Israël-Palestine la guerre sans fin ?

Tout le monde sait comment cela a commencé. Comment ça finira ?

À l’origine, Dieu. Qui aurait dit à Abraham et à quelques autres, Isaac et Jacob, et Moïse, de se rendre à Canaan pour prendre possession du pays où coule le lait et le miel, dans les lieux où vivent des idolâtres, en faisant toutes les abominations odieuses à l’Éternel : Vous détruirez complètement les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Perizites, les Hivites et les Jébusites, comme le Seigneur votre Dieu vous l’a commandé.

Justification inaltérable pour des juifs religieux intégristes qui ont des vues sur ce territoire qui couvre, plus ou moins, Israël, Palestine, Liban, Ouest de la Jordanie et de la Syrie d’aujourd’hui : La Terre promise.

La Terre sainte pour les chrétiens. Une terre sainte pour les musulmans.

Après de multiples persécutions et l’éclosion des nationalismes dans l’Europe de 1848, des personnalités juives, souvent non religieuses, pensent aussi à une patrie pour les juifs où leur sécurité serait assurée. En 1862, Moses Hess, philosophe allemand, proche de Marx, engagé dans les luttes ouvrières en Allemagne, impressionné par le Printemps des peuples et l'unité italienne, propose de créer un État juif socialiste.

Au début des années 1880, la Palestine est peuplée d’Arabes musulmans ou chrétiens et de quelques juifs. Dont le nombre va croître avec les persécutions en Europe et l’influence de l’idéologie sioniste (nostalgie de Sion et aspiration nationale).

La population juive est alors chiffrée à 25 000, 80 000 en 1917, au moment de la déclaration de Balfour, promettant l’instauration d’un foyer national juif, soit 11 % du nombre d'Arabes de la population de Palestine. Un tiers de juifs palestiniens (Yishouw Yashann, vieux peuplement), les autres sont des immigrés plus ou moins récents, à titre religieux, personnel. Les colons d’origine européenne sont moins de 8 %.

En 1922, la Société des Nations (SDN) attribue au Royaume-Uni (1) un mandat sur la Palestine, avec comme objectif la création d’un foyer national pour le peuple juif sur la base du lien historique existant entre le peuple juif avec la Palestine dans le but de reconstruire leur foyer national dans ce pays, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existantes. Le Royaume-Uni doit placer le pays dans des conditions politiques, administratives et économiques qui permettront l’établissement d’un foyer national juif et le développement d’institutions d’autogouvernement, faciliter l’immigration juive et encourager l’installation compacte des Juifs sur les terres.

Le Livre blanc de Winston Churchill, secrétaire aux colonies, précise que cela ne signifie pas, comme l’estiment les sionistes, que la Palestine en entier devrait être convertie en un foyer national juif, mais qu’un tel foyer devrait être fondé en Palestine.

L’interprétation sioniste du mandat entraîne des conflits entre Arabes et juifs et particulièrement la grande révolte arabe, 1936-1939, aux conséquences importantes : démantèlement des forces paramilitaires arabes et arrestation ou exil de ses dirigeants (certains s’allieront aux nazis), renforcement paramilitaire sioniste, avec l’aide des Britanniques.

Les Arabes palestiniens obtiennent, dans le Livre blanc britannique de 1939, une limitation de l'immigration juive, du transfert de terres arabes à des juifs et la promesse de la création d'un État unitaire dans lequel juifs et Arabes partageront un gouvernement qui permette de préserver les intérêts de chaque communauté. Cette proposition est rejetée par la communauté juive palestinienne et ses paramilitaires qui lancent à leur tour une révolte générale interrompue par la Seconde Guerre mondiale.