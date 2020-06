J'ai reçu quelques nouvelles de France. Voici au débotté ce que j’en ai retenu.

Contrairement aux prédictions cataclysmiques formulées par la majorité de nos scientifiques visibles, la pandémie extrêmement mortelle annoncée n'a pas explosé les statistiques de mortalité. En revanche elle a tué l'économie déjà moribonde.

Alors que la pandémie s'estompe et que la plupart des interdictions de rassemblement sont levées, une deuxième vague virale encore plus destructrice menace en Chine.

Sur le Télécran, BFM (mais les autres aussi) aura instillé la peur durant toute la période d'enfermement.

Au final, les français auront appris la soumission : après avoir été séquestrés chez eux pendant plusieurs semaines, ils persistent à se dissimuler derrière un minuscule morceau de tissu. Ils sont donc mûrs pour la prochaine étape qui pourrait être par exemple la vaccination obligatoire ou le confinement réitéré sur demande des autorités, etc...

Dans les écoles dès leur plus jeune âge, les élèves apprennent en priorité à considérer leurs copains comme des menaces potentielles.

Des complotistes affirment qu’une menace virale réelle ou supposée est plus efficace qu’une guerre conventionnelle pour prendre le contrôle d’un pays ou d’une population. Mais heureusement pour nous, ce sont des complotistes qui affirment cela.

Un druide gaulois réfractaire au franc-parler, accessoirement professeur émérite et éminent épidémiologiste prouve que son remède bon marché guérit le Covid-19 en sauvant des centaines de malades, tandis que les Institutions sanitaires françaises inféodées aux laboratoires pharmaceutiques lui préfèrent les vaccins à l’étude dans ces même laboratoires, vaccins plusieurs dizaine de fois plus onéreux et probablement disponibles sur le marché…. dans les mois à venir.

Après l'épidémie de Covid-19, au cours de laquelle les moyens matériels ont manifestement fait défaut, il semble que la frontière idéologique jusqu’à ce jour infranchissable, entre mondialistes/progressistes et nationalistes/souverainistes s’effrite. Les premiers reconnaissant à demi-mot notamment, que si nous avions fabriqué des outils de dépistage, des masques et des respirateurs dans nos usines, les morts auraient été moins nombreux.

Certains subodorent même que le mondialisme est mort. D’autres persistent à croire que la nation ne doit plus exister. Est-ce bien sérieux ?

Les infirmières et les médecins sont à bout et manifestent de nouveau dans la rue, réclamant les moyens ayant mortellement fait défaut pendant la crise sanitaire, mais que Macron persiste à leur refuser depuis des mois.

Les applaudissements depuis les balcons ont cessé ; la reconnaissance sur commande a ses limites.

Une commission d'enquête parlementaire va plancher sur les ratés de la gestion de crise. A l’instar de Clemenceau, chacun sait à quoi sert une commission, particulièrement lorsqu’elle est présidée par un parlementaire de la majorité.

Les noirs anti-racistes de Soros-&-Co sont autorisés à manifester pendant les interdictions de rassemblement par le simple fait de leurs nobles motivations : ils dénoncent le racisme des blancs.

Avec une haine non dissimulée.

Des magasins sont pillés.

L'auto-flagellation est tendance : il est de bon ton de mettre un genou à terre devant les caméras.

En ces temps perturbés, les slogans « Blacks Lives Matter » ou « All Cops Are Bastards » ont remplacé les slogans « Touche pas à mon pote » ou « Mort aux Vaches » sur les murs des cités. La révolution est livrée « clés en mains » avec les revendications qui l’accompagnent.

Tandis que la période est au déboulonnage de statues, à Nantes on est en passe d'ériger la "sculpture" d'une femme fontaine. Les temps changent et les références culturelles aussi.

Des affrontements ethniques, communautaires, confessionnels, c’est comme chacun veut, prophétisés ou exacerbés par des intellectuels du fenestron saccagent des centres villes le soir venu.

Des Tchétchènes facétieux exhibent leurs kalachnikov et autres armes de guerre dans les rues de Dijon et tirent des coups de feu. Des règlements de compte entre bandes ont lieu.

