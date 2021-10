Italie, le 15 octobre, les dockers de Trieste bloqueront le port pour protester contre le laissez-passer sanitaire. Autres blocages annoncés

Alors que la France envisage de prolonger la validité du passeport sanitaire jusqu'à l’été 2022, le gouverneur du Texas annule l’obligation de vaccination.

L’Italie, comme on le sait, est une autre histoire, car c’est le pays d’Europe, pour ne pas dire du monde, où l’application du laissez-passer sur le lieu de travail, dans les écoles et les Universités, est la plus rigoureuse. Il s’agit d'un moyen subreptice de pousser le plus grand nombre de personnes possible à se faire vacciner.

Après la protestation des chauffeurs routiers, qui n'a pas eu le soutien des syndicats, pour le 15 octobre prochain, jour où le gouvernement Draghi imposera le laissez-passer obligatoire dans tous les lieux de travail publics et privés, les travailleurs du port de Trieste ont annoncé une grande grève qui bloquera toutes les opérations. Face à cette annonce, la ministre de l'Intérieur, Luciana Lamorgese, a tenté d’apaiser les esprits surchauffés des dockers en annonçant l’octroi de tests gratuits à tous les dockers.

Ces derniers ont répondu par une déclaration qui donne une grande preuve de civisme tant à Lamorgese qu’à toute la classe dirigeante italienne : « Après la manifestation d’hier, 11/10/2021, nous réitérons que, comme annoncé précédemment, le 15 octobre il y aura un blocus des opérations dans le port de Trieste.

Nous avons appris que le gouvernement tente de trouver un accord, une sorte de compromis concernant les dockers de Trieste, et que le président Zeno D’Agostino menace de démissionner.

En tant que dockers, nous réitérons avec force et voulons faire passer le message que rien de tout cela ne nous amènera à un accord tant que l'obligation du laissez-passer vert pour travailler ne sera pas supprimée, non seulement pour les travailleurs portuaires mais pour toutes les catégories de travailleurs ».

Sur les médias sociaux, l’appréciation générale des Italiens s'est déchaînée, qui ne demandent en ce moment que la sérénité et des mesures moins rigides et contradictoires qui ont mis à mal non seulement les poches de nombreuses catégories de travailleurs, mais aussi la santé mentale des jeunes et des moins jeunes.

Et tandis que certains applaudissent « Trieste, capitale de l’Italie », « une ville frontière avec un sens de l’État et de la patrie plus élevé que partout ailleurs », nous apprenons par la voix de l’un d'entre eux que, dans cette bataille, les dockers ne reculeront pas d'un millimètre.

Selon les dernières nouvelles, d’autres ports italiens vont également se joindre au blocus. Et les camionneurs italiens annoncent également des actions de soutien à la grève des dockers. Le passeport vert a déclenché un climat de tension et de conflit social en Italie, comme on n'en avait plus vu depuis les années de plomb.