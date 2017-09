Israël, Jordanie, Etat palestinien

Et si la « communauté internationale » se trompait : en soutenant la création d’un Etat palestinien vise-t-on juste ? Israël met de telles conditions à sa création – territoire, défense, libre circulation des personnes et des biens, contrôle de l’espace aérien, etc. –, que cet Etat ne serait pas souverain, mais une sorte de Bantoustan bricolé pour satisfaire la Communauté internationale. On est donc dans une impasse, la force ne pouvant se substituer à la diplomatie, qui à l’évidence n’a pas produit depuis les accords d’Oslo ce que l’on attendait d’elle – ou qu’on faisait semblant de le croire ! Tout le monde le sait. On poursuit donc des négociations dans le seul but de négocier, chaque partie attendant la faute de l’adversaire pour avancer un pion. Ainsi, pendant cette longue période de négociation la colonisation s’est poursuivie et il est aujourd’hui impossible de revenir en arrière, l’ex Cisjordanie ayant été mitée par plus de cent implantations de colonies... Comment sortir de cette aporie ?

La question qu’on devrait poser est celle-ci : pourquoi un Etat palestinien... de plus ? La Jordanie étant majoritairement peuplée de Palestiniens, est-il raisonnable de créer, sur un territoire qui s’appela jusqu’en 67 la Cisjordanie, et qui était partie intégrante – avec Jérusalem Est – du Royaume hachémite, un Etat palestinien ?

En supposant que l’on revienne aux frontières de 67 (ce qui parait impossible), en quoi ce nouvel Etat palestinien se distinguerait-il de ce qui était la Cisjordanie ? Un République islamique au lieu du Royaume Hachémite, c’est probable. Mais cet aspect institutionnel doit-il être pris en compte, alors que la continuité territoriale avec la Jordanie, l’histoire – y compris dans sa longue période -, les hommes, la religion et la culture, font de cette région (Jordanie et Cisjordanie) un ensemble homogène ?

Ce n’est pas en créant un Etat palestinien que l’on va aborder avec plus de chances de succès le problème des colonies israéliennes et de leur repli de l’autre côté d’une frontière dont la fixation exigera des compromis douloureux pour les Palestiniens. Le Royaume Hachémite n’apporterait-il pas dans cette difficile et longue négociation des garanties plus solides et une hauteur de vue que n’aura certainement pas un futur Etat en voie de création, éclaté entre dirigeants du Hamas et du Fatah ? Bien évidemment oui. La Jordanie, qui est en paix avec Israël, aura l’appui des grandes puissances et n’aura pas à se plier à des exigences israéliennes comme devra le faire le futur Etat palestinien.

On peut dire la même chose du problème des « Réfugiés palestiniens », et du statut de Jérusalem – d’autant que la capitale du Royaume est à Hamann. Colonies, Réfugiés, Frontières, Jérusalem, ne trouveront pas de solutions dans le processus de création d’un Etat palestinien, mais dans la cadre d’un retour à la situation d’avant 67 qui redonnera au Royaume hachémite l’entière souveraineté sur la Cisjordanie – et Jérusalem Est (suivant des modalités particulières à éventuellement négocier ultérieurement sous l’égide de l’Onu).

Et Gaza ? Avant 67 la « Bande de Gaza » était sous « administration » égyptienne. Qu’elle y retourne en tant que Province ne serait pas une insulte à l’histoire et aux hommes ; Gaza n’apporterait pas en effet à l’Etat palestinien un changement de dimension géographique, humain, économique. C’est, en toutes hypothèses, un problème distinct de celui de la Cisjordanie car Gaza n’a jamais été jordanienne.

Si l’Etat israélien est un Etat comme un autre, il ne peut imposer à ses voisins ce que lui-même ne supporterait pas. La situation est complexe, mais avec sa position dominante Israël ne peut attendre de la partie adverse des propositions qui lui seraient particulièrement favorable... S’engager aux côtés de la Jordanie pour organiser le retour d’une Cisjordanie dans le Royaume Hachémite est peut-être la bonne solution pour Israël. Et même si cette Cisjordanie est redessinée pour conserver un noyau dur de colonies qu’Israël ne saurait abandonner, la Jordanie trouverait là une victoire politique et consoliderait sa position de véritable puissance régionale face aux velléités expansionnistes de l’Iran et des Chiites.