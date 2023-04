ITALIE : Melonie déclare l’état d’urgence alors que l’immigration clandestine explose

L’Italie pourrait voir arriver jusqu’à 50 000 migrants par mois si la tendance actuelle se maintient.

L’Italie réagit à la multiplication par quatre du nombre de migrants clandestins par bateau en déclarant l’état d’urgence à l’échelle nationale.

Le gouvernement de Giorgia Meloni espère que cette mesure aidera l’Italie à faire face à la vague d’immigration croissante.

Toutefois, les experts préviennent que si la tendance actuelle se maintient, l’Italie pourrait voir arriver jusqu’à 50 000 nouveaux arrivants par mois au cours des mois d’été.

Des migrants débarquent d’un bateau dans le port sicilien de Catane, mercredi 12 avril 2023. (AP Photo/Salvatore Cavalli)

Ces nouvelles mesures, limitées dans un premier temps à six mois, visent à libérer des ressources et des fonds supplémentaires pour faire face à la crise.

Rien qu’à Pâques, quelque 2 000 personnes ont débarqué sur l’île méditerranéenne de Lampedusa à bord de plusieurs embarcations.

Outre l’aide d’urgence d’un montant total de 5 millions d’euros, qui sera acheminée dans les régions les plus touchées du pays, l’état d’urgence prévoit également la construction d’abris supplémentaires pour les migrants.

Depuis le début de l’année, le ministère italien de l’intérieur a enregistré plus de 31 000 entrées illégales par voie maritime. Au cours de la même période l’année dernière, leur nombre était de 7 900.

Cependant, la véritable crainte est que les mois à venir, avec un temps plus chaud, ne voient arriver un nombre de migrants sans précédent.

« L’Italie risque de voir arriver sur ses côtes quelque 50 000 personnes par mois, soit un peu moins de 2 000 migrants par jour.

Pour le seul mois de mars, les débarquements ont dépassé les 13 000 unités et il n’est pas nécessaire d’avoir une calculatrice pour projeter ce chiffre sur l’été, lorsque les conditions de mer seront optimales pendant un plus grand nombre de jours.



Si l’on projette ces chiffres jusqu’à la fin de l’année, l’Italie risque d’avoir plus de 250 000 migrants au 31 décembre », écrit Frances Gallici pour le journal Il Giornale.