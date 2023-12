« ISRAEL reprend sa boucherie : massacrer 6150 enfants est-ce se défendre ? »

« Tuer 4.000 enfants palestiniens n’est pas suffisant » !!!!!!





Stuart Seldowitz, un ancien fonctionnaire du Département d’État américain sous la présidence de Barack Obama, a affirmé que la mort de 4.000 enfants palestiniens n’était pas suffisante , dans une vidéo qui le montre tenir des propos provocateurs face à un marchand ambulant musulman dans les rues de New York. : https://twitter.com/i/status/1727283053293080826

Alors que le bilan, début décembre, de l’Unicef fait état de 6 150 enfants tués depuis le 7 octobre .

Vidéo : https://youtu.be/J5I1giD_w2o

I - Le quotidien des palestiniens en Israël depuis des années

Les palestiniens, enfermés derrière des murs ou des barbelés dotés de miradors avec des mitraillettes automatiques, vivent sous perfusion dans des conditions inhumaines, car ils ne peuvent plus cultiver leurs champs qui sont derrière le Mur de la Honte ou produire des biens manufacturés à cause d'un blocus inique.

A cela s'ajoute, depuis des années l'armée israélienne et les colons (qui sont armés) tirent tous les jours sur des palestiniens quelsque soit leur âge ou leur sexe. Voici des vidéos en exemples :

Un enfant palestinien abattu par les israéliens. Vidéo : https://french.presstv.ir/Detail/2023/11/29/715513/Un-enfant-et-un-adolescent-palestiniens-tu%C3%A9s-%C3%A0-J%C3%A9nine-par-Isra%C3%ABl

Les forces israéliens ont battu les membres de la famille de Nihad et Mohammed Jadallah après avoir pris d'assaut leur domicile en Cisjordanie. Vidéo : https://twitter.com/loeilmedias1/status/1730098554427842967?s=46

Ihab Tanboura, un muet palestinien, a été torturé par des soldats israéliens (vidéo partagée par eux). Plus de nouvelles de lui depuis ! https://twitter.com/desertup/status/1729933175969710285?s=46

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, n'a-t-il pas déclaré que les Palestiniens sont "des animaux humains et Netanyahou d'ajouter "que le peuple juif est le peuple des lumières et que les palestiniens est le peuple des ténèbres". Par conséquent, tuer les palestiniens c’est faire le bien car ils sont le mal. Ces déclarations veulent légitimer le génocide des palestiniens en cours.

Une « mentalité » est assez répendue : Vous avez le droit d’entrer dans une maison et décider qu’elle devienne votre propriété,

Du fait que « dieu a donné au peuple élu ce territoire et vous pouvez en disposer sans aucune forme de procès, c’est à vous, car c’est un acte judaïque. ».

Les Juifs forment-ils un peuple ? à cette question ancienne, un historien israélien Shlomo Sand, professeur à l’université de Tel-Aviv, apporte une réponse nouvelle Comment fut inventé le peuple juif : https://www.monde-diplomatique.fr/2008/08/SAND/16205

Commentaire de la Vidéo : « Donc, vous vous dirigez vers la bâtisse, essayez d’en forcer la porte, et si on vous demande pourquoi pour vous c’est tout à fait normal d’agir ainsi, vous rétorquez plein de morgue « c’est la plus belle vue sur l’esplanade du tombeau des patriarches. »

Et on peut sentir, au ton de votre voix, que, c’est sans appel, car vous êtes dans votre droit le plus absolu… Ce genre de saynète se passe tous les jours en Cisjordanie occupée, dans la ville d’Hébron ou à Jérusalem.

En tant que membre du peuple élu, vous n’avez aucunement à vous préoccuper du ressenti de ces sous-hommes de Palestiniens, de chrétiens ou autres, non membres de votre communauté. Ouste ! Dehors, c’est moi que v’là ! »

https://www.youtube.com/watch?v=w10FwSSvRHo - Cette vidéo a été postée le 20 novembre 2023, elle est antérieure au 7 octobre 2023.

II - L'attaque des palestiniens le samedi 7 octobre 2023



Le fait d'organiser une rave party à quelques Km de la bande de Gaza, véritable prison à ciel ouvert, a été certainement une occasion pour les groupes palestiniens de faire un maximum d'otages pour les échanger avec les 6000 palestiniens prisonniers en Israël.

Or c'était sans compter de la réaction massive et brutale des forces israéliennes.

