Israël : Nous ou le déluge !

Si nous Français avions comme ministres, des homophobes, suprématistes religieux et partisans de l’apartheid totalement assumés, le pays serait mis au ban de la communauté internationale, et ce serait justice ! Mais, concernant Israël l’intouchable, ben non ! Prenons trois ministres actuellement en poste, qui par leurs déclarations et leurs actions mériteraient mille fois d’être condamnés, il n’en est rien, ces sbires vitupèrent plein de haine et de morgue, sans qu’aucun gouvernement étranger n’accuse Bibi et sa clique de dépasser et de loin les limites de ce qu’il peut être entendu, lu et vu.

Les trois marioles en action

Ce sont tous enfants putatifs politiques de Netanyahou. Tous dans la ligne extrême/extrême droite de leur mentor. Cette extrême droite, au pouvoir depuis novembre 2022, est souvent de souche sionisme, religieux, homophobe, sexiste et raciste, favorable à l’annexion de l’intégralité de la Palestine, de Gaza à la Cisjordanie en passant par Jérusalem-Est, et l’instauration d’un État théocratique intégralement soumis à la loi juive. On pourrait donc soupçonner assez logiquement que les évènements du 7 octobre 2023 ne seraient pas les effets du hasard et d’une attaque « surprise », car, cet événement horrible ouvre énormément d’opportunité afin de « nettoyer » de la terre des juifs, les Palestiniens de manière définitive…[i]i]

Voici donc ces 3 ministres

Itamar Ben-Gvir,[[ii]ii] actuel ministre de la sécurité nationale est présenté comme suprématiste par le journal Le Monde : il est « homophobe, antilibéral et antidémocrate, il croit en la suprématie de la loi divine et en celle du peuple juif. »[iii]

Bezalel Smotrich[iv] actuel Ministre des Finances et ministre délégué à la Défense, est un suprématiste juif, qui souhaite un État théocratique soumis à la loi religieuse et l'annexion de toute la Palestine. Sioniste, religieux, homophobe, anti-LGBT et anti palestiniens. Il s'était fait connaître pour ses déclarations racistes : il avait soutenu que les hôpitaux devaient séparer les patients juifs et arabes et avait lancé aux députés arabes de la Knesset qu'ils siégeaient "par erreur". Il a proposé que les Palestiniens voulant rester en Israël n'aient plus de droit de vote ou qu'ils partent en échange d'une rémunération.[iii][v]

Avi Maoz,[vi] actuel ministre délégué au cabinet du 1er ministre, chargé de l’identité nationale juive. Anti-LGBT et homophobe, opposé à la Marche des fiertés israélienne. C’est un ultranationaliste, ultraconservateur et un anti-pluraliste.

Franchement, quel pays peut se targuer d’avoir dans de si hautes fonctions de tels énergumènes prêts à éradiquer de la surface de la terre tout ce qui est et pense différemment qu’eux ?

Prenons 2 autres comparses gouvernementaux

Le député, Yitzhak Kroizer, a déclaré le 5 novembre à la radio de l’armée que « la bande de Gaza devrait être rasée et qu’il ne devrait y avoir qu’une seule sentence pour tous ceux qui s’y trouvent : la mort. Nous devons rayer la bande de Gaza de la carte. Il n’y a pas d’innocents dans cette bande. »[iv][vii]

Le même jour : par le ministre du Patrimoine Amichai Eliyahu qui a déclaré que le largage d’une bombe nucléaire sur la bande de Gaza était une option, qui est un problème non pas pour la diplomatie officielle israélienne, mais plutôt pour ce qui a trait à la société israélienne.[viii]

Imaginons un J.M le Pen à sa belle époque qui pourtant en a dit des horreurs, balançant en public de telles ignominies ? Sa carrière aurait pris fin dès le dernier mot prononcé et il aurait passé un seul quart d’heure avec la justice, mais en Israël ? Apparemment, c'est une manière de se prononcer sur des sujets clivants.

