Israël : Vous avez dit ? - “accueil sélectif”

La seule démocratie du moyen orient comme il est tant martelé, Israël, fait un tri à sa frontière aéroportuaire. Les juifs ukrainiens entrent, les ukrainiens non-juifs sortent (ou presque).

Le 1er mars, 14 des 70 Ukrainiens arrivés dans le pays n'étaient pas éligibles à la loi du retour, loi, qui ne s’applique qu’aux personnes de confession juive et pouvant le prouver par leurs filiations…Ces 14 personnes, dont une mère et sa jeune fille, ont été embarquées sur un vol pour la Roumanie, avant d'être finalement autorisées à rester dans le pays. Selon la loi israélienne, seules les personnes reconnues comme juives par la loi juive ainsi que leurs enfants, petits-enfants et conjoints, peuvent résider et sont éligibles à la citoyenneté. Pour que ce groupe de non-juifs soit autorisé à ne pas partir, la ministre de l'Intérieur a ordonné qu'ils versent au gouvernement une caution de plusieurs milliers de shekels afin de s'assurer qu'ils repartent dans les meilleurs délais.[i]

Parallèlement, la ministre de l’Intérieur a émis des directives ce mardi afin de faciliter l’obtention de la citoyenneté israélienne pour les Ukrainiens considérés comme juifs selon les critères instaurés par l’Etat hébreu. Effet d’opportunité penserez-vous ? Car, il faut peupler de juifs la Palestine afin de contrecarrer la galopante démographie arabo musulmane. Ce qui est par extension « bon » pour Tsahal et le recrutement de jeunes nouvelles recrues, mais aussi, pour la colonisation nommée implantation, ce qui fait plus politiquement korect ! Le Premier ministre Naftali Bennett a réitéré l'appel aux ressortissants juifs en Ukraine de quitter le pays. La ministre israélienne de l'Immigration et de l'Intégration, s'est entretenue avec l'un des grands rabbins d'Ukraine, le rabbin Moshe Asman, déclarant que le gouvernement « renforce la communauté juive en Ukraine et que le ministère est prêt à accueillir tout juif qui souhaite immigrer en Israël. Les portes de l'Etat d'Israël vous sont ouvertes, Israël est votre maison et le ministère aidera tout juif qui souhaite faire son alyah, a déclaré la ministre. »

De l’autre côté…

Histoire de bien les faire monter dans l’avion pour ce « retour » quelque peu forcé, le président Zelensky lance un deuxième appel en hébreu aux Juifs du monde entier à "crier" contre l'invasion russe, la raison ? Qu’un tir de missile russe soit tombé près du site commémoratif du massacre de Babi Yar "dépassait l'entendement humain" (dixit l’édile) - (ce site où près de 34.000 juifs ont été massacrés en deux jours par les nazis en 1941). Et il en rajoute : « Le septième jour de cette terrible guerre a commencé. Une guerre dans laquelle nous avons tous le sentiment de ne faire qu'un. Nous avons tous été bombardés hier à Kiev, et nous sommes tous morts à nouveau à Babi Yar d'une attaque de missiles. »[ii] Pour info : Volodymyr Zelensky, qui est lui-même juif, a dit que lors du premier jour de la guerre, la ville d'Ouman, lieu de pèlerinage important des juifs avait été bombardée. « L'endroit où des centaines et des milliers de juifs viennent chaque année pour prier. », Bref, le président jette de l’huile sur le feu afin de remplir les avions où malheureusement des non-juifs appelés goys se faufilent, car, à tout prix, ils veulent rejoindre ce paradis sur terre qui a pour nom de terre promise. Et ainsi, le 2 mars, le lendemain ce ne sont pas moins de 250 personnes qui se sont retrouvées devant le comité d’accueil à l’aéroport Ben Gourion. Les non-juifs afin de connaitre les contraintes et règles ont dû subir une séance de triage :

1er cas : Un réfugié ukrainien non juif, mais ayant un parent israélien au premier degré est donc désormais autorisé à entrer dans le pays. Ce proche de citoyenneté israélienne doit s’engager en son nom, et s’assurer du départ du réfugié, lorsque la guerre sera terminée.

2ème cas : Un réfugié ukrainien non juif et n’ayant aucun parent israélien. Celui-ci doit trouver un citoyen israélien qui accepte de se porter garant pour lui. Le garant doit déposer une caution de 10 000 shekels (près de 3 000 euros) et s’assurer, là aussi, du départ du réfugié dès la fin des affrontements en Ukraine.

Pourtant l’ambassadeur d’Ukraine en Israël n’a pas hésité à rappeler que son pays avait aidé les juifs pendant les années noires de l’Holocauste, appelant à tirer « des enseignements du passé », rien n’y a fait et faisant table rase du passé, 50 réfugiés ukrainiens ont été expulsés vers des pays européens…[iii]

Comme qui dirait :

J’ai l’devoir de mémoire qui flanche, J’me souviens plus très bien

De quelle couleur étaient ses yeux ? J’crois pas qu'ils étaient bleus

Étaient-ils verts, étaient-ils gris ? Étaient-ils vert-de-gris ?

Ou changeaient-ils tout le temps d'couleur, pour un non pour un oui

Ça d’vait dépendre pour qui…