Le ressentiment de l'horreur de la journée du 7 octobre est légitime, mais les choses ne se sont pas passées comme l'on rapporté les médias

A - Les faits

Les médias israéliens confirment que l’armée sioniste a déployé, le 7 octobre 2023, des équipages de chars – mais également d’hélicoptères – non entraînés et paniqués qui ont multiplié les tirs massifs, sauvages et aveugles sur tout ce qui bougeait devant eux, y compris les civils israéliens. En effet :

Une enquête de la police israélienne sur l’attaque du Hamas contre le festival de musique Nova, près de la frontière de Gaza, le 7 octobre, a révélé qu’un hélicoptère d’attaque israélien a tué certains des participants, a rapporté le journal israélien Haaretz le 18 novembre 2023.

Par ailleurs, des médias israéliens ont révélé que les forces israéliennes ont tué des civils israéliens à Be’eri, une colonie également proche de la frontière de Gaza. Dans ce cas, des combattants du Hamas retenaient des Israéliens prisonniers dans des maisons. Lorsque l’armée israélienne est arrivée, elle a ouvert le feu, notamment en tirant des obus de chars, tuant à la fois les captifs israéliens et les combattants du Hamas.

Voir en Annexe-1 les témoignages : Israël admet avoir tué les siens au festival de musique de Nova (rave party) et dans le kibboutz "Be’eri"

Les corps calcinés par centaines l’ont été à cause du bombardement barbare des hélicoptères Apache et des tanks Merkava ! Ils ont fait dans ces kibboutz exactement la même chose que ce qui est en train de se passer à Gaza, ils bombardent à l’aveugle absolument tout, sans aucune distinction. Vidéo : https://www.lelibrepenseur.org/wp-content/uploads/2023/11/israel-ordre-de- Le

tirer-sur-les-civils-7-octobre-2023.mp4 ?_=1

Les images d'un hélicoptère Apache israélien du 7 octobre montrent le ciblage de ce qui semble être des civils israéliens du festival de musique et leurs voitures. De nombreux civils israéliens du festival de musique Supernova se sont manifestés, admettant que l'armée israélienne, à plusieurs reprises, avait tué des civils . Vidéo :https://twitter.com/i/status/1722598483977195745

En combinant ces faits avec les interviews d’anciens otages israéliens qui décrivent le traitement très décent dont ils ont fait l’objet par leurs ravisseurs du Hamas, il apparaît comme probable qu’une majorité, voire une forte majorité de l’ensemble des civils israéliens décédés aient été tués par l’armée de leur propre pays. De fait, sur la base de ces éléments, Scott Ritter, ancien inspecteur en chef des armements pour l’ONU, annonce le nombre de 80%.



Au vu du bilan abaissé et des indications selon lesquelles plus de la moitié des pertes israéliennes ont apparemment été des militaires ou des membres du personnel de sécurité, il est tout à fait possible que le nombre de civils israéliens désarmés tués par des militants du Hamas ait été d’à peine plus de cent. Ce nombre apparaît comme minuscule en comparaison des milliers de civils palestiniens tués par les Israéliens au cours des dernières années.

Video : https://youtu.be/d0gECjlpXF8

B - les premiers mensonges israéliens sur ce qui s’est passé le 7 octobre

Ces mensonges se sont finalement révélés désastreux pour l’image globale et la crédibilité d’Israël sur la scène internationale.

En effet, dans l’euphorie de la diabolisation de la Résistance palestinienne – pour justifier le génocide israélien à venir à Gaza – le gouvernement et l’armée israéliens, puis les journalistes et même les gens ordinaires, ont tous été recrutés dans une campagne de la propagande israélienne sans précédent visant à dépeindre les Palestiniens comme des “animaux humains” – selon les mots du ministre israélien de la Défense Yoav Gallant.

Dans les heures qui ont suivi les événements et avant toute enquête, Netanyahou a parlé de “bébés décapités“, prétendument mutilés par la Résistance ; Gallant a affirmé que “des jeunes filles ont été violées violemment” ; même l’ancien grand rabbin de l’armée, Israel Weiss, a déclaré avoir “vu une femme enceinte dont le ventre avait été déchiré et le bébé découpé“.

Même le président israélien Isaac Herzog, prétendument “modéré“, a fait des déclarations ridicules sur la BBC le 12 novembre. Interrogé sur les frappes aériennes israéliennes à Gaza, il a affirmé que le livre Mein Kampf, écrit par Adolf Hitler en 1925, avait été trouvé “dans la chambre d’un enfant” dans le nord de Gaza.

