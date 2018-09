J’aime le Dimanche !

Le DImanche, c’est le jour par excellence, il commence par le nom « dies », en latin le jour...

Pourquoi vous n’expliquez pas plus ? dimanche : dominus (seigneur) + dies (jour) : jour du seigneur





Genèse 2

Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son oeuvre, qu’il avait faite : et il se reposa au septième jour de toute son oeuvre, qu’il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute son oeuvre qu’il avait créée en la faisant.

Deutéronome 5:14

Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l’étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi.





6 jours pour créer un monde, punaise, il a mis du temps ! Et travailler un dimanche, ça compte double !