Imaginons en France, un politique niant l’existence du peuple Canaque par exemple comme a fait Bezalel Smotrich ministre des Finances israélien pour les Palestiniens :

En mars 2023, lors d'une visite privée à Paris, il a nié l'existence des Palestiniens, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. « Il n'y a pas de Palestiniens, car il n'y a pas de peuple palestinien". "Après 2000 ans d'exil, les prophéties (de la Bible) commencent à se réaliser et [...] le peuple d'Israël retourne chez lui. Il y a des Arabes autour qui n'aiment pas cela, alors que font-ils ? Ils inventent un peuple fictif et prétendent à des droits fictifs sur la terre d'Israël. »[v][ix] Les médias français se montrèrent d’une discrétion de rosière, le gouvernement resta coi et l’édile s’en fut en s’en foutant.

Imaginons en France, un politique s’en prenant aux LGBT… Je ne vous dis pas le tollé que ce serait. En Israël, ça râle, mais ces politiques se sentent assez soutenues pour pouvoir balancer sans risques et conséquences.

Avi Maoz, dans un clip de campagne de 2019, le parti orthodoxe et nationaliste Noam, accusait les militants LGBT, au même titre que d'autres activistes de gauche ou les juifs réformés, de vouloir "détruire" le peuple juif et les comparait aux nazis. Avec pour slogan « Un peuple normal sur sa terre »,[vi][x] Avi Maoz affichait clairement son opposition à la reconnaissance des familles homoparentales jugées anormales.

Imaginons en France, un politique entrant dans une mosquée en Seine-Saint-Denis et provoquant les fidèles ?

Itamar Ben Gvir, est un habitué des provocations. Chef de file du parti Puissance juive, il est opposé à un État palestinien et a été condamné à de nombreuses reprises pour incitation à la haine. Quelques jours seulement après sa nomination au poste de ministre de la Sécurité nationale, il s'est rendu sur l'esplanade des Mosquées, à Jérusalem-Est, troisième lieu saint de l'islam. Un déplacement légal, mais qualifié de "provocation sans précédent" par le ministère des Affaires étrangères palestinien.[vii]

Comparé à ces trois lascars du gouvernement Netanyahou, l’extrême droite française parait bien pâlotte, à moins que nous ayons de biens meilleures institutions que « la seule démocratie du Moyen-Orient » ???

À noter : Les conséquences indirectes, entre-autres, est que ces surenchères « ont sans nul doute créé un climat favorable aux violences des jeunes colons [en Cisjordanie occupée] », suggère David Khalfa, codirecteur de la Fondation Jean Jaurès, dans Le Figaro : « Ces colons qui sont de plus en plus violents agissent avec le blanc-seing du gouvernement. « Ils pensent bénéficier d'une impunité. »[viii][xi]

-----------------------------------------------

Venons-en au fond du sujet :

Tout commence par « ça » :

En février 2023, 1 jour avant son investiture, M. Netanyahou a twitté les premières lignes de l’accord de sa coalition : « Le peuple juif a un droit exclusif et inaliénable sur la terre d’Israël. Mon gouvernement développera l’implantation partout, y compris en Judée-Samarie. »[ix] En français diplo cela s’appelle une déclaration de guerre !

D’ailleurs, dans le gouvernement, 2 des acolytes susnommés : Smotrich et Ben Gvir, souhaitaient avant tout renforcer la colonisation en Cisjordanie, territoire palestinien où vivent déjà plus de 475 000 colons juifs, « ont une très forte soif de pouvoir et ils savent que ce qu’ils n’obtiennent pas d'ici à trois mois, six mois, voire deux ans, n’aura pas lieu », explique à l’AFP Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l’Open University d’Israël.[x][xii]… Et 7 mois plus tard…

Il est impératif de réfléchir à cette journée du 7 octobre sans devoir être taxé de complotiste pro-Hamas… Est-ce prêcher dans le désert ??? L’avenir nous le dira peut-être ou bien, tout sera glissé sous le tapis comme pour la Covid et bien d’autres événements perturbants…Il faut savoir, que dans toutes situations, comprendre à qui profite le crime est un début de réponse.

Wait & see donc !

GEORGES ZETER/NOVEMBER 2023

VIDEO : « Ils veulent provoquer politiquement la fin du monde afin de faire advenir leur Messie »