Deux vidéos sont significative des habitudes de mensonges des dirigeants israéliens :

Chirac : https://www.tiktok.com/@ludovic_lelievre/video/7299195245592382753?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Le Général Delawarde : https://twitter.com/i/status/1728877321980105087

C - De nombreux témoignages oculaires (voir Annexe 1) réduisent en miettes la version officielle israélienne. Ils montrent que :

Tsahal a exigé le 18 novembre au matin l’évacuation de l’hôpital al-Shifa. Un journaliste de l'AFP présent dans l'hôpital a entendu le message diffusé en arabe en début de matinée. L'armée israélienne a également appelé le directeur de l'hôpital Mohammed Abou Salmiya pour lui réclamer « l'évacuation des patients, des blessés, des déplacés et des soignants et que tous se rendent à pied vers la corniche » côtière qui borde l'hôpital, à l'ouest de la ville de Gaza, sous une heure, a rapporté ce médecin-chef à l'AFP. Selon l'ONU, 2 300 patients, soignants et déplacés se trouvent dans cet établissement

L'électricité a cessé d'y fonctionner il y a plusieurs jours et ses chefs de service rapportent que plusieurs dizaines de patients sont décédés « parce que les équipements médicaux vitaux ont cessé de fonctionner

Le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza a qualifié la situation humanitaire dans le complexe d'Al-Shifa de catastrophique, avec des patients mourant de faim et de douleur.n raison de la coupure du courant ».

Il a souligné que la nourriture et l'eau n'étaient pas arrivées depuis 8 jours et que 51 patients ont perdu la vie dans le complexe, dont quatre enfants, à cause de la malnutrition.

Il serait donc urgent et important de savoir précisément quel est le nombre de militaires et de civils tués par les 2 bords de cette funeste journée du 7 octobre.

III - Quelques-uns des crimes de guerre d’Israël contre les civils à Gaza.

La réaction israélienne a été massive en violation du droit international qui interdit de tuer des civils. Or cette dite défense a tourné rapidement aux massacre de civils, aujourd'hui c'est un génocide du peuple palestinien

Les exemples de crime sont à profusion en voici quelques uns :

A - Vidéo-Images atroces du massacre israélien contre une école à Jabalia. 200 enfants tués

L’armée d’occupation israélienne a commis un énième massacre dans le camp de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza :

A l’aube de ce samedi, des raids ont bombardé l’école al-Fakhoura où étaient hébergés des déplacés palestiniens

Selon un premier bilan, 80 Palestiniens au moins sont tombés en martyrs. Le chiffre serait plus important. Certains médias palestiniens rapportent que le raid israélien a tué 200 palestiniens.

Les images montrent des dizaines de corps sans vie gisant sur le sol, les escaliers, les couloirs et les salles de classe de cette école de l’UNRWA.

Selon celui qui les a prises, les gens étaient endormis lorsque le bombardement meurtrier a été perpétré.

VIDEO de ce massacre que l'Occident tolère : https://media2.almanar.com.lb/videofiles/2023/November/news/reports/18-WhatsApp_Video_2023-11-18_at_14.40.54.mp4.mp4





B - Gaza : Tsahal avait exigé l'évacuation du plus grand hôpital al-Shifa « sous une heure ».

Tsahal a exigé le 18 novembre au matin l’évacuation de l’hôpital al-Shifa. Un journaliste de l'AFP présent dans l'hôpital a entendu le message diffusé en arabe en début de matinée. L'armée israélienne a également appelé le directeur de l'hôpital Mohammed Abou Salmiya pour lui réclamer « l'évacuation des patients, des blessés, des déplacés et des soignants et que tous se rendent à pied vers la corniche » côtière qui borde l'hôpital, à l'ouest de la ville de Gaza, sous une heure, a rapporté ce médecin-chef à l'AFP. Selon l'ONU, 2 300 patients, soignants et déplacés se trouvent dans cet établissement

L'électricité a cessé d'y fonctionner il y a plusieurs jours et ses chefs de service rapportent que plusieurs dizaines de patients sont décédés « parce que les équipements médicaux vitaux ont cessé de fonctionner

Le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza a qualifié la situation humanitaire dans le complexe d'Al-Shifa de catastrophique, avec des patients mourant de faim et de douleur en raison de la coupure du courant ».

Il a souligné que la nourriture et l'eau n'étaient pas arrivées depuis 8 jours et que 51 patients ont perdu la vie dans le complexe, dont quatre enfants, à cause de la malnutrition.







C - Les forces israéliennes bombardent un hôpital indonésien, tuant des blessés et du personnel médical

Le 20 novembre 2023, les forces d'occupation israéliennes ont encerclé l'hôpital indonésien avec des dizaines de véhicules et de chars, puis ont bombardé cet établissement médical avec de l'artillerie, causant la mort de 12 des blessés et de leurs accompagnants, ainsi que de deux membres. du personnel médical.



Des tireurs d'élite ont été déployés sur les toits des bâtiments proches de l'hôpital, tirant sur tous ceux qui tentaient de sortir et empêchant les ambulances d'entrer et de sortir.