Indéniablement le vivre-ensemble en France a du plomb dans l’aile.

Pendant ce temps, la police manifeste dans son coin.

Taxée de raciste la milice exprime à son tour son mal-être dans la rue. Après avoir protégé "le régime" de la révolte des Gilets Jaunes avec un zèle appliqué, les gendarmes et policiers redevenus forces de l’ordre n'auraient plus confiance dans leur ministre. On se demande vraiment pourquoi ?

Se pourrait-il qu’une crise existentielle taraude nos « flics » ?

Ma vieille mère, elle, à écopé d'une amende de 135 Euros pour avoir sorti son chien sur le pas de sa porte.

De toutes les manifestations récentes, celles des Gilets Jaunes ont fait l’objet d’une attention particulièrement répressive de la part du ministère de l’intérieur. On est en droit de se demander ce qui pourrait justifier ce deux poids deux mesures.

A l’instar de Reagan, Coluche, Beppe Grillo ou même Zelensky, des saltimbanques se verraient bien à la magistrature suprême. De la à imaginer que la politique est une farce...

L'opposition ne s'oppose à rien : Mélenchon prononce de belles paroles et pose un genou à terre pendant huit minutes.

La lutte des classes a été dissoute dans la lutte pour les minorités ou sacrifiée au profit d’intérêts particuliers.

Marine Le Pen s’approprie à son tour l’héritage du Général de Gaulle. On reconnaît un grand homme certes pour ce qu’il est et ce qu’il fait, mais également par l’attachement que lui portent les opportunistes de tout poil.

Pendant ce temps, les Gilets Jaunes ont perdu leur liberté, leur emploi, leur pouvoir d'achat.

Les Bobos aussi, mais ils ne le savent pas encore.

Le premier ministre va peut-être lui aussi, perdre son boulot.

Les "experts" financiers tous plus alarmistes les uns que les autres prédisent une catastrophe financière imminente d'une magnitude jamais atteinte.

Pour faire face aux difficultés économiques consécutives à la pandémie Macron lâche généreusement 500 millions de cet argent qui n'est pas magique. La sacro-sainte rigueur d’hier fait place aux largesses de façade de ce jour.

La dette de la France s’élève à plus de 2000 milliards d'Euros.

Les Français doivent déjà plus de 2000 milliards d'Euros aux banquiers….

Pendant ce temps, avec un bénéfice net de plus de 7 milliards d'euros, soit une croissance de 13%, Bernard Arnault a connu une nouvelle année record.

Au pays des "Je suis Charlie" revendiqués, la censure et la mise à l'index sont rétablies pour annihiler toutes pensées déviantes.

C’est aujourd’hui officiel, il n'est désormais plus interdit d'interdire.

L'État profond" existe. C'est le Président qui l'a dit. Il entraverait même certains de ses choix stratégiques. Qu'allons-nous devenir si Macron lui aussi devient complotiste ?

La constitution déjà remaniée à tours de bras dans un passé récent est régulièrement foulée au pied dans l'indifférence quasi-générale.

L’État de droit n’a plus court en France.

La corruption gangrène nos institutions : nos dirigeants servent sans aucun complexe et sans retenue des intérêts autres que ceux des français.

Plus généralement, l’État est en pleine déliquescence. Mais heureusement le deuxième tour des élections municipales peut avoir lieu.

Macron a encore parlé à la télé devant plus de 23 millions de spectateurs. C’est dire qu’il est encore écouté.

Au cours de son monologue, il a parlé pour ne rien dire et surtout pour ne rien faire, ne rien faire d'autre que de poursuivre l'agenda qui lui a été assigné.

Le pillage des richesses continue.

Bon nombre d’entre-nous espèrent encore que les prochaines élections présidentielles apporteront de profonds changements dans notre société. On dit pourtant que le passé éclaire le présent et forge le futur.

Sur le fronton de quelques vieux bâtiments publics on peut encore lire les mots "Liberté, Égalité,

Fraternité".

Depuis mon île déserte, j'assiste à l’imminence inéluctable d’un chaos contrôlé.