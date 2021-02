« J’amuse ! » The Adjustment Bureau : « Quoi qu’il en coûte ». Collabos de l’ordre sanitaire et poésie de combat

Il dit à quelqu'un :

" Maintenant, tu vas mieux,

n'est-ce pas ? T'as plus peur ? Dis ? "

Écoutez !

Puisqu'on allume les étoiles,

c'est qu'elles sont à quelqu'un nécessaires ?

c'est qu'il est indispensable,

que tous les soirs

au-dessus des toits

se mette à luire seule au moins

une étoile ? V.V. Maïakovski, Extrait du recueil "Ecoutez si on allume les étoiles" A pleine voix : Anthologie poétique, 1915-1930 Je connais le pouvoir des mots. Comme broutilles qui tombent Tels des pétales à côté de la piste de danse rehaussée. Mais l'homme avec son âme, ses lèvres, ses os … (Dernier poème écrit par Maïakovski, qui fut retrouvé dans sa poche après son suicide.) « Écoutez ici, vous êtes dans un hôpital, il y a des personnes malades alors dormez et évitez de me faire perdre mon temps. » Série Grey's Anatomy, Shonda Rhimes (2005)

La stratégie sanitaire gouvernementale est loin d’être un fiasco.

Elle a dépassé le stade du désastre politique, économique, social et sanitaire.

Les frontières de l'incurie et de l'incompétence sont chaque jour poussées au maximum.

La raison en est très simple. Cette "stratégie" sanitaire n’est pas le but mais le moyen. Peu importe le résultat. Tout va bien. Les Invités n’ont pu se réunir à Davos en « présenciel », mais là encore, peu importe. Iront-ils à Singapour ? Peu importe. La feuille de route doit être respectée. La récompense est au bout, à n'importe quel prix. Elevé, si possible. Peu importe la casse humaine, politique, économique, financière, sociale. Tout n'est plus désormais que "variants" et variables d'ajustement, n'est-ce pas ? (Rires étouffés et convenus, dans le fond du salon).

I- Mc Fly et Carlito aux commandes ?

Mister Macron, « bring me a dream… »

Mister Castex, « bring me a flex… »

Ce n’est plus « J’accuse ! », mais désormais « J’amuse ! », avec un exécutif qui ne cesse de nous prendre pour des billes.

M. Castex déclare que l’économie se porte bien, mais en réalité la France va dans le mur. Son économie et ses finances sont au tapis. Les gens s'agitent. Plus personne ne porte de muselière. La chaleur revient. Il devient urgent d'en rajouter une couche et de remettre et réajuster le couvercle, avec tour d’écrou en prime.

Voyez plutôt ce qu’il en est des « ripostes ciblées dans les territoires »…

Et peu importe le retour des beaux jours car il est urgent de reprendre la maîtrise du confinement général en accélérant le rythme des vaccinations, « quoi qu’il en coûte », pour reprendre le mantra officiel dans l'UE, et en renvoyant le plus rapidement la population à la niche tout en évitant de se faire mordre au passage en vérifiant la solidité du collier à pointes et la longueur de la chaîne.

M.Macron donnera ses instructions au gouvernement la semaine prochaine pour préparer la mise en place d'un « pass sanitaire » en vue de la réouverture des lieux culturels et des restaurants fermés par la pandémie de Covid-19. Un « pass sanitaire » pour des activités utiles zé vitales (les musées) et déjà financièrement foudroyées (les restaurants et cafés, en faillite et coma financier dépassé, car c'était le but et "le projet") plutôt qu'un « passeport vaccinal » : telle est la jonglerie, le nouveau tour de passe-passe sémantique formulés le 25 février pour préparer le « bon peuple » à la réouverture temporaire des lieux culturels et des restaurants. Sachez, braves gens, que la mise en œuvre de cet outil qui remplacera l’Ausweiss « va poser beaucoup de questions techniques, de respect des données individuelles, d'organisation de nos libertés » et, pour cela, « il faut [la] préparer dès maintenant techniquement, politiquement, juridiquement », a détaillé M. Macron au cours de la visioconférence entre les 27 dirigeants de l'Union européenne.