Cet hôpital est le seul qui fonctionne partiellement dans le nord de la bande de Gaza et la situation y est catastrophique, selon le ministère palestinien de la Santé.



Il a ajouté que le nombre de morts risquait de s'alourdir en raison de la panne de courant après que les générateurs ont cessé de fonctionner à cause des bombardements.

Au sujet du plus grand hôpital de Gaza Nord, l’hôpital Al-Shifa, le mensonge sioniste est tellement grossier qu’il suffit de leur dire la vérité et de leur tenir tête pour les voir s’effondrer. Le porte-parole de l’armée sioniste se ridiculise en demandant au général Nicolas Richoux de venir sur place pour voir ce qui s’y passe alors que cela n’a aucun rapport avec le sujet, ils ont affirmé qu’il y avait un poste de commandement de 20 000 soldats du Hamas sous l’hôpital Al-Shifa, où est-il, où est le matériel, où sont les salles de stockage de l’armement, de soins et nourriture. Vidéo : https://youtu.be/Bw3HmagNXHQ

III - Quelques témoignages sur la libération des otages

Les témoignages d’otages récemment libérés par le Mouvement de la Résistance palestinienne à Gaza confirment qu’ils ont été bien traités et n’ont été « soumis à aucune violence ni abus ».

La libération des otages s'est donc bien passé, sans ressentiment des otages envers leurs geôliers comme le montre les vidéos ci-dessous :

Les témoignages d’otages récemment libérés par le Mouvement de la Résistance islamique (Hamas) à Gaza confirment qu’ils ont été bien traités et n’ont été « soumis à aucune violence ni abus ». Source vidéo : https://twitter.com/i/status/1729147233738920443

Scéne surréaliste : les ex-otages israéliens et étrangers font des câlins d'adieu aux Brigades Al-Qassam et Al Quds. Vidéo . : https://twitter.com/i/status/1730016401564254684

En revanche à la Knesset, le parlement israélien, les négociations pour la libération des otages israéliens a été très tendue et odieuse, voir la vidéo : https://youtu.be/3dKxsURTxPM

IV - Situation à Gaza : 10 millions de tonnes de gravas et plus de 30 000 bébés boivent de l’eau contaminée

Il est tombé sur Gaza en un mois plus de bombes que pendant les 21 mois de la guerre en Ukraine. En conséquence, les bombardements à Gaza représente environ 10 millions de tonnes de gravats du bâti. La ville de Gaza est complètement rasée, les 700 000 habitants ne savent où dormir, on ne dort pas sur des gravats.

De plus, un rapport interne du département d’État américain révèle que des dizaines de milliers de femmes enceintes et de bébés de quelques mois sont contraints de boire de l’eau non potable à Gaza, mettant ainsi leur santé en danger alors que les dirigeants israéliens bloquent l’accès à l’eau et à l’électricité dans la région.

Selon le journal de Tel-Aviv Haaretz, qui a consulté le rapport, les fonctionnaires du département d’État ont constaté que 52 000 femmes enceintes et plus de 30 000 bébés de moins de six mois boivent de l’eau contaminée ou saumâtre, c’est-à-dire contenant du sel. Le rapport s’appuie sur des informations provenant d’organisations affiliées aux Nations unies, telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Boire de l’eau contaminée ou saumâtre est dangereux dans tous les contextes, mais surtout pour les femmes enceintes, leurs fœtus et les jeunes bébés, qui courent un risque accru d’infection, de maladies et de problèmes de santé à long terme. Ces risques peuvent être mortels. D'ailleurs certains sionistes souhaitent le développement de graves épidémies à Gaza , cela remplacera les chambres à gaz !! :

La proposition monstrueuse de Giora Eiland graves épidémies sur Gaza : : les épidémies à Gaza sont bonnes pour Israël.

« Après tout, de graves épidémies, dans le sud de la bande de Gaza nous rapprocheront de la victoire et réduiront le nombre de blessures parmi les soldats de l’armée israélienne » a-t-il écrit cette semaine dans Yedioth Ahronoth

(*) Giora Eiland est une des « têtes pensantes » en Israël. C'est un général de division à la retraite des Forces de Défense Israéliennes (FDI) et un ancien chef du Conseil national de sécurité israélien. Il est associé de recherche à l'Institut d'études de sécurité nationale. C'est un grand humaniste !!

