande de Gaza, le double jeu continuera, en fait, par la force des choses et la contrainte des accords internationaux, mais à l’avantage très net du Hamas, donc, et avec pour conséquence l’échec et le discrédit total de la coalition actuelle de soutien à Netanyahou.

Les plus « extrémistes » des extrémistes sionistes se retrouvant en position d’« opposition » à l’égard de leur ex-leader, lui-même dans l’incapacité de gouverner, dans ce cas…

Une actuelle « opposition » se trouvera donc en position de former une nouvelle « majorité » en vue de régler les conditions du « cessez-le-feu » et de la marche vers une forme de paix au moins provisoire.

Actuellement cela semble être la seule voie par laquelle le « Plan Biden » pourrait connaître une certaine concrétisation. En effet, même si Biden le présente comme un « plan israélien », il ne fait pas de doute que l’essentiel de son contenu provient directement de la Maison Blanche, vu qu’il reste volontairement « flou » sur l’avenir du Hamas, ce qui le rend précisément « Hamas compatible » à court terme, une condition évidemment indispensable pour simplement « exister » en tant que feuille de route crédible pour la suite des négociations…

Pour Biden ce ne sont que les conditions de la phase 3 du plan, la « reconstruction » de la bande de Gaza, qui permettront l’exclusion éventuelle du Hamas de l’avenir politique de ce territoire, et, par conséquent, de la Palestine.

Or cela implique donc que jusqu’à l’issue de la phase 2 il n’y a donc pas de condition impliquant la capitulation et le désarmement du Hamas, ainsi que son improbable dissolution politique. C’est en ce sens qu’il s’agit bien d’un plan « made in USA », et non pas d’un plan purement sioniste.

Biden prend ainsi acte, au nom des USA, de l’échec de la campagne militaire de Netanyahou concernant l’objectif d’« éradication » du Hamas et d’un rapport de force « nouveau » impliquant éventuellement sa survie politique et donc inévitablement militaire, dans une certaine mesure, à priori intolérable pour l’aile la plus radicale du sionisme, dont Netanyahou, décidément confronté à un échec politique total, plus que probable, sauf à apparaître comme celui qui fait échouer le plan de paix et continue la guerre avec les seuls jusqu’au-boutistes comme soutiens, se mettant ainsi à dos, outre encore un peu plus la « communauté internationale », la majorité de ses concitoyens, lassés de cette guerre « inefficace » selon les critères mêmes du sionisme.

Pour les « jusqu’au-boutistes » qui tiennent actuellement le pouvoir de « soutenir » ou de lâcher Netanyahou, le simple fait de parler d’une phase de « reconstruction » de Gaza est un échec, dans la mesure où ils ne l’entendent que pour eux-mêmes et comme un « nouveau » territoire à coloniser.

Pour l’instant le « Plan Biden » signe au moins déjà l’échec de ce clan. Si ce plan aboutit un tant soi peu, ne serait-ce qu’à sa phase 2, un nouveau « double jeu » commencera alors, entre les USA, la « nouvelle » majorité sioniste « de secours », et… le Hamas !

Enterrer le Hamas, même dans ses propres tunnels, est en effet devenu une utopie, car à mesure des exactions sionistes développées depuis le 8 octobre, c’est un vivier permanent de renouvellement de ses combattants qui y prolifère manifestement, et l’épuisement de son stock de munitions, à supposer même qu’il soit possible, prendra encore effectivement des mois et peut-être même des années, ce à quoi s’affirment « prêts » les sionistes les plus fanatiques, heureusement aujourd’hui sur le point d’être marginalisés…

Ce qui ramène à nouveau au premier plan, si le « Plan Biden » connaît au mois un début de réalisation, la question de la fondation d’un Etat palestinien véritablement viable.

