La république à l'origine. C'est la chose publique, c'est aussi la cause de la plèbe. J'accuse donc la république d'être corrompue par des gollums qui ne représentent plus cette plèbe mais qui servent leurs propres intérêts.

Nous ne pouvons opposer la violence à la manipulation de masse actuelle car nous risquons de perdre face aux puissants et de ne plus avoir d'alliés car ils ont tellement bien lavé les cerveaux qu'ils ont réussi à rassembler de nombreux haineux avec eux, donc il va falloir faire une contre manipulation efficace avec l'amour pour épée et l'humour pour bouclier ( le royaume des dieux. Bernard werber.)

S'il y a parmi les modérateurs, des Justes, des noirs, des arabes, des arbres, des vaches, des cochons, des visons, alors appuyez sur le bouton "j'approuve" car nous sommes tous frères...

Je veux ne pas être pessimiste sur nous, le peuple. Je me sens de plus en plus peuple et populiste et altruiste... j’aime chanter Johnny, Sardou et Kery James et Orelsan... oui nous sommes multiples mais de moins en moins consuméristes... j’ai oublié de mentionner zaz « je veux de la joie, de la bonne humeur, c’est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur » et moquez vous peut-être de ce peuple là, mais ce peuple là existe ..c’est le même qui like des vidéos d’animaux qui sauvent un autre animal, d’un œuf qui êclot, d’un bébé qui rit et qui attend à la fin de philadelphia que les salauds soient condamnés pour leur discrimination, moi je les ai petits et quand je leur montre la vidéo du lièvre et la tortue, le lièvre qui se moque de la tortue toute lente et qui serrent leurs petits poings pour que la tortue arrive en premier...les mêmes qui ont une idée du Bien, faite de générosité pure et de Justice, dirait Jean Jaurès. Oui, Les Gollums des gouvernements en ont dévoyé beaucoup, mais nous nous rassemblons sous l’oppression actuelle et au lieu de regarder le fond de la caverne comme dans l’allégorie de Platon, nous tournons nos têtes, enfin, en direction de la Lumière...

Dimanche soir, j'ai vu un petit train starlink d'Elon Musk traverser le ciel... Il m'a semblé urgent de tous se rassembler pour contrer ces milliardaires qui sont décidément complètement tarés. Taré au sens de "dégénéré" ! Les milliardaires de notre planète ont perdu toute leur humanité à cause du Précieux, objet convoité par Gollum dans le seigneur des anneaux, objet diabolique qui donne tous les pouvoirs ( ça peut être l'argent sur cette terre, qui n'est pas tout à fait la terre du milieu, mais ça peut être aussi la Toute Puissance qui génère cet état servile et bestial des Gollums qui errent comme des morts vivants à la recherche de ce fameux précieux...)

Les gollums milliardaires pillent toutes les ressources de la planète pour les vendre, quitte à jeter les invendus ou ce qu'ils ne peuvent reconditionner , ils s' autorisent à tuer tous les animaux sans aucune éthique, aussi bien dans les abattoirs que dans leur chasse qu'ils appellent safari, ils déforestent sans vergogne, arrosent de pesticides pour produire plus, pillent le sable des océans, autorisent la surpêche avec des filets de plusieurs kilomètres qui éliminent au passage toute la faune existante, ils envoient des satellites pour mettre la 5g et internet partout, emprisonnant la terre dans une cage électromagnétique ... on ne sait pas si on a marché sur la lune, mais on sait qu' ON MARCHE SUR LA TÊTE et l'affaire du corona est un révélateur de cette folie : tant qu'on ne nous attaquait pas personnellement, on ne réagissait pas contre toutes ces abominations...Je pense qu'il s'était opéré une dichotomie dans notre cerveau qui nous faisait faire un déni de réalités car les gollums nous avaient rendu complices de leur vilenie : en mangeant de la viande, on cautionnait les abattoirs et les conditions de vie dans les élevages et depuis notre enfance, on nous répète qu'il faut manger de la viande pour grandir, en nous poussant à consommer toujours plus, on cautionnait les déforestations et l'épuisement des ressources jusqu'à la lie quitte à tuer toutes les autres espèces de notre planète, comme si au fond on était d'accord que l'Homme était au dessus de Tout ce qui vit sur cette planète... Depuis qu'on est nés, on nous a dit que le monde était horrible et qu'il fallait nous y faire mais ce qu'on ne nous disait pas, c'est que l'ennemi, ce n'était pas l'homme et sa nature humaine qui le pousse aux péchés mais l'ennemi était toujours le même : l'homme puissant, le Gollum qui erre dans les marais, qui se nourrit de poissons et Gobelins ( orques esclaves ) et qui craint que les autres lui prennent son Précieux ...Depuis Caligula, rien n'a changé et si j'ai changé ce soir mon pseudo en sarah Damaris, c'est pour qu'enfin, nous, enfants de l'oligarchie, nous nous unissions, et que nous comprenions que nous sommes tous frères afin de lever un étendard aimant face à la tyrannie actuelle. Notre seul précieux à nous, c'est l'Amour Fraternel.