V - Une nouvelle NAKBA programmée sous les bombes

Une nouvelle Nakba( voir Annexe - 2) a commencé, Israël veut chasser tous les palestiniens de leur terre. En effet, les dernières déclarations vont dans le sens d'expulser manu militari les palestiniens de Gaza, de la Cisjordanie et de conquérir le Sud Liban jusqu'au fleuve Litani qui est une source d'eau essentielle. Citons :

“Nous sommes en train de reproduire la Nakba à Gaza“, a déclaré Avi Dichter, membre du cabinet de sécurité israélien et ministre de l’agriculture , en référence au nettoyage ethnique des Palestiniens de leurs terres en 1948, facilité par des massacres, le viol de femmes et de jeunes filles palestiniennes et la destruction de villages entiers par les milices sionistes



D'ailleurs, à l'assemblée générale de l'ONU, le 22 septembre 2023 ( bien avant le 7 octobre) a présenter une carte d’Israël sans la bande de Gaza,ni la Cisjordanie !! Tout l'objectif de cette guerre est dans cette carte. Voir les deux photos ci-dessous :



Dans cette carte Israël comprend Gaza, la Cisjordanie, le Golan et le Sud Liban jusqu'au fleuve Litani

Pour arriver à cela, Israël utilisera la misère créée intentionnellement par ses bombardements massifs pour faire pression sur l’Égypte et d’autres pays afin qu’ils ouvrent leurs frontières aux réfugiés.

La même méthode sera ensuite appliquée en Cisjordanie. Le Sud-Liban, en amont de la rivière Litani, sera plus difficile, car le Hezbollah, une fois lancé, représentera un véritable danger existentiel pour Israël. L’astuce consistera à demander aux États-Unis de faire le sale boulot en attaquant le Hezbollah et l'Iran.

Mais tout cela ne s’arrêtera pas là, car certains colons extrémistes veulent encore plus de terres étrangères :Quelles sont les frontières de cette nation juive ?

Les frontières de la patrie des Juifs sont l’Euphrate à l’est et le Nil au sud-ouest, selon leur Dieu , prétendent-ils !!

Comme disait De Gaulle c'est un peuple dominateur qui aujourd'hui est "tombé" dans les massacres de masse des palestiniens qui sont sur leur terre. Vidéo :

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i19073226/charles-de-gaulle-les-juifs-un-peuple-d-elite-sur-de-lui-meme-et-dominateur

VI - La reprise de la boucherie au 57ème jour de guerre israélienne sur Gaza : 200 raids - bébés déchiquetés, enfants amputés…

En ce 57ème jour de guerre israélienne contre la bande de Gaza, 200 raids israéliens ont été menés le samedi 2 décembre 2023. Le sud de Gaza est aussi attaqué, vidéo des bombardements : https://twitter.com/i/status/1730858204177768888

Dans l’après-midi, le ministère de la Santé de Gaza a précisé que le nombre de civils morts s’est élevé depuis le 7 octobre à 15.207, dont 6.150 enfants et 4000 femmes. Le ministère a aussi recensé plus de 40.652 blessés.

De plus, le chiffre de disparus sous les décombres dépasse les 6.500 . C'est une véritable boucherie faite par une armée de bouchers. :

Dans les hôpitaux, les scènes des enfants amputés et des bébés déchiquetés sont d’une férocité sans égale. S’ajoutent les cris et les pleurs de ceux qui ont été traumatisés par ce qu’ils ont vécu.

Une adolescente pleurait sa soeur qui a perdu une jambe.

Une femme n’en croyant pas ses yeux devant le cadavre de son fils : « comment pourrais-je ne plus le revoir ».

Une mère se lamentait sur le sort de sa petite fille de 3 ans amputée de la jambe dans un raid sur le maison à Deir al-Balah. Vidéo :

Une vidéo de la course contre la montre pour rester en vie à Gaza : https://reseauinternational.net/wp-content/uploads/2023/12/UNE-COURSE-CONTRE-LA-MONTRE-POUR-RESTER-EN-VIE9.mp4

VII - Netanyahou était-il au courant de l'attaque de la résistance palestinienne ?

A - Plusieurs rapports faisaient état de cette attaque et au vue de l'importance des faits il était impossible que Nétanyahou ne fusse pas informé. D'ailleurs, le ministre du Renseignement égyptien lui a personnellement téléphoné pour le mettre en garde.

De plus, le New York Times a publié un rapport établissant de manière concluante qu’Israël était pleinement informé, en détail, des plans du Hamas visant à attaquer sa frontière, plans exécutés le 7 octobre.

La réponse est donc oui, mais encore plus surprenant, la veille au soir du jour de l'attaque il avait demandé aux forces de sécurité de rentrer chez elles pour la fête religieuse, alors qu'il y avait la rave party près de la frontière et des menaces d'une attaque imminente de la résistance palestinienne !!!!

