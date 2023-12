Ça n’a pas tellement d’importance, mais vous allez un peu vite en besogne en traduisant « gospel » par « révélation du christ ».

Pour un américain moyen, ce mot est l’équivalent d’« évangile », tout simplement, ou même parfois de « doctrine ».

Et si on veut aller plus loin, « évangile » (εὐαγγέλιον, euaggélion en grec ancien et evangelium) signifie « bonne nouvelle », sans qu’il soit fait référence à une religion particulière et, qui plus est, dans un environnement culturel polythéiste.

Alors, les anglophones on forgé leur mot à eux sur le même schéma puisqu’en vieil anglais, « gospel » (contraction de « god » qui a donné good, bon, et god, dieu et « spell », histoire nouvelle). Le vrai sens est donc aussi « bonne nouvelle ».

Vous me direz, c’est aussi ignoble de baptiser un système sz tuerie « bonne Nouvelle » que « révélation du Christ »).