Et voilà que parallèlement le Conseil économique, social et environnemental lance une consultation sur le passeport vaccinal. « Je sens qu'il y a beaucoup de confusion parfois sur ce sujet », a-t-il ajouté, en insistant sur le fait que ce « pass sanitaire ne sera pas uniquement lié à la vaccination », sans plus de précision. Et pourquoi pas le droit de conduire un véhicule, un vélo, une trottinette, un gyropode, une moto, une voiture, en attendant d’avoir le permis de détenir et de promener le chat ou le chien ? « Si on arrive à rouvrir certains lieux (et pourquoi n’y arriverait-on pas ? Est-ce si difficile que cela ?), nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination, alors même que nous n'aurions même pas ouvert la vaccination aux plus jeunes », a-t-il argumenté.

Va-t-il falloir songer à capturer les « jeunes » pour les vacciner (comme tous ceux qui finissent par tomber malades dans certains départements plus « touchés » que d’autres, à forte immigration incontrôlée) ou faudra-t-il attendre qu’ils viennent sagement se faire piquer, la trouille au ventre, avec la menace de se faire "sucrer" leurs derniers euros d’APL , leurs cartes Vitale ou de ne plus avoir accès aux cours en téléconférence, voire même de passer leurs examens démonétisés ?(Sauf à obtenir des points "bonus" en utilisant, comme à Sciences-Po Paris, l'écriture inclusive : https://etudiant.lefigaro.fr/article/a-sciences-po-paris-des-points-bonus-accordes-pour-l-utilisation-de-l-ecriture-inclusive_70f90efe-777e-11eb-930c-df8a7d3f696f/).

Allons ! Qu’allez-vous imaginer ? Parallèlement, les dirigeants européens ont discuté le 25 février 2021 de la mise en œuvre d'un certificat vaccinal qui permettra de « réorganiser la circulation entre Etats de manière plus fluide ». Nul doute que ces vagabonds internationaux que sont les fameux « mineur(e)s non accompagné(s).es » (cf. Supra) se présenteront pour réclamer leur(s) certificat(s) vaccinal(aux ?) lorsque les restrictions de circulation aux frontières seront levées. Les 27 ont demandé à la Commission européenne de définir des normes communes pour une reconnaissance mutuelle de certificats vaccinaux, ce qui est probablement déjà fait. Mais il n'y a pas de position commune à ce stade sur les droits qu'ils pourraient ouvrir (allez, au choix : carte Vitale, carte de crédit, permis de conduire, passeport, permis de travail, visa de séjour à durée indéterminée, certificat de nationalité...). Voilà que la Grèce, soucieuse de sauver son industrie touristique, a soumis en janvier à la Commission une proposition pour une mise en place d'un « certificat de vaccination » européen d'ici aux vacances d'été. La France s'est jusqu'à présent montrée réticente, estimant qu'il était trop tôt, alors que seule une minorité de personnes a, pour le moment, accès au vaccin. « Si les choses vont mieux, aucun d'entre nous n'acceptera que pour capter, par exemple, des touristes, il y ait un pays qui soit moins disant que l'autre et qui prenne des risques en faisant venir des gens du bout du monde pour remplir ses hôtels », a averti Emmanuel Macron. (Scrogneugneu, mais c'est qu'il y a des règles, n'est-ce pas ?).

Mon pauvre ami ! Mais il faudrait songer à sortir un peu le dimanche pour visiter Paris et voir « que les gens venus du bout du monde » sont déjà là, avec la ferme intention de s’établir définitivement dans ce beau pays si accueillant à la santé si fragile, un pays qui importe des bac - 7 par palanquées et que fuient ses bacs + 7, pour ne plus laisser sur place qu'une jeunesse défaillante qui ne demande qu’à céder la place à tous ceux qui n'ont plus besoin de demander l'autorisation de la prendre. Qui croyez-vous tromper, M. le président, en faisant appel à deux sympathiques défenseurs des "gestes barrière" ?