Il a donc lui même enlevé les forces de sécurité à la frontière de Gaza. Puis lors, de l'attaque il a ordonné de tirer en mettant la vie des otages en jeu.

Les tirs de missiles des hélicoptères, d'obus des chars israéliens sans aucun discernement ont abouti à une tuerie insupportable aux yeux du monde.

Ainsi, Neyanyahou pouvait mettre tout sur le dos du Hamas le massacre des israéliens, afin d'en faire en casus bélli pour avoir toute la légitimité pour raser Gaza. Tout ceci n'est-il pas programmé ?.

E n résumé : toutes ces révélations signifient que le gouvernement israélien a permis et encouragé le meurtre de ses propres citoyens et que le gouvernement israélien est responsable des morts survenues ce jour-là. Cette conspiration criminelle visait à établir un prétexte pour un génocide planifié de longue date contre la population de Gaza.

B - À l’heure actuelle, la diplomatie israélienne a désespérément besoin d’une histoire à succès, car la réputation du pays est dans la boue à la suite de la cruauté barbare dont il fait preuve à Gaza.

L’idée qu’Israël commet un génocide et se livre à un nettoyage ethnique gagne du terrain.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’Israël avait des semaines, et non des mois, pour accomplir sa mission déclarée de détruire le Hamas. C'est-à-dire de détruire Gaza. Il est trop généreux !!!

Cet objectif n’est bien sûr réalisable que si Israël élimine tous les Palestiniens de Gaza, par des meurtres de masse qui sont un nettoyage ethnique forcé.

Peu après le départ de Blinken d’Israël, le régime de Netanyahou a repris ses bombardements massifs sur Gaza, tuant des gens au hasard. Une confrontation prolongée avec le Hamas se profile à l’horizon.

« Tuer des civils comme le fait Israël est interdit »

(réponse du Pape François au Président d’Israël Herzog)

Netanyahou a déclaré "que le peuple juif est le peuple des lumières et que les palestiniens est le peuple des ténèbres". Par conséquent, tuer les palestiniens c’est faire le bien car ils sont le mal.

VIII - Israël prévoit une longue guerre et l’expulsion de la population de Gaza

Il y a plusieurs nouveaux rapports sur la façon dont les sionistes veulent poursuivre leur folie meurtrière à Gaza (et au-delà).

Ainsi, le Financial Times a rapporté avoir parlé avec des sources qui ont dit qu’Israël prévoit de faire la guerre à Gaza pendant plus d’un an. En un peu moins de deux mois, Israël a tué au moins 15 000 personnes, endommagé 100 000 bâtiments, déplacé 1,7 million de Palestiniens et détruit la plupart des installations médicales de Gaza.

Tout ceci confirme que cette guerre est une colonisation totale de la Palestine par l’État juif qui l'a programmée depuis longtemps, car rien n'est improvisé dans les bombardements , tout est parfaitement ciblé notamment, les hôpitaux, les écoles, les mosquées,...... pour détruire toutes les infrastructures nécessaires à la vie.

Le but final d’Israël est la destruction totale de Gaza pour que les palestiniens ne sachent plus où aller : c'est une nouvelle Nakba , ensuite se sera le tour de la Cisjordanie, déjà les colons qui sont armé, s'en chargent sous la protection de Tsahal. Dans quelques mois il ne restera plus rien de la Palestine et les millions de palestiniens, ce qui en restera, vivront sous des tentes gracieusement offerte par l'Occident et les monarchies du Golf Persique.

Par ailleurs, le projet israélien est d’entraîner les USA dans une guerre contre l'Iran. En effet, Israël bombarde le Sud Liban avec des bombes incendiaires pour détruire les récoltes et les oliviers vieux de plus de 100 ans afin de faire réagir et d’entraîner dans la guerre le Hezbollah lié à l'Iran. Sachant que l’armada de l'US Navy est au large du Liban et dans le Golf Persique . C'est le vieux rêve de Natanyahou d'attaquer l'Iran.

Cependant, la situation en Israël est désastreuse et catastrophique

En Israël même des gens dénoncent le génocide à Gaza, Ofer, Cassif en fait partie. Il est un député du Parlement israélien qui lutte pour la paix et la réconciliation avec les Palestiniens et leur droit de retourner dans leur patrie.

Il prédit qu’Israël se condamne non seulement en commettant un génocide contre les Palestiniens et en choquant le monde non-occidental tout entier, mais aussi en armant ses propres citoyens jusqu’aux dents.

En effet pour lui, une guerre civile est imminente alors que la société devient de plus en plus extrémiste et que ses institutions démocratiques sont démantelées. Une fascisation de la société israélienne est en cours .

