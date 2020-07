J’ai foi en Didier Raoult comme j’ai foi en Christ !

« La foi du professeur Raoult, en son produit miracle, est tellement démesurée qu’il dit : « Quoi faire d’une étude en double aveugle. Le temps presse et mon produit marche ! ». Il faut foncer, aller vite très vite ! »

Si le professeur Raoult est un brillant chercheur et enseignant, il est aussi et avant tout un médecin, attaché avant tout à guérir ses patients et venir à bout d’une pandémie plutôt qu’ expérimenter sur eux de quoi améliorer la valeur boursière de Gilead et autres. Ben oui, pour juguler épidémie ou pandémie, le temps presse et il faut foncer !



En Marche vers Nulle Part, n’est-il symptomatique que - trop affairés à nous soumettre au dogme néo-libéral et au catéchisme de la Sainte Croissance en démantelant systématiquement le service public, la sécurité sociale et les infrastructures de santé pour encore se préoccuper de l’anticipation et de la gestion d’une pandémie autrement que par l’autorisation d’administrer des sédatifs vétérinaires à nos anciens en perspective de leur faciliter le grand saut — les managers de la start-up « France » et leurs propagandistes médiatiques ne trouvent rien mieux pour pallier leur propre impéritie que jeter l’opprobre et le doute sur l’intégrité d’un des plus grands spécialistes mondiaux — français de surcroît — de la question ?

PS : Si la foi des Marcheurs aux vertus managériales du très immature giton de Rothschild — même « miraculeusement » transmué en Puceau d’Orléans par la grâce de nos médias, puis plus trivialement en Mutilator 1er par celle de ses cerbères délégués au « dialogue » avec Gilets Jaunes et autre foule haineuse des gens qui ne sont rien — devait en matière de gouvernance se voir soumise au principe de l’étude en double aveugle, je crains bien que notre petit Monarc retrouve rapidement tout loisir de se consacrer à temps plein à l’intimité de ses leçons de théâtre avec Madame, et que même les plus niais de nos Marcheurs se voient réduits à se chercher une autre idôle.