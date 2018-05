IVG : le sacré contre le profane

Les Irlandais×es devaient se prononcer sur le problème de l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG). Il n’appartient qu’à eux de se déterminer, mais des aspects plus généraux modifiant drastiquement les sociétés sont également en jeu.

Le sacré fournit des bornes infranchissables et éternelles au comportement humain. L’acceptation du patriarcat, la sacralisation de la famille et le respect absolu de la vie fournissent des interdits qui ne peuvent pas être transgressés sous peine de damnation : les gens renonceraient alors à une paix éternelle. Malgré d’innombrables épisodes durant lesquels les exterminations au nom d’un sacré furent innombrables, cette vision a permis la mise en place d’une morale et d’une civilisation dont chacun reconnaît les mérites et les défauts.

Le profane ne se réfère à aucun texte biblique, les actes et les comportements émanent de lois conçues par des représentants du peuple à l’usage du peuple (dans les pays dits démocratiques). Les gens préfèrent la certitude d’une félicité terrestre même temporaire (ou du moins d’essayer d’y goûter) à une très hypothétique vie éternelle. Il est vrai que trouver 72 vierges pour chaque élu reste un réel défi sur terre, mais il n’est pas suffisamment immense pour accorder confiance au pari des philosophes.

Le carcan sacré permettait de donner les meilleures chances de survie à une fraction de l’espèce Homo Sapiens installée en Europe depuis longtemps. Les lois humaines, les règlements, les codes fournissent un autre cadre, plus temporel et évolutif, mais avec un but commun : pérenniser l’espèce humaine en l’adaptant aux conditions. Lorsqu’on soumet à une votation le droit ou non à l’IVG, c’est la question de la vie elle-même qui se pose, c’est à dire en fin de compte la seule qui importe.

Même les plus dévots ne pensent pas que la vie éternelle qu’on leur promet sera identique à celle de leur passage terrestre : ils ne resteront pas avocat, staff manager, plombier, député-maire, femme de ménage, mécanicien… Chacun veut « réussir » pour briller dans le regard des autres et devenir d’autant plus immortel qu’il suscite de l’émoi dans un grand nombre d’yeux : l’âme éternelle se niche chez les autres et seulement chez les autres, c’est le seul moyen qu’elle ne périsse pas tout à fait lors du trépas. Le paradis des croyants n’est accessible que lorsque l’on se soumet à la pression sociale dominante et que l’ascension hiérarchique en son sein est le seul but véritable d’une vie faite de devoirs.

Mais à une immortalité (partielle) associée aux autres, il est possible de préférer une vie personnelle optimisée quant à la seule satisfaction personnelle. Ou du moins à la satisfaction d’un noyau plus ou moins disparate qui partage amicalement ou affectueusement les mêmes us et coutumes que l’intéressé. Si l’on dit à propos de l’IVG : « Pourquoi quelqu’un d’autre que moi, devrait-il décider ce que je fais de mon corps ? », on suit pour l’essentiel une logique d’optimisation individuelle. Le respect de la vie passe d’une contrainte ancestrale liée au sacré à une décision personnelle. Le progrès et la modernité empiètent chaque jour davantage sur le sacré, pourront-t-ils fournir une voie crédible vers la survie de l’espèce, ce que fournissait le sacré ?

Statistiquement, les décisions d’IVG ne sont que très marginalement prises lorsque la vie de la mère est en danger ou lorsqu’elle a subi un viol. La majeure partie d’entre elles provient de problèmes de couples, de mauvais moment de la survenue de la grossesse, du fait qu’un bébé bouleverserait un plan éducatif…

À la fin du 3e mois, le squelette et les organes internes de l’enfant sont formés. Il mesure près de 10 cm et pèse environ 40 g. Les doigts de ses mains et de ses pieds sont distincts, le visage commence à adopter des traits reconnaissables, les ongles et les cheveux commencent à pousser. S'il s'agit d'un garçon, son pénis est formé.

Le premier âge du développement du cerveau se déroule pendant la grossesse. Il commence quatre semaines après la fécondation et va jusqu'à la naissance. Les premières cellules nerveuses, les neurones, se forment dès le premier mois de grossesse : 3.000 nouveaux neurones sont engendrés chaque secondes. Au sixième mois, 90 milliards (sur 100 milliards présents à l’âge adulte) de neurones se sont ainsi formés. Des connexions s'établissent entre eux afin de stocker et de traiter les informations que le cerveau reçoit. Une fois né, bien plus tard, vers 65 ans, s'amorce un déclin progressif des capacités cognitives à cause de l’altération des connexions neuronales. En fin de vie, le cerveau a perdu environ 5 % de ses neurones.

Bien que des phénomènes d’endocannibalisme, pendant lesquels on ingére les restes d’un parent décédé, ou de meurtres rituels de personnes âgées existent, la plupart des civilisations respectent leurs aïeux et ne les met pas à mort afin d’alléger le fardeau des actifs. Cet attachement aux anciens est essentiellement affectif puisque ceux-ci sont peu (ou moins) aptes à chasser le gibier ou à amasser des fortunes lors de spéculations. L’amour des parents, des grands-parents suffit-il à expliquer ce respect ? C’est possible à l’échelle de la personne mais ça ne l’est certainement pas au niveau d’un groupe collectivisé par des réglementations communes. Chaque jour plus clairement, le faible apport des « vieux » à la collectivité est souligné. Mais pour l’instant, l’interdiction de l’aide au choix d’une fin de vie (suicide médicalement assisté) reste totale. Pourtant, dans ce cas, le choix concerne uniquement son propre corps.

La vie peut être réglementée comme tous les autres secteurs de l’existence. Chaque progrès technique ou chaque avancée sociétale conduira à un nouveau type d’Homme et de société. À terme la différence entre humanoïdes technologisés et humains peut s’en trouver largement gommée, c’est le prix à payer au progrès. La survie de l’espèce est assurée si on utilise sans réticence tous les moyens techniques à sa disposition : tri des gamètes, fécondation in vitro, modelage moléculaire des caractéristiques de l’ADN, tri des embryons, appel aux mères porteuses contre rémunération…