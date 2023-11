Israël projette de déporter les Palestiniens survivants dans le désert du Sinaï

Déclaration de Benyamin Nétanyahou à la télévision : « Vous devez vous souvenir de ce qu’Amalek vous a fait, dit notre Sainte Bible. » Netanyahou fait référence au passage de la bible 1-Samuel, qui déclare : « Maintenant, allez frapper Amalek et détruisez tout ce qu'ils possèdent, sans les épargner ; tuez les hommes et les femmes, les enfants et les nourrissons, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes ».

Nous entrons dans un nouvel âge des ténèbres avec la guerre israélienne de génocide contre les enfants palestiniens. Toutes les lumières de Gaza se sont éteintes en même temps que disparaissent les lambeaux de dignité du camp du bien qui nous ordonne, sous peine d'être accusé de complicité avec le terrorisme, de soutenir l'insoutenable massacre d'enfants sous les bombardements israéliens.

Israël a déjà assassiné 8 000 civils, dont 3 200 enfants depuis le 7 octobre, et il faut soutenir inconditionnellement Israël, on nous impose de danser sur les cadavres des enfants palestiniens.

L'imagination est insuffisante pour comprendre les horreurs vécues par les femmes et leurs enfants qui attendent de mourir sous les bombes au nom du droit à la vengeance que les dirigeants fascistes de l'état sioniste prétendent détenir de droit divin.

En effet, samedi dernier, Benyamin Nétanyahou a prononcé un discours télévisé aux heures de grande écoute dans lequel il déclarait : « Vous devez vous souvenir de ce qu’Amalek vous a fait, dit notre Sainte Bible. »

Netanyahou faisait référence au passage de la bible 1-Samuel, qui déclare : « Maintenant, allez frapper Amalek et détruisez tout ce qu'ils possèdent, sans les épargner ; tuez les hommes et les femmes, les enfants et les nourrissons, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes ».

Les massacres et la vengeance sur les nourrissons sont donc justifiés par la bible, alors tout va bien.

Que pleuvent les bombes et les missiles sur la population, c'est dieu qui le veut.

Les responsables américains, Biden en premier lieu, ont clairement indiqué qu’ils soutiendraient les actions d’Israël, quelles que soient les atrocités qu’il accomplit. « Nous ne traçons pas des lignes rouges pour l’État hébreu », a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche, John Kirby, vendredi.

Il faut le dire clairement, Israël commet un génocide et les Américains sont complices, mais pas seulement les Américains, les Européens par la bouche de Von Der Leyen ont proclamé leur soutien Inconditionnel au génocide du peuple palestinien et ont voulu interdire toute forme de solidarité avec le peuple palestinien.

Encore une fois, les dirigeants occidentaux donnent la preuve qu'ils considèrent le reste du monde comme une jungle infestée d'animaux dénués de raisons.

D'un côté, la Russie est condamnée par l'Occident pour avoir pris la décision de protéger les habitants du Donbass, d'un autre côté, Israël a le soutien inconditionnel de ce même occident dans le génocide des habitants de Gaza et de Cisjordanie.

La dévastation totale de Gaza et les dizaines de milliers de civils qui risquent la mort à cause des bombardements et de la famine délibérée offrent au monde le spectacle d'un massacre aux proportions indescriptibles, et assis dans nos salons devant l'écran géant, nous ne pouvons pas imaginer ce que c'est que d'être piégé dans l'obscurité totale, les seules lumières proviennent des explosions de bombes et de missiles. Pas de nourriture, pas d'eau, pas d'électricité. Incapable de communiquer avec la famille, les amis, sans savoir s’ils sont morts ou vivants.

Israël et ses soutiens devront, un jour ou l'autre, répondre de leurs crimes devant les peuples.

Israel a proclamé publiquement son objectif immédiat d’éliminer complètement les Palestiniens de Gaza et il est légitime de s'interroger sur les véritables objectifs du Hamas et sur véritables commanditaires, comme il est légitime de s'interroger sur « l'incapacité » des services de renseignement israéliens à prévenir les actions du 7 octobre ainsi que sur la perméabilité du mur qui entoure le ghetto de Gaza censé interdire l'évasion d'une mouche.

Ils savaient ! Accuse l’ancien premier ministre israélien Yair Lapid.

Il accuse Netanyahou de mentir quand ce dernier prétend qu’il n’a pas été averti la veille de l’attaque du 7 octobre :

« À la veille de Yom Kippour, le 20 septembre, j’ai publié un avertissement inhabituel contre une violente flambée de violences sur plusieurs scènes (je le joins ici). Les documents de renseignement sur lesquels je me suis appuyé ont également été soumis à Netanyahou. Ceux qui ont apporté les renseignements sont les mêmes membres du système de sécurité que Netanyahou accuse désormais de ne pas avoir averti ».

L’opération du Hamas était connue d'avance et ils ont laissé faire, pour le moins.

Les dirigeants fascistes d'Israël en lien avec les factions religieuses les plus réactionnaires ont de longue date l'intention d'expulser d'Israël tous les Palestiniens, le 7 octobre leur en donne l'opportunité.

Un document divulgué par le ministère israélien du Renseignement sur un site d'information israélien présente un plan visant à transférer plus de 2 millions de Palestiniens de Gaza vers le désert égyptien du Sinaï.

Le document a été publié pour la première fois en hébreu par le site d'information Sicha Mekomit. Le texte de présentation de l'article recommande le transfert forcé de la population de la bande de Gaza vers le Sinaï de manière permanente et appelle à ce que la communauté internationale soit mobilisée pour réaliser le transfert. Le document suggère également de promouvoir une « campagne dédiée » aux habitants de Gaza qui « les motiveront à accepter le plan ».

Il faut comprendre que les bombardements de femmes et d'enfants « les motiveront à accepter le plan ».

Le Times of Israel a rapporté que le document, daté du 13 octobre, appelle au déplacement de la population civile vers des camps de tentes dans le nord du Sinaï, et à terme à la construction de villes permanentes et à l'ouverture d'un couloir humanitaire. Le plan comprend une zone tampon « stérile » de plusieurs kilomètres de large à l'intérieur de l'Égypte, pour garantir que la population ne puisse pas s'installer aux frontières d'Israël.

Toutes ces références bibliques, toutes ces étoiles jaunes épinglées sur les poitrines des ambassadeurs israeliens dans l'enceinte de l'ONU, ne pourront pas faire oublier que la violence aveugle et généralisée des sionistes suprémacistes au pouvoir à Tel-Aviv, n'a d'autre objectif que de faire disparaître un peuple opprimé, dont ils ont volé les terres.