Mais pour le reste des Français, il va tout de même falloir changer de style et rapidement leur proposer autre chose, d'une tenue autre, avec une véritable et talentueuse poésie de combat, comme celle de Maïakovski, par exemple, comme nous allons le voir.

II- The Adjustment Bureau

La littérature comparée est l’art méthodique, par la recherche de liens d’analogie, de parenté d’influence, de rapprocher la littérature des autres domaines de l’expression ou de la connaissance, ou bien les faits et les textes littéraires entre eux, distants ou non dans le temps ou dans l’espace, pourvu qu’ils appartiennent à plusieurs langues ou plusieurs cultures, fissent-elles partie d’une même tradition, afin de mieux les décrire, les comprendre et les goûter, [i] écrivent les comparatistes Pierre Brunel, Claude Pichois, André-Michel Rousseau, Qu’est-ce que la littérature comparée ?[ii]

Il en va de même en analyse politique, économique et sociale où tous les moyens peuvent être réunis pour contribuer à l’intelligence du monde tel qu’il est et tel qu’il va, histoire de ne pas mourir idiot avec l’impression désagréable d’être passé à côté de quelque chose d’important alors qu’il suffit d’agir sa vie pour la rendre supportable, intéressante, belle et agréable.

Cinéma et vidéos sont fort heureusement présents pour révéler, pointer et expliquer les impostures tout en tentant de faire appel aux capacités de réflexion de chacun.

Chacun peut encore écouter, lire, voir, entendre beaucoup de choses, notamment ce qui suit et constitue matière à réflexion.

Dans cette vidéo remarquable, au ton plutôt grave et sérieux, le comédien, cinéaste et réalisateur Gérard Boyadjian explique en effet qu’il prend acte de la fin de la liberté d’expression en France.

Prenez la peine d'écouter, voir et réfléchir à une analyse dont tous les éléments méritent un arrêt sur image :

Il est vrai, nous dit-on, (ce que chacun peut d’ailleurs constater), que l’actualité judiciaire paraît lui donner raison. Dissolution de Génération Identitaire, censures de plus en plus récurrentes des patriotes sur les réseaux sociaux, procès intentés par les islamistes Médine et le CCIF contre Aurore Bergé et Marlène Schiappa, plainte du pouvoir contre le chanteur Francis Lalanne qui a courageusement réussi à coller la frousse à l’éxécutif ; Marine Le Pen, Gilbert Collard, Renaud Camus, Eric Zemmour, Riposte Laïque, poursuivis en justice et cités à comparaître pour exercice de leur liberté d’expression et donc délit de déviance idéologique, sans oublier les Français moins connus, poursuivis eux aussi devant les tribunaux et sanctionnés financièrement pour avoir osé gazouiller ou écrire quelques mots sur les réseaux, comment ne pas ouvrir les yeux devant cette atmosphère trouble, inquiétante, cette crispation génératrice de tensions dont le langage et ses expressions ne sont plus que jamais devenus, une fois encore, avec le trivial, la déshumanisation, le cri, le refus des fragmentations, l’expression du réel par la parole et par l’action ?

Le fait est que a France des covido-délateurs et des sanitaro-collabos est déjà là. Drôle et réaliste, voyez ce qu’il en est avec le talent de la comédienne Karine Duvernet :

Ainsi comprendrez-vous la raison comme la nature de ces commentaires que vous entendez et qui, par-delà la franchise des propos, font plus que traduire la réalité d’un malaise incontestable.

Comme l’explique le personnage d’Harry Mitchell dans le film intitulé L’Agence (The Adjustment Bureau[iii], tiré de l’