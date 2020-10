@Francis

« Les mailles du masque font office de barrière électrostatique. « Par effet des forces intermoléculaires, dites de Van der Waals, lorsqu’une très petite particule telle que le SARS-CoV-2 rencontre une fibre, elle s’y colle définitivement. La multitude de fibres non tissées multiplie les chances de collision », et donc l’efficacité du filtre »

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/07/17/non-les-virus-ne-sont-pas-trop-petits-pour-etre-bloques-par-les-masques-de-protection_6046549_4355770.html

Quant à l’effet du cuivre, il faut faire confiance aux « certitudes » de Rosemar :

« Oui, mais ces masques en cuivre ont-ils été réellement bien testés ? Leur efficacité est-elle prouvée ?

Le cuivre peut-il présenter un risque de toxicité ?

On ne sait pas trop... »

« Et qu’en est-il du masque au cuivre ? Est-il vraiment sûr et efficace ? »

mais « Sur les recommandations de ma pharmacienne, j’ai acheté un masque au cuivre » et j’en fait ce publi-reportage !