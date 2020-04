Paris, le 28 avril 2020

« Les beaux jours reviennent et comme l’ont prédit de nombreux virologues, l’épidémie s’éteindra d’elle-même d’ici un à deux mois. Les courbes de contaminations et de décès suivent strictement les mêmes tendances à la baisse en France que dans les pays où aucun confinement des populations n’a été décrété, ou alors simplement un confinement partiel fondé sur des règles de bases d’hygiène et de prévention et le respect, surtout, des principes fondamentaux de la citoyenneté.

En conséquence :

J’ACCUSE. Le gouvernement de l’Etat français de Crime contre la Nation pour avoir fait croire que le confinement de la population était le seul moyen d’endiguer l’épidémie et d’avoir asservi à ce seul mot d’ordre l’ensemble de l’appareil médiatique.

J’ACCUSE. Le gouvernement de l’Etat français de Crime contre la Nation pour avoir fermé les écoles, mis au chômage forcé vingt millions de personnes et ruiné vingt millions de commerces sur une simple présomption d’ignorance inadmissible et inacceptable à ce niveau de responsabilité.

J’ACCUSE. Le gouvernement de l’Etat français de Crime contre la Nation pour avoir violé délibérément l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen que je cite : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »

Rien, ni dans la Loi ni dans les faits médicaux connus à ce jour n’autorisait le recours à l’état d’urgence et au confinement généralisé de la population française. La vie des citoyens dans leur immense majorité n’était pas et n’a jamais été en danger ; les établissements hospitaliers, dans l’immense majorité du territoire , n’étaient pas saturés ni menacés de saturation, comme c’est d’ailleurs le cas presque partout en Europe en dehors de certaines régions clairement identifiées dès le début de la pandémie (Grand Est, Ile-de-France, Lombardie…)

J’ACCUSE. Le gouvernement de l’Etat français de Crime contre la Nation et de Crime contre l’Humanité pour l’ensemble des décès des résidents des EHPAD imputés au Covid 19 . Dès l’explosion des cas en Lombardie et même bien avant ça, le gouvernement savait que les populations âgées étaient particulièrement à risque. Rien n’a été fait, rien n’a été organisé pour protéger ces populations, livrées à la mort et à la solitude par l’incompétence d’Etat.

J’ACCUSE. Le gouvernement de l’Etat français de Crime contre la Nation et de Crime contre l’Humanité pour l’ensemble des décès des personnels soignants imputable au Covid 19 . Pénurie de masques, de blouses, de gants : encore à la date du 28 avril, le personnel médical en est à quémander du matériel que n’importe quel hôpital digne de ce nom devrait avoir dans ses stocks en quantité suffisante.

J’ACCUSE. Le gouvernement de l’Etat français de Crime contre la Nation et de Conspiration avec les grands médias pour avoir asservi la quasi-totalité de l’appareil médiatique à des fins de Propagande , ne livrant l’information que de façon parcellaire et orientée pour effrayer l’ensemble de la population et la contraindre, sous la double menace de la répression policière et de l’intimidation sanitaire, à observer les règles de confinement.

J’ACCUSE. Le gouvernement de l’Etat français de Crime contre la Nation pour avoir asservi les forces de police à sa doctrine odieuse et avoir forcé policiers et gendarmes de France à procéder, très souvent d’ailleurs contre leur gré, à des contrôles et des verbalisations indignes d’un pays civilisé.

J’ACCUSE. Les grands médias d’information français et notamment télévisuels de Collusion avec le pouvoir et de Manipulation de l’opinion au service d’une doctrine étatique et non au service de l’information. En créant la panique et en l’entretenant jour après jour, les grands médias d’information français ont contribué à l’engorgement des services d’accueil hospitaliers et à la mort, très vraisemblablement, de centaines de personnes. Des personnes présentant des cas bénins et ne nécessitant aucun traitement particulier ont accaparé l’attention d’un personnel soignant qui n’a pu s’occuper convenablement de cas plus graves de façon plus diligente et plus efficace, faute de temps et de moyens.

J’ACCUSE. Le gouvernement de l’Etat français de Crime contre la Nation pour Mensonge et Dissimulation pour faire croire que ce sont les mesures de confinement qui ont contribué à « aplatir » la courbe des décès en hôpital , alors que de nombreux exemples montrent de par le monde qu’il n’en est rien. Différences de prises en charge, différences de traitement, différences de moyens hospitaliers, différences dans la priorisation des groupes avérés à risque : voilà l’explication du nombre moins important de décès dans quasiment tous les autres pays du monde .

En conséquence :

JE DEMANDE : la démission du gouvernement d’Edouard Philippe au premier septembre 2020, la dissolution de l’Assemblée Nationale et la démission du Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, en vue de la tenue de nouvelles élections législatives et présidentielles.

Pierre Chazal

Résident assigné à résidence du

5ème arrondissement de Paris