Guerre civile et carnages : L’avenir sombre d’Israël (Dr Ofer Cassif, membre du Parlement israélien) : https://youtu.be/Glm-9WMOzYA

CONCLUSION

Il y a un risque d'un embrasement général, car si quelqu'un intervient ce sera la guerre mondiale, personne n'ose rien faire pour l'instant.

Or, cette guerre pourrait être l'occasion d'un règlement politique du problème palestinien. Mais, la lâcheté de l'Occident et sa perfidie condamneront le peuple palestinien a l'errance et a la mendicité, alors que ceux qui ont volé leur terre se goinfreront de sa richesse, notamment des ressources énormes de gaz de Gaza estimés à 500 milliards. ( ce sera le gaz du massacre de dizaines de milliers de civils - le gaz du crime pour les pays européens)

Si les États-Unis arrêtaient de fournir des bombes à Israël la guerre se terminerait, car les arsenaux israéliens ont été vidés pour l'Ukraine.

Parmi les munitions que les États-Unis ont transférées à Israël figurent plus de 5 000 bombes non guidées ou “muettes” Mk82, plus de 5 400 bombes à ogive de 2 000 livres Mk84, environ 1 000 bombes de petit diamètre GBU-39 et environ 3 000 JDAM, qui transforment les bombes non guidées en bombes guidées “intelligentes“, selon une liste interne d’armes du gouvernement américain décrite au Wall Street Journal par des responsables américains.

Les États-Unis ont également envoyé à Israël environ 57 000 obus d’artillerie de 155 mm – une munition clé que les États-Unis ont également fournie à l’Ukraine depuis l’invasion russe de 2022 – ainsi que des milliers d’autres obus d’artillerie et diverses armes légères.

La dépendance d’Israël à l’égard des États-Unis a été énoncée sans détour par le général de division à la retraite des FDI, Yitzhak Brick, lors d’une interview accordée récemment :

“Tous nos missiles, nos munitions, nos bombes guidées avec précision, tous nos avions et toutes nos bombes viennent des États-Unis. A la minute où ils ferment le robinet, vous ne pouvez plus vous battre. Vous n’avez plus aucune capacité. … Tout le monde comprend que nous ne pouvons pas mener cette guerre sans les États-Unis. Un point c’est tout“.

Biden et Netanayhou sont tous deux des criminels de guerre.

Les pays Occidentaux soutiennent ce génocide, certains ont certes des hauts- le-cœur ou ferment les yeux cela ne les empêche pas d’être COMPLICES. En revanche les BRICS le condamnent.

Et les États-Unis ne sont pas disposés à utiliser leur pouvoir pour arrêter Israël de commettre des crimes de guerre, c’est à la résistance, au Hamas, au Hezbollah du sud Liban, à Badr d'Irak et aux Houthis du Yemen, de ramener les États-Unis et Israël, et tous ceux qui les soutiennent, à la raison.

Contre cette guerre coloniale expansionniste menée par des spoliateurs avides et terroristes la Résistance doit gagner à tout prix pour que la Palestine ne disparaisse pas . C'est-à -dire que le peuple palestinien puisse vivre en paix sur sa terre et ne plus être traités comme des sous-hommes, comme des animaux, que l'on tue comme des lapins.

Le point de vue du journaliste Jean Quatremer sur LCI :

il compare l’armée de Tsahal à l'armée allemande nazi

« L’occupation de la Palestine par Israël nous rappelle l’occupation allemande. Racisme, apartheid, humiliations, vols de territoires… c’est pire que l’Afrique du Sud sous apartheid.

Tous les jours des colons tuent des civils palestiniens.

Ce témoignage de Jean Quatremer sur la situation en Cisjordanie est à la fois intéressant et très effrayant :

https://lesmoutonsrebelles.com/wp-content/uploads/2023/11/LeAQMau8aKkxYrI4.mp4?_=1

ANNEXES

ANNEXE - 1 : Israël admet avoir tué les siens au festival de musique de Nova et dans le kibboutz "Be’eri"

Une enquête de la police israélienne sur l’attaque du Hamas contre le festival de musique Nova, près de la frontière de Gaza, le 7 octobre, a révélé qu’un hélicoptère d’attaque israélien a tué certains des participants, a rapporté le journal israélien Haaretz le 18 novembre 2023.

Ainsi, selon une source policière, l’enquête sur l’incident a montré qu’un hélicoptère de combat israélien arrivé sur les lieux depuis la base de Ramat David a tiré sur des combattants du Hamas et d’autres Palestiniens qui avaient franchi la barrière frontalière entre Gaza et Israël, mais a également tiré sur certains des Israéliens qui assistaient au festival de musique. Selon la police, 364 personnes ont été tuées.

