J’ai acheté des vêtements chinois...

Je viens d'acheter deux anoraks et je viens de découvrir qu'ils ont été fabriqués en Chine : le prix est très abordable, la coupe est jolie, les couleurs très douces : beige et gris clair....



Ce n'est pas la première fois que j'achète des vêtements venus de Chine mais cette fois, j'en ai acheté deux, peut-être attirée par le prix...



Après essayage, j'éprouve une certaine gêne : pour l'un des deux, j'ai l'impression de ressentir des gratouillis, des démangeaisons losque j'enfile les manches : il faudra voir si le produit n'est pas allergisant...



Noël va bientôt arriver, et je sais que je vais probablement être amenée à acheter des jouets chinois : impossible d'y échapper, la plupart des rayons sont envahis de ces jouets importés.



Comment y échapper ? A moins de se livrer à des recherches laborieuses, on se laisse happer par ces produits : prix attractifs, inventivité, modernité mais, pour ce qui est de la qualité et de la solidité, il faut, sans doute, ne pas être trop exigeant.



On vit bien dans le monde de l'éphémère, de l'instant, de l'immédiateté, de l'urgence...



Les produits alimentaires, eux, échappent, d'ordinaire à cet impérialisme chinois : on peut acheter des légumes, des fruits cultivés dans la région et on le fait volontiers... Mais, pour le reste, pour les aliments conditionnés en boîte, difficile d'en vérifier la provenance. C'est l'opacité qui l'emporte : on peut lire sur nombre d'étiquettes, cette mention : "produit importé."



J'ai encore vérifié ce phénomène concernant des herbes habituellement originaires de Provence : thym, romarin, laurier. Ces herbes sont souvent des produits d'importation !



Mais d'où proviennent-elles donc ? Impossible de le vérifier : la mention reste très vague, incertaine.



On ne sait plus parfois ce que l'on achète : on croit acquérir un produit local, mais, en fait, on nous vend un ersatz du bout du monde.



Le consommateur n'est plus vraiment informé et reste dans le flou le plus complet : il serait temps de délivrer des informations claires et précises. Le consommateur doit pouvoir acheter en connaissance de causes.

Dans tous les cas, la Chine nous inonde de ses produits : la saturation nous conduira peut-être à des réactions de révolte et de rejet...



Mais face à la crise, face à la tentation du bon marché, nous nous laissons tous tenter par ces produits, même si la qualité n'est pas toujours de mise.



En fait, le consommateur n'a, parfois, même pas le choix : il ne trouve sur les rayons des supermarchés que des produits importés dont il ignore même la provenance...

