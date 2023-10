Israéliens et Palestiniens : sortir du cercle vicieux de la terreur

Après avoir été soutenu par Israël pour diviser les Palestiniens et contrer l'OLP, puis avoir massacré à Gaza les militants de l'OLP, le Hamas s'en est pris le 7 octobre 2023 à de très nombreuses cibles civiles israéliennes et étrangères, en rassemblant pour cette offensive une grande partie des Gazaouis en rage devant ce que la politique de B. Netanyahou fait subir aux Palestiniens. Nous condamnons ce crime de guerre qui relève aussi du terrorisme.

Cette offensive confirme le caractère fasciste du Hamas, qui, bien qu'ayant en 2017 abandonné son objectif de destruction d'Israël, semble bien aujourd'hui le viser en semant la terreur. Cette politique est le pendant de celle du gouvernement israélien qui n’a cessé, elle aussi, de semer la terreur au cours d'années d’occupation, de blocage, d’humiliation et d’oppression cruelle des Palestiniens, partout et surtout à Gaza.

Depuis de nombreuses années, Israël ne poursuit qu'une entreprise coloniale qui vise à ce que les Palestiniens acceptent leur domination, ou s'effacent en s’exilant, ou soient éradiqués par la guerre. Israël prive ainsi les Palestiniens de toute possibilité de résistance pacifique, réprimant avec une brutalité allant crescendo les marches contre le mur de séparation, les protestations contre la dépossession de leurs terres, et toute expression des Palestiniens.

Le régime israélien en donne aujourd'hui une nouvelle preuve avec son plan monstrueux de priver les Gazaouis d'eau, de nourriture et d'énergie, puis de déplacer – mais où ? – plus d'un million d'habitants, de détruire une bonne partie de la bande de Gaza et de tuer des milliers voire des dizaines ou centaines de milliers de civils, répondant au crime de guerre par d'autres crimes de guerre.

Des deux côtés, Hamas et gouvernement de B. Nétanyahou, les droits respectivement des Israéliens et des Palestiniens à vivre dans un pays viable et souverain sont niés. Cela ne peut que conduire au chaos que paieront à nouveau très cher les peuples israélien et palestinien, par des massacres sans fin de part et d'autre.

Une solution politique et diplomatique est seule à même de mettre fin à la terreur et à la guerre qui meurtrit cette région du monde depuis 1948. Ce processus de paix doit reposer sur le respect du droit international et des résolutions de l’ONU et sur la création d’un État de Palestine viable et souverain au côté de l’État d’Israël, l’un et l’autre régis par un fonctionnement démocratique.

Nous adressons notre soutien aux victimes et à leurs familles, à toutes les victimes des organisations et États d'extrême droite du Moyen Orient, qui ne visent que l'oppression des autres et la guerre.

Nous appelons tous les États tiers – et notamment la France – à protéger le peuple palestinien contre le génocide et a arrêter de soutenir un régime qui ne vise que l'élimination d'un peuple.

Ce texte auquel j'ai contribué émane de la Commission démocratie d'Attac France, le 14 octobre 2023 et est publié sur différents médias.