Par ailleurs, des médias israéliens ont révélé que les forces israéliennes ont tué des civils israéliens à Be’eri, une colonie également proche de la frontière de Gaza. Dans ce cas, des combattants du Hamas retenaient des Israéliens prisonniers dans des maisons. Lorsque l’armée israélienne est arrivée, elle a ouvert le feu, notamment en tirant des obus de chars, tuant à la fois les captifs israéliens et les combattants du Hamas.

Trois des personnes tuées à Be’eri par des tirs de chars israéliens sont Liel Hezroni, 12 ans, son frère Yanai et leur tante Ayla. La chaîne israélienne Kan a rapporté que les proches de Liel ont organisé une cérémonie d’adieu pour elle, plutôt qu’une cérémonie d’enterrement, parce que son corps n’a pas pu être récupéré dans la maison qui s’est effondrée sur elle et d’autres captifs du Hamas après qu’un char israélien ait tiré deux obus sur elle : https://twitter.com/i/status/1724782876150128702

Des centaines de cadavres calcinés ont été transportés dans plusieurs camions. Il y avait dans ces cadavres des combattants palestiniens et des israéliens . L'armée israélienne n'a fait aucun discernement, on aurait voulu que le carnage soit le plus grand possible qu'on aurait pas fait autrement !!!!

Bien sur ce carnage a été mis sur le dos du Hamas, or il y avait 3 organisations de combattants palestiniens qui ont participé à ce raid dont l'objectif était de faire le maximum d'otages pour les échanger avec les 6 000 palestiniens emprisonnés en Israël sans jugement pour la grande majorité

L'armée israélienne a appliqué la Directive Hannibal qui autorise l'armée à tuer des otages israéliens pour qu'ils soient pas utilisé comme monnaie d'échange - Voir : Evidence Mounting Where Zionists Killed their Own : https://geopolitics.co/2023/11/25/hannibal-directive-when-zionists-killed-their-own/

Le journaliste d’Ha’aretz Nir Hasson, a rapporté le 20 octobre sur le contenu de son entretien avec un habitant local de Be’eri, nommé Tuval, qui était absent du kibboutz au moment de l’attaque mais dont la partenaire a été tuée. Il écrit :

« Selon lui, ce n’est que lundi soir et seulement après que les commandants sur le terrain ont pris des décisions difficiles – notamment le bombardement de maisons avec tous leurs occupants à l’intérieur afin d’éliminer les terroristes ainsi que les otages – que les Forces de Défenses Israéliennes (FDI) ont achevé la prise de contrôle du kibboutz.

Le prix à payer fut terrible : au moins 112 personnes de Be’eri furent tuées. D’autres ont été kidnappées. Hier, 11 jours après le massacre, les corps d’une mère et de son fils ont été découverts dans l’une des maisons détruites. On pense que d’autres corps gisent encore sous les décombres ».

Par ailleurs, le New York Times a publié un rapport établissant de manière concluante qu’Israël était pleinement informé, en détail, des plans du Hamas visant à attaquer sa frontière, plans exécutés le 7 octobre.

Ces révélations montrent clairement que les responsables israéliens, sachant très bien où et comment le Hamas allait frapper, ont pris la décision délibérée de se retirer afin de faciliter l’attaque.

De plus, il est impossible de croire que les États-Unis n’aient pas été informés des plans du Hamas, dans des conditions où non seulement les services de renseignement israéliens mais aussi l’Égypte avaient été avertis à l’avance de l’attaque.

Tout indique un complot impliquant Israël, l’administration Biden et probablement les agences de renseignement britanniques et européennes.

Sources :





ANNEXE - 2 : La Nakba : signifie la « CATASTROSPHE » en arabe

La Nakba, qui désigne le déplacement forcé de 700 000 Palestiniens à la création de l’Etat d’Israël en 1948, est née sous la plume du célèbre intellectuel syrien Constantin Zureiq. ( http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/05/15/il-y-a-soixante-dix-ans-l-invention-de-la-nakba_5298947_3218.html )

Un des principaux théoriciens du sionisme, Vladimir Jabotinski, résumait parfaitement le projet israélien :

« Toute colonisation, même la plus réduite, doit se poursuivre au mépris de la volonté de la population indigène. Et donc, elle ne peut se poursuivre et se développer qu’à l’abri du bouclier de la force, ce qui veut dire un Mur d’acier que la population locale ne pourra jamais briser. Telle est notre politique arabe. (…). La force doit jouer son rôle – brutalement et sans indulgence (…) et cela jusqu’à ce qu’il ne reste aucun espoir, jusqu’à ce que nous ayons supprimé toute ouverture visible dans le Mur d’acier ».