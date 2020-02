Israël : Les programmes électoraux des candidats appauvris par leur égoïsme

Bref, Bibi préfère délester son programme électoral des promesses lourdes et de surcroit difficilement tenables pour se focaliser sur ses quatre objectifs en espérant qu’in fine, lorsque le « Grand Israël » deviendra ce lac de Tibériade des bienheureux où coule le gaz, le béton et le pétrole, les problèmes se régleront d’eux-mêmes : les riches enturbannés du Golfe seront toujours prêts à mettre la main au séroual contre l’amitié de Bibi dans lesquels ils voient le superman capable de les protéger aussi bien contre la menace exogène que domestique…En fait, rien n'intéresse plus Bibi que ses copains arabes si bien que voter Bibi revient à voter arabe.

Le programme électoral de Benyamin Netanyahou en vue du scrutin législatif du 2 mars prochain est expurgé de toute référence même allusive au social. Pourtant le pays croule sous le poids des disparités sociales et des inégalités urbaines. Les riches sont devenus plus riches sous le règne du premier ministre sortant pour la 3e fois consécutive et le logement sécurisé hors de portée des roquettes du Hamas ou du Hezbollah est hors de prix et n’est accessible qu’aux catégories sociales aisées. Un Israélien fauché comme les blés a le choix entre le retour aux pays d’où il est venu ou s’engouffrer dans un pavillon en préfabriqué perché sur une colline à un jet de pierre de la Bande de Gaza ou du Sud-Liban. Le programme de Netanyahou se réduit à quatre points. Un : Rempiler coûte que coûte à la chefferie du gouvernement pour échapper à la case prison. Deux : annexer plus de terres palestiniennes pour loger ses électeurs sans le sou. Trois : faire plus d’économies de bouts de chandelles pour financer les communautés orthodoxes et leurs institutions telles que les écoles talmudiques pour garantir leur loyauté envers son auguste personne. Quatre : faire durer le plus longtemps possible le plaisir de la lune de miel avec certains dirigeants arabes du Golfe et d’Afrique afin de les « chaparder » à souhait notamment pour financer certains chantiers hors enjeux électoraux, par exemple certaines programmes militaires de haute technologie que l’aide américaine ne suffit plus à parrainer et que l’Union européenne pourrait cesser de sponsoriser.

Bref, Bibi préfère délester son programme électoral des promesses lourdes et de surcroit difficilement tenables pour se focaliser sur ses quatre objectifs en espérant qu’in fine, lorsque le « Grand Israël » deviendra ce lac de Tibériade des bienheureux où coule le gaz, le béton et le pétrole, les problèmes se régleront d’eux-mêmes : les riches enturbannés du Golfe seront toujours prêts à mettre la main au séroual contre l’amitié de Bibi dans lesquels ils voient le superman capable de les protéger aussi bien contre la menace exogène que domestique… En fait, rien n'intéresse plus Bibi que ses copains arabes si bien que voter Bibi revient à voter arabe. En attendant, la pauvreté continue de creuser son sillon en terre promise ou la pauvreté continue les promesses sociales sont oubliées car intenables. Pour Bibi comme pour son rival Benny Gantz. Et pour cause : « (…)les inégalités sociales sont très importantes. Dans son rapport annuel présenté en décembre 2018, l’ONG Latet soulignait que près de 2,3 millions de personnes, dont un million d’enfants (un sur trois dans le pays), vivaient sous le seuil de pauvreté ; elles représentent 26,5 % de la population totale. Des chiffres effarants, qui témoignent de la faiblesse des politiques publiques de solidarité et de redistribution. Pourtant, personne ne s’est emparé de ce sujet pendant la campagne. » Du reste Bibi est presque sûr de prolonger son immunité avec ses 33 à 35 sièges promis par les sondages qui enverront le pays à coup sûr vers une quatrième manche. Sa seule incertitude est de savoir si son pote Donald Trump sera réélu en novembre prochain. Tout un programme…

