Je viens de passer 272 pages à lire 56 - Tome 1 : L'État français complice de groupes criminels qui explique comment depuis les années 1990 notre gouvernement a financé et sponsorisé des groupes jihadistes dans tout le Moyen Orient, en visant principalement les républiques laïques pour les faire retourner à l’âge de pierre, afin que les fondamentalistes islamiques déstabilisent ces gouvernements et reprennent le pouvoir. Ceci afin de servir sur un plateau les ressources énergétiques, notamment pétrolières de ces pays, à nos multinationales. Le décor a été long à mettre en place, mais il est nécessaire pour bien comprendre la suite.

J’ai été effaré de lire que nous avions caché à L'ONU (et que nous cachons encore vraisemblablement) des fondamentalistes islamiques fous furieux sur notre sol, que notre pays avait fournit en matériel militaire, avec la complicité des États-Unis, de l’Angleterre, du Qatar, de l’Arabie saoudite, d’Israël et de la Turquie, des équipements de pointe qui ont servi à perpétrer des attentats et à massacrer des civils, des sportif, des hommes et femmes politiques, des journalistes, des poètes, des militaires et policiers, en fait toutes les personnes qui n’étaient pas d’accord avec les préceptes de la Charia islamiste. Ces groupes de terroristes ne supportant absolument aucun dialogue et comptant sur la force pour IMPOSER leur point de vue, on été formés par nos propres militaires, et ceci en tout illégalité sur fonds spéciaux, sans l’aval du parlement. J’ai lu aussi que les représentants de ces rebelles, qualifiés de « modérés », avaient été reçus en grande pompe à l’Élysée et à l’Assemblée alors que nos services de renseignements, DGSE en tête, avaient informé l’Élysée de leurs vrais visages.

J’ai lu aussi que la guerre en Syrie et en Libye, faite en notre nom, était illégale et constituait un crime contre l’humanité, relevant de la compétence de la Cour Pénale internationale (CPI).

Nous, peuple de France, nous sommes donc coupables du Massacre méticuleux et organisé de millions de civils innocents, qui n’ont juste eu que le désir de vivre en paix. Mais, hélas, cela n’était pas du goût de certaines multinationales, Esso, Exxon Mobil, et TOTAL en tête.

J’en viens au cœur de mon billet, une fois le Tome 1 ingurgité, je suis passé au Tome 2 : Mensonges et Crimes d’État.

Vous savez, depuis 7 ans nous soulevons des pièce du puzzle ici et là, mais je n’avais jamais eu la confirmation de visu de ce que nous pouvions « entrevoir ». Le fait est que l’ensemble de notre pays est vérolé et qu'il est dirigé par une réelle mafia, une caste organisée, issue de la bourgeoisie et des multinationales, ainsi que du secteur bancaire. Une pseudo élite qui s’abroge tous les droits. Ce que je veux dire, c’est que TOUT les politiques sont corrompus. Les quelques faits divers que nous avons eu, comme Guerini ou Cahuzac, ne sont rien, c’est l’ensemble de la classe politique, les médias, la justice, les scientifiques, l'éducation, les pseudos économistes de pacotille, les syndicats notamment financé par l’État et les patrons, une partie de la police et des militaires et bien sûr… l’Église, tous ces gens œuvrent dans le même sens, à savoir voler votre labeur, votre force de travail, vous exploiter jusqu'à la mort, vous et vos enfants. Vous ne me croyiez pas ? Alors regardez derrière vous, que c’est-il passé ? Cela fait 200 ans que nous sommes exploités, la Révolution Française n’a servi que de prétexte pour instaurer une ploutocratie, les élections et les partis politiques ne servent à rien, sauf à vous donner le ‘sentiment’ que vous participer à la vie de votre pays. Les décisions sont prises en amont par les multinationales, les banques, les élites, l'oligarchie sous l’égide de Washington. Bref, tout ceci n’est qu’un petit « théâtre » une divine comédie pour ne pas que vous vous révoltiez. L'argent lui-même n’existe pas, c’est du vent, on vous fait croire que le billet de 100€ que vous avez dans votre poche vaut quelque chose, mais que vaut-il réellement ? La confiance que vous avez dans la Banque centrale européenne ? Celle qui a 10.76 milliards de fonds propres et 3660 milliards de passif ????? Hum !

