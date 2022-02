Italie : Quand l’obligation du passe vaccinal finit par tuer !

Bonjour @Daniel Salvatore Schiffer







« Pis : y aurait-il donc ainsi en Italie, à voir la scandaleuse manière, parfois même criminelle, dont ce pays maltraite donc aujourd’hui une partie non négligeable de sa propre population, quelques nauséabonds relents, sinon de son fascisme passé, du moins de totalitarisme larvé ?

Je n’ose bien sûr croire, me refusant à tout amalgame idéologique aussi bien qu’à tout révisionnisme historique, et ne voulant donc pas sombrer là dans quelle que absurde théorie complotiste que ce soit, ni certes comparer ici l’incomparable, à pareille, ignominieuse et dangereuse, dérive nationale : une dérive où ce bien suprême que sont les libertés individuelles se voient soudain conditionnées, à l’instar de certains régimes dictatoriaux et sous prétexte de santé publique, par une hypothétique, sinon illusoire ou même fallacieuse, sécurité collective ! »

La dérive ne se limite hélas pas à la seule patrie de Dante Alighieri, Nicolas Machiavel et Umberto Eco, et c’est à peu près toute l’€urope - j’entends typographiquement celle des technocrates qui, sinon pour les soumettre à la botte de la Pensée Unique et à la doxa de sa Sainte Croissance, n’a strictement plus rien à voir avec l’Europe des peuples et nations - qui glisse En Marche accélérée vers un « fascisme » que, par ces temps de censures et d’une propagande médiatique aussi lobotomisante qu’omniprésente, toujours plus nombreux sont maintenant les intellectuels et autres humains encore attachés à l’exercice éclairé de leur libre-arbitre à qualifier pour tel.

Et en leur refusant sous couvert d’« irresponsabilité » la dignité citoyenne, ce n’est certainement pas la « très » irrépressible « envie d’emmerder les non-vaccinés » « jusqu’au bout » d’un authentique psychopathe - élu aux destinées d’une République des Droits de l’Homme et du Citoyen réduite par ses bons soins au rang de vulgaire start-up et de succursale au bord du dépôt de bilan de l’€urocratie — qui infirmera la tendance « managériale » vers une tyrannie technocratique qu’on peut peu ou prou généraliser à l’ensemble du bloc occidental.

Il est très impressionnant et plus qu’inquiétant de s’aviser de la vitesse à laquelle en moins de deux ans, l’exercice de nos libertés les plus élémentaires s’est vu toujours plus étroitement conditionné tant à notre soumission à l’alternance constante des consignes « sanitaires » parfois les plus incohérentes qu’à notre adhésion aveugle aux bréviaires nous prêchant les vertus du seul « Salut vaccinal ».

Et ce m’est toujours un motif d’étonnement et d’affliction que constater tant la puissance du conformisme de mes semblables et frères humains aux directives - fussent-elles même « scientifiques » - des « autorités » que l’aisance avec laquelle la désignation à la vindicte populaire des boucs émissaires désignés pour expier la faute d’un fléau ou d’un mal suffit à les conforter dans leur propre soumission et justifier les pires atteintes à leurs droits, valeurs et principes les plus sacrés : l’histoire ne leur a-t-elle donc rien appris ???



Quand par paresse ou confort tant d’intellectuels souscrivent et/ou relayent sans autre examen le discours du pouvoir, quand bien plus nombreux encore sont ceux qui par peur ou élémentaire prudence préfèrent se taire, je ne peux malgré cette actualité tragique que me réjouir de pouvoir vous compter au rang des esprits encore libres et indépendants. Et si même je suis très loin de partager toutes vos opinions et points de vue, je me permet d’humblement rendre hommage à votre courage et à la dignité de cette insatiable exigence intellectuelle de vérité qui vous anime et vous honore !

Je vous présente mes respectueuses salutations !