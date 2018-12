J’ai visionné le débat sur le RIC mené par Etienne Chouard

J'ai visionné le débat sur le RIC https://youtu.be/rPKZKvQzhik

Observation vidéo 2h30

J'ai l’impression que les participants voudraient remettre en cause purement et SIMPLEMENT l’édifice des institutions démocratiques et républicaines en « se récupérant » TOUT le pouvoir contrôlé par « nous » en légitimité par une abstraction désignée « le peuple » comme on achète une nouvelle paire de pompes..

Sur cette mouture c'est ambitieux et à première vue de cette assemblée c'est brouillon, c'est anarchique car romantique, c’est du type « y’a qu’à faut qu’on » donc pas réaliste pour un sous (le propre de la complexité de l’anarchie politique).

La question vaudrait pourtant la peine alors EST-CE DONC INJOUABLE POUR AUTANT ?

Peut-être pas injouable mais...y’a du boulot !

En gros de graves lacunes apparaissent malgré la bonne volonté du vent en poupe.

Il n'y a pas de MATRICE, pas de plan (sinon une vision « tarte à la crème »)

pas de prérogatives thématiques essentielles car on sent déjà (dans le débat) le phénomène bureaucratique qui se dessine (voir les écrits de Max WEBER à ce sujet).

QUID des sujets :

- politiques sociétales ?

- financières et sociales ?

- souveraineté ? migratoire ?

- banque centrale et création monétaire ?

- droits de douane et commerce extérieur ?

- concertation pour décider en collectif d’une entrée en guerre ?

- taux d’imposition fiscale envers les entreprises ? -

- grille d’imposition des salaires et revenus financiers ?

- restriction des niches fiscales ?

- poursuites juridiques/judiciaires aux fraude sociales et évasions fiscales avec confiscation de la nationalité ?

- justification/pertinence à l’examen des ventes d’armes ? etc..

EN AMONT :

En gros créer un agenda, puis un arbre de décision avec suivi par des outils scientifiques d’élaboration,

articuler des méthodes de travail indiscutables (sinon on tombe dans une discussion de bistro) avec l'aide de groupes ad hoc et experts

donc asseoir une garantie organisationnelle de compétence et d’expertise en conformité au tropisme « biens publics » sélectionner sur les valeurs républicaines représentatives des droits de l homme et du citoyen (ça représente du travail)

Il faut comprendre que :

La démocratie c'est une chambre de représentant élus offrant l’ensemble des forces politiques officielles et républicaines, accréditées.

Pour ce faire il s’agit donc bien de réaliser un saut qualitatif par un système de PROPORTIONNELLE INTEGRALE (un vrai changement) donc avec un vote éliminatoire qui dessine une majorité à un tour, d’une offre large, ce qui changerait de la Ve, majoritaire à deux tours datant de 1958.

(la plupart des autres démocraties dans le monde occidental fonctionnent à 1 tour)

Le collectif doit être légitime et légitimiste (le système des partis reste valable si on lui donne une vrai respiration avec des votations/référendaires comme en Suisse mais sur des sujets « décisifs »).

Pour autant on ne peut « s’amuser » à la play station à faire des référendums plus de deux à trois fois par an sinon les gens vont se lasser très vite,

Jouer collectif c'est bien mais il faut aussi être rationnel. Révoquer des élus ? selon les humeurs d’un groupe initial ? comme on ouvre et on ferme un robinet ? c'est pas sérieux. Par contre raccourcir les mandats à 4 ans et NON RENOUVELABLE pourquoi pas, donc le mettre au référendum en préalable.

Tout cela peut prendre corps dans un projet de VI e République par un Constituante pour les bases constitutionnelles.

(dans cette séance Etienne Chouard lui-même reste confus dans ses idées, il voudrait faire plaisir à tout le monde dans la salle c'est une fausse bonne idée de communication).

A eux d’élaborer un SYSTEME cohérent qui remette en cause les lobbys de l’argent (ça c'est le vrai pouvoir) mais dans cette primo assemblée je ne trouve pas les intervenants à la hauteur de l’importance du sujet (le level est à faible niveau d’élaboration).

Il faut être sérieux tout de suite car ce n est pas un joujou pour faire « mumuse » et les médias féroces n’attendent que ça (le plantage).

Par ailleurs ne pas rêver et prévoir que le capital et la bourgeoisie ne voudront pas être déshérités dans une nouvelle donne révolutionnaire (MEDEF, lobbys européens, banques, médias, avocats/justice, police, armée, élus, corps intermédiaires spécialisés, syndicats, etc..).

En outre pour jouer SOUVERAIN dans un Etat indépendant réaffirmé il faut commencer par :

quitter l’Europe de Bruxelles quitter l’Euro (dédramatiser auprès des petits épargnants), quitter l’OTAN, redémarrer la Banque Centrale, à taux zéro, donc battre monnaie

Sinon toute gesticulation souverainiste sera anéantie dans.. l’œuf sauf à gérer des questions sur la.. fessée, les femmes battues, la PMA, bref des questions marginales au total.

ça fait du boulot… !