Quand ils ont refait leur évangile et éliminé Sarah, je n'ai rien dit, je n'étais pas encore Sarah,

quand ils ont rendu esclaves les noirs, je n'ai rien dit , je n'étais pas né (e) et je n'étais pas noir (e)

Quand ils ont coupé tous les arbres , je n'ai rien dit, je n'étais pas un arbre,

Quand ils ont pollué l'océan, je n'ai rien dit, je n'étais pas l'océan,

Quand ils sont venus chercher les roms. je n'ai rien dit, je n'étais pas rom,

Quand ils sont venus exploiter les vaches et les ont emprisonnées, les ont séparé de leurs veaux, je n'ai rien dit , je n'étais pas une vache,

Quand ils ont coupé la queue des cochons et limé leurs dents, je n'ai rien dit, je n'étais pas un cochon,

quand ils sont venus chercher les visons et les ont tués pour leur fourrure, Ils ont même dit que l'homme leur transmettait le corona, je n'ai rien dit , je n'étais pas vison,

quand ils ont accusé les musulmans, je n'ai rien dit, je n'étais pas musulman,

quand ils sont venus critiquer les gilets jaunes, je n'ai rien dit, j'ai enlevé le gilet de mon tableau de bord,

quand ils ont donné du rivotril aux personnes âgées, je n'ai rien dit, je n'étais pas assez âgée,

quand ils nous ont interdit de circuler, je n'ai rien dit, j'ai pris mon papier,

quand ils sont venus chercher les anti-masques, j'ai protesté, on m'a rabroué(e) je me suis couché (e), ( SOUTIEN à VINCENT PAVAN qui ne s'est pas couché)

quand ils ont emmasqué mes propres enfants, je n'ai rien dit , ils ne voulaient pas être ostracisés,

Quand ils ont bafoué tous les idéaux républicains, foulé au pied la liberté, l'égalité et la fraternité,

je n'ai toujours rien dit, j'étais sidéré (e),

ET MAINTENANT ?

quand ils vont venir nous vacciner ? Nous paupériser tous ? Nous géolocaficher ? Nous transhumaniser ?

Que vais je dire ? Qu'allons nous dire ?

j' espère enfin protester,

Allons enfants de la patrie, levons nous contre cette oligarchie qui nous fait nous diviser en nous étiquetant populiste, islamo gauchiste, gilet jaunisse , trumpiste, complotiste etc....pour nous diviser.

Ne nous trompons pas d'ennemi... voici la lettre à notre république oligarchique à la manière de Kery James et j'ai l'espoir dans mon désespoir d'une union des opprimés car j'ai le mal de toi parfois ma France, celle qu'on m'a vendue, et à laquelle j'ai cru, j'ai le mal de toi et dans mon pays chimérique, je rêve tout bas

Même si je ne le dis pas , L'amour c'est fait de ça , Il était une fois ,Toi et moi ...

Lettre à la République

A tous ces oligarques à la tolérance hypocrite

Qui ont bâti leur nation sur l’argent

Maintenant s'érigent en donneurs de leçons

Pilleurs de richesses, tueurs d' enfants

Colonisateurs, tortionnaires, vaccinateurs

Ce passé colonial c'est le vôtre

C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre

Maintenant vous devez assumer

L'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez

Nous les humains de la rue,

Gilets jaunes, Arabes, Noirs

On n’est pas là par hasard

Toute arrivée a son départ !

