Israéliens écoutez pour une fois la voix de la sagesse

Au lieu d’avoir une troisième oreille vous avez une seule et bien sourde depuis longtemps !! Les guerres qui ont rythmé votre existence n’ont pas été suffisantes pour vous faire comprendre qu’il fallait négocier et offrir une porte de sortie honorable au peuple palestinien.

La naissance de l’Etat de Israël a été difficile, son histoire depuis le début jusqu’au présent a été scandée par la guerre. Mais ce qui vient de vous arriver est un acte horrible et inacceptable, perpétré sans discrimination contre la population civile. Malheureusement au fond cet acte qui est condamnable, est en même temps compréhensible et logique. Il est le résultat et la réponse d’un peuple opprimé par votre politique d’apartheid que vous avez installé dans ce petit territoire palestinien.

Or il est très douloureux pour ceux qui sont liés de près ou de loin à votre destin et à votre existence, de vous voir prendre le chemin de la fragilisation et même de la probable disparition de cet État que vous avez créé presque de rien.

Votre État est né d’un rêve et comme rêve vous avez pu le rendre réel et même presque irréel, parce que votre réussite extraordinaire dans plusieurs domaines est de tous connue et admirée.

Or ce rêve fantastique transformé en réalité vous a rendu plus encore insensible, sourd et aveugle.

La souffrance de vos frères et voisins palestiniens ne vous a pas intéressé ; votre comportement injuste face à eux vous a conforté encore comme un « peuple d’élite, sur et dominateur » comme déjà le signalait le général De Gaulle dès 1967.

Tout comportement de l’être humain du plus noble au plus abject a une cause multiple ou singulière, et vous ne faites pas exception à ce principe.

Deux traumatismes fondamentaux ont ponctué et marqué votre existence en tant que peuple : en premier lieu une condamnation à l’errance après la destruction du Temple et ceci étayé par la profonde conviction d’un retour à la terre sacrée. D’où votre promesse renouvelée à chaque fois depuis des générations en vous disant : « l’année prochaine à Jérusalem ».

Et ce rêve insensé de retour à la terre sacrée, peuplée depuis des siècles par d’autres êtres humains, et parmi eux par vos frères palestiniens et quelques-uns de vos coreligionnaires, vous a permis de croire à avoir un droit divin sur ce territoire.

Le deuxième traumatisme, c’est le fruit d’autre rêve cette fois-ci totalement absurde, le désir insensé de l’idéologie nazie de vous faire disparaître comme peuple ou ethnie de la face de la terre par l'extermination et ceci comme politique d’un Etat.

Désir et rêve absurdes qui ont employé pour la première fois une sorte de caricature, un portrait robot du « juif », une image déformée, et ceci afin de faciliter et se donner le droit d’aller chercher enfants, femmes, vieillards et hommes innocents pour les exterminer parce qu’ils étaient juifs, et ceci dans tous les endroits de l’Europe, même dans la plus petite île de la méditerranée, que ne menaçaient d’aucune manière l’existence réelle du troisième Reich.

Ce comportement génocidaire nazi ne peut pas s’expliquer ou se justifier par la conquête d’un espace territorial, d’une richesse, d’un pouvoir, etc., sinon par l’idée absurde d’une purification raciale. Elle tenait comme justification le supposé d’une infériorité des êtres humains appartenant à certaines ethnies, ou bien au contraire, la peur du complot que ces mêmes ethnies « inférieures » ne s'approprient la direction du monde.

Le syndrome de la Shoa.

Tout ce vécu traumatique intériorisé et intégré dans l’esprit de chaque enfant juif, qui se considère à son tour comme un survivant miraculé, a créé paradoxalement au plus profond de son être un sentiment permanent de danger, d’urgence, accompagné en même temps de la conviction encore plus profonde d’être indestructible parce que « survivant », d’être unique et porteur d’une mission messianique, et par ricochet que rien pouvait et devait l’arrêter dans son désirer impérieux et urgent de vivre en sécurité. Que pour cela il fallait avoir de nouveau une terre à soit, de créer un Etat aussi grand que possible pour son peuple en « danger » de survivance.

A début de l’implantation en Galilée des premiers colons européens, ils étaient guidés par un sionisme à orientation socialiste, sionisme généreux inspiré par des nobles principes et qui luttait pour l’établissement et la reconnaissance d’un Etat Israélien. Plus tard c’était l’arrivée des rescapés de la Shoa, en quête d’une terre où pouvoir vivre et survivre.

Mais très rapidement ce sont les tendances extrémistes qui ont commencé à prédominer et imposer des choix d’exclusion contre ces habitants qui étaient là depuis des siècles. Avec horreur ce nouveau pays est devenu très rapidement colonisateur et tenant comme fer de lance une politique conquérante, expansionniste et d’exclusion. En effet sans s’apercevoir ils avaient introjecté sans se rendre compte les comportements du persécuteur nazi.

Ceci a donné comme résultat un Etat en expansion permanent où la force et l’injustice ont été des modes d’action inacceptables contre le peuple palestinien. Peuple palestinien qui n’a pas accepté d’être chassé de ses terres et n’a pas eu d’autre issue que réagir par la violence et faire la guerre.

Et bien évidement quand des forces sociales s’opposent, elles doivent s’appuyer nécessairement sur une conception idéologique, et dans le conflit arabo-israélien les deux camps principaux à l’avant-garde de la lutte, ont choisi la religion, leurs religions comme fondement et raison explicative de leurs revendications et de leur comportement.

Ce processus devait aboutir irrémédiablement à la situation actuelle : les colons juifs ultra-orthodoxes sont au pouvoir au parlement israélien et le Hamas islamiste gouverne dans la Bande de Gaza.

En effet quand deux forces en conflit se font face, soutenues par des concepts religieux, très rapidement ils deviennent de fous de dieu, alors tout est irrationnel parce que guidé directement de la main de dieu. D’où l’attaque fait dernièrement sans retenue et horriblement meurtrière du Hamas contre les colonies d’Israël, et comme réponse à cette agression la réplique destructrice d’Israël contre la Bande de Gaza et sa population musulmane.

Le monde en péril

Quatre troupes d’acteurs sont sur la scène Moyenne Orientale actuelle. Les deux principaux intéressés et impliqués directement : 1) l’Etat de Israël et le Hamas et avec le Hamas tous les palestiniens en exil. 2) La marionnette qui joue son spectacle de cirque habituel sur la corde raide : l’ONU. 3) Les pays occidentaux avec à leur tête les Etats Unis et l’Europe qui courent au chevet d’un malade blessé gravement : l’Etat d’Israël et 4) les Etats arabes et leurs opinions publiques qui sont concernés directement et depuis longtemps par le conflit entre l’Etat d’Israël et la Palestine.

De ces quatre groupes d’acteurs il y a les trois premiers dont leurs jeux et leurs actions sont assez prévisibles, contrôlés ou connus. Il reste le dernier dont tout est imprévisible : les opinions publiques des pays arabes qui peuvent forcer et conditionner en conséquence le comportement de leurs gouvernements et de leurs forces armées, ou des forces en armes comme c’est le cas du Hezbollah libanais.

Malheureusement le pire scenario est le plus probable et c’est ce que peut expliquer en partie la mobilisation d’une armée de 300.000 hommes contre le Hamas, organisation qui doit avoir actuellement entre 15 à 20.000 hommes sous son drapeau. Et ceci parce qu’Israël sait qu’il peut être attaqué par une coalition des pays arabes forcés à le faire par leurs opinions publiques. Israël essaie de leurs dissuader par la démonstration de son pouvoir militaire, mais sa crédibilité comme pays invincible militairement vient de subir un dur revers et ceci fait augmenter le péril d’un embrassement général.

Bien évidement aucun pays arabe ne veut faire la guerre, mais en même temps aucun de leurs dirigeants ne veut perdre sa couronne et son pouvoir s’ilsn’agit pas. Evidement les opinions publiques musulmanes vont exiger en faveur des gazaouis une prise de position et une réaction ; en conséquence, ils seront obligés au moins de montrer les dents face à Israël destructeur de la Bande de Gaza et génocidaire de ses habitants.

Or dans ce jeu, tout peut déraper et l’escalade est possible. Il ne faut pas oublier qu’il y a deux pays impliqués dans ce conflit et qui possèdent l’arme nucléaire : Israël et l’Iran. Le monde vraiment est en péril. Il est temps d’arrêter ces fous de Dieu avant la catastrophe.

H. RAMIREZ

Neuilly sur Seine

Le 18/10/2023