Israël : l’ancien Premier ministre accuse l’Occident de saboter la paix russo-ukrainienne

La déclaration de Benett montre clairement qu’en début mars 2022, ce sont les Britanniques qui étaient les plus fervents partisans de renforcer l’effort de défense ukrainienne contre la Russie, les Français et Allemands étant plus réticents à l’époque (*), et les Américains entre deux.

Ceci étant, dans les préalables, la question de délimitation territoriale n’était pas abordée, la négo pouvait capoter sur ce point.

Notons que Boris Johnson est extrêmement populaire aux yeux des Ukrainiens, étant considéré comme leur meilleur partisan.



Dans l’article de l’Ukrainska Pravda

, il est écrit ’’Johnson’s position was that the collective West, which back in February had suggested Zelenskyy should surrender and flee, now felt that Putin was not really as powerful as they had previously imagined, and that here was a chance to « press him. »

Ceci est extrêmement intéressant car cela montre que les occidentaux ne voulaient pas provoquer la guerre, puisqu’au moment de l’attaque russe ils ont incité Zelensky à capituler, pensant la Russie très puissante.

C’est ensuite qu’ils ont senti que sa puissance était moindre qu’attendue, et qu’elle pouvait être contrecarrée par la fourniture d’armes et de moyens.

Mais tout a une limite, le renforcement des capacités militaires ukrainiennes ne pourra pas permettre une victoire totale, l’initiative retourne côté russe, qui a un potentiel supérieur et peut encore escalader.

Il serait temps pour les Ukrainiens et leurs parrains occidentaux de négocier ...mais qui sera le ’’médiateur’’ pour y inciter ?

(*) Macron a rejoint par la suite le camp des ’’durs’’, en faisant du zèle pour se racheter de son modérantisme initial...