Vous avez souhaité l'oligarchie

Grace à elle vous vous êtes gavés, jusqu'à l'indigestion

Je crois que la France n'a jamais fait la charité

Les pauvres c'n'est que la main d'oeuvre bon marché

Gardez pour vous votre illusion républicaine

De la douce France bafouée par les manifestations

Demandez aux ouvriers,aux rsa-istes,

Qui profite d'qui ?

La République n'est innocente que dans vos songes

Et vous n'avez les mains propres que de vos mensonges

Nous, gilets jaunes, Arabes et Noirs

On n’est pas là par hasard

Toute arrivée a son départ !

Mais pensez vous qu'avec le temps

Les pauvres muteraient, finiraient par devenir intelligents ?

Oui la nature humaine a balayé vos projets

On ne s'intègre pas dans le rejet

On ne s'intègre pas dans les écoles de notre pays

Entre exclus et pauvres, faut être censés

Comment pointer du doigt la paupérisation

Que vous avez initié depuis des décennies

Pyromane et pompier, votre mémoire est sélective

On n'est pas venu en paix, votre histoire est agressive

Ici, on est mieux que dans certains pays, on le sait

Parce que désolidariser pour vous c'est déstabiliser

Et plus j'observe l'histoire et moins j'me sens redevable

Je sais c'que c'est d'être les inutiles depuis l'époque du cartable

Bien que je n'sois pas ingrate, j'n'ai pas envie de vous dire merci

Parce qu'au fond c'que j'ai, ici, je l'ai conquis

J'ai grandi à Trifouillis dans les lieux inconnus de LA TERRE

J'ai fleuri dans les maquis j'suis en guerre depuis mon enfance

Ennui, désillusion, rancoeur ...révolte !

Que font mes frères si c'n'est des cris contre la tyrannie

Qui peut leur faire la leçon ? Vous ?

Abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fond

Abuseurs d’enfants, détourneurs de cerveaux

De vrais voyous en costard, bande d'hypocrites !

Est-ce que les HUMAINS ont les dirigeants qu'ils méritent ?

Au coeur de débats, des débats sans coeur

Au cœur du corona et des conspirateurs

Toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre POLITIQUE de rancoeur

En pleine crise économique, il faut un coupable

Et c'est en direction des exclus que tous vos coups partent

J'n'ai pas peur de l'écrire : Nos dirigeants sont islamophobes

Pire, pas peur d'écrire : Nos dirigeants sont POPULOPHOBES

Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques

Et vous attendez de nous qu'on s'écrive "Vive la République !"

Mon respect s'fait violer au pays dit des Droits de l'Homme

Difficile de se sentir humain sans le syndrome de Stockholm

Parce que nous, nous sommes le peuple, Polyethnique et fier de l'être

Quand tu nous vois tu mets un visage sur ce que les puissants détestent

Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité

Qui expriment leur mépris sous couvert d’égalité

Rêvent d'un HUMAIN unique, avec une seule identité

S'acharnent à discriminer, les mêmes minorités

Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées

On oppose les communautés, pour cacher la précarité

Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter

Comment aimer un pays, qui refuse de nous respecter

Loin des artistes transparents, Kery a écrit comme dans un miroir

Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir

Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même

Nous ne sommes pas en manque d'affection

Comprends que nous n’attendons plus qu'elle nous aime !

Nous attendons l'union plutôt que la désunion

et la mort de cette oligarchie en fin de partie.

Merci à Kery James... pour cette chanson que j'ai empruntée et détournée pour unir tous les enfants de la patrie contre l'oligarchie, il n'y a de rancoeur que lorsqu'on y croit encore, il n'y a des cris que si on croit que l'on va être entendu... Kery James fait parler les taiseux, les sans voix et dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas.

sa Marianne a des ailes de papillon (comme le symbole des monarch ) en forme de menottes. Que de symboles forts ...de qui nous asservit tous.