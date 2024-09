Israël s’effondrera d’ici un an si la guerre d’usure contre le Hamas et le Hezbollah se poursuit

Cet article de Haaretz propose un point de vue largement absent de nos médias : la guerre génocidaire à Gaza n'a aucun sens sur le plan militaire, et pourrait conduire non pas à la liquidation de la cause palestinienne, mais à la fin d'Israël. L'Occident, plus soucieux de la survie du projet colonial sioniste que de celle de millions de Palestiniens, devrait être sensible à cet appel, qui n'exprime pas la moindre compassion pour le martyre de Gaza.

Par Yitzhak Brik

Haaretz, 22 août 2024

Traduction Alain Marshal

Le général de division Yitzhak Brik a servi dans les forces blindées en tant que commandant de brigade, de division et de troupes, et a été commandant des collèges militaires de l'armée israélienne. Pendant dix ans, il a été Inspecteur général de Tsahal.

La plupart des déclarations grandiloquentes faites par le ministre de la Défense, Yoav Gallant, tout au long de la guerre à Gaza, se sont révélées sans fondement.

Après l’occupation de la ville de Gaza, il a affirmé qu’Israël contrôlait entièrement la ville et ses tunnels, et que le Hamas se rendrait sous peu. Après l’occupation de Khan Younès, il a prétendu que le chef du Hamas, Yahya Sinwar, errait seul dans les tunnels, ayant perdu le contrôle de ses hommes, et qu’il serait capturé dans les jours qui viennent.

Avec ces déclarations, Gallant, ainsi que le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, et le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, ont voulu jeter de la poudre aux yeux de l'opinion publique israélienne.

Récemment, Gallant semble s'être rendu à la réalité, déclarant devant la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset que l'idée d'une victoire totale à Gaza « est insensée ».

Et il semble également comprendre que l'échec des négociations sur les otages avec le Hamas pourrait entraîner une guerre régionale, mettant Israël en grave danger.

Cette prise de conscience l’a poussé à demander une discussion au sein du gouvernement ou du cabinet de sécurité, avec l’intention d’alerter tous les responsables. Son objectif semble être de partager la responsabilité avec l'ensemble des ministres du gouvernement, et non de la porter seul.

Je suppose que le ministre de la Défense, Gallant, comprend déjà que cette guerre n'a plus de raison d'être. Israël s'enlise dans le bourbier gazaoui, perdant de plus en plus de soldats, tués ou blessés, sans espoir d'atteindre l'objectif principal de la guerre : la chute du Hamas.

Le pays fonce véritablement vers le précipice. Si la guerre d'usure contre le Hamas et le Hezbollah se poursuit, Israël s'effondrera d'ici un an.

Les attaques terroristes s'intensifient en Cisjordanie et à l'intérieur d'Israël, l'armée de réserve se rebelle face aux mobilisations répétées des soldats de combat, et l'économie s'effondre. Israël est également devenu un État paria, soumis à des boycotts économiques et à un embargo sur les livraisons d'armes.

Nous perdons aussi notre résilience sociale, alors que la haine croissante entre les différents groupes [juifs] du pays menace de dégénérer, risquant de provoquer une destruction interne.

Sinwar et Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, comprennent bien la situation désastreuse d'Israël. Ce qu'Israël aurait pu obtenir plus tôt par un accord sur les otages et un cessez-le-feu est devenu impossible en raison des nouvelles conditions que Netanyahu a introduites dans l'accord proposé. Les négociateurs à Doha affirment qu'ils n'ont plus aucune marge de manœuvre, leurs mains étant liées.

Dans ce contexte, la menace de l'Iran et du Hezbollah de frapper Israël en réponse à l'assassinat de deux hauts responsables se concrétise dans la région. Le recours aux assassinats, une décision prise par les trois pyromanes que sont Netanyahou, Gallant et Halevi, sans mesurer la portée de leur irresponsabilité, risque d'embraser tout le Moyen-Orient.

Sinwar a compris que la guerre d'usure joue en sa faveur, sans parler d'une guerre régionale multi-fronts. C’est pourquoi il préfère aujourd'hui poursuivre les combats plutôt que de négocier un accord, et il durcit ses positions. Si Netanyahu n’avait pas mis des bâtons dans les roues de l’équipe de négociation tout au long de la guerre, Israël aurait déjà pu conclure un accord sur les otages avant que Sinwar ne se radicalise.

La récente déclaration de Netanyahu aux familles des otages concernant la nécessité de préserver des « infrastructures sécuritaires » à Gaza — un mensonge flagrant — a en fait torpillé l'accord, provoquant une catastrophe non seulement pour les otages et leurs familles, mais pour tout le pays.

Toutes les décisions prises par les dirigeants politiques et militaires israéliens mènent le pays sur une pente dangereuse. Un dictateur contrôle le destin du pays, suivi aveuglément par un troupeau de moutons. Netanyahu semble déterminé à entraîner Israël dans une destruction collective, tout cela pour rester au pouvoir.

Il a perdu son humanité, ses valeurs morales, ses normes, et tout sens de la responsabilité envers la sécurité d'Israël. Seul son remplacement, ainsi que celui de ses acolytes, peut sauver le pays. Israël est entré dans une spirale existentielle et pourrait bientôt atteindre un point de non-retour.

Après 2 000 ans d'exil, nous avons réussi à établir un pays glorieux, au prix de dizaines de milliers de morts et de blessés. Aujourd'hui, ce pays se désintègre entre nos mains à cause de Netanyahou, Gallant, Halevi et leurs partisans. Il est encore temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard.