Soyons sérieux 5 minutes, la crise et la dette, le terrorisme ont été inventés de toutes pièces pour vous faire les poches, tout est artificiel, le seul but c’est de faire voler en éclat les quelques protections que nous avons hérité de nos aÏeux. Du reste, vous le voyez bien, il n’est question que d’une chose, l’austérité, la mondialisation, la mise en concurrence des uns contre les autres, l’exploitation de l’homme par l’homme, l’argent, comme seul et unique motivation, des programmes débiles à la télévision, des informations inutiles dans les journaux, des manipulations, des mensonges gros comme le bras, vous sentez bien que « quelque chose ne tourne pas rond », mais vous ne comprenez pas, car tout le monde vous MENT.

Aussi c’est le sens de ce billet, le mal est profond, le mal est omniprésent, leur but est de vous terroriser, pour vous surveiller et vous exploiter, alors la loi travail va rendre cela légal. Mais ce n’est que l’apéricube, après ils voleront (légalement) votre épargne, ils mettront en place une véritable dictature, plus de blogs, surveillance encore plus poussée (si, c’est possible) car vous croyiez que vous êtes libre ? Libre de quoi ? D’acheter le dernier IPhone, nous sommes toutes et tous méticuleusement tracés, espionnés, les services secrets savent tout de vous, vous êtes « transparents ».

La prochaine étape sera la fin de l’argent liquide, car à l’heure actuelle le seul moyen de faire couler une banque c’est un bankrun, et ça ils ne le veulent pas. Bah non, forcément, ils vous imposeront donc une puce, afin de pouvoir acheter et vendre, et surtout de vous tracer, tracer toutes vos transactions, votre activité sur internet, ce que vous faites, où vous aller. C’est même « à la mode ».

Nous avons été largement prévenus de tout cela, mais là j’avoue que ça prend sens. Nous vivons dans un dessin animé, une fable, vous, moi, vos enfants, et ce sont les élites, les transnationales, les banques (États-Unis en tête) qui écrivent le scénario, tout le reste n’est que foutaise.

Pourtant il y a des solutions, nous vous avons passé l’interview d’Étienne Chouard par ThinkerView, je pense que vous devriez la regarder.

L’ensemble du mensonge qui caractérise nos sociétés est si énorme, qu’il faut une purge, et une purge à tous les niveaux, une révolution du Peuple par le peuple, et pas par tous ces arrivistes qui ne manqueront pas de se replacer dans le système et de noyauter chaque embryon de révolte ou de démocratie. Mais de démocratie dans le vrai sens du terme « Demos Kratos », le pouvoir au peuple, et c’est précisement ce dont ils nous ont privé en s’octroyant le droit d’écrire et de modifier la Constitution, en y inscrivant leur puissance et notre impuissance, et ça fait 200 ans que ça dure…

N’oubliez pas toutes les strates sont corrompues, c’est pour cela que l’on voit des choses comme l’évasion fiscale, la destruction de notre pays par l’islamisation, tout est calculé.

Cette élite internationale hors sol, déteste notre pays, et surtout déteste son peuple.

C’est pourquoi ils vont vous/nous éliminer. C’est ainsi que les perturbateurs endocriniens, la hausse du seuil légale des radiations suite à Fukushima, les nanoparticules, les pesticides, les chemtrails, etc., prennent tout leur sens… Tout est planifié, tout est voulu….

Moi, je m’en fiche, le tabac aura eu ma peau.

Ils peuvent venir me mettre une balle dans la tête, je les en remercierait.

Mais vous ? Vos enfants ? Vous croyez que les milliers de terroristes formés et armés par notre gouvernement ne reviendront pas en France ?

Lisez les deux tomes de "56", vous comprendrez tout :

Fraternellement,

L’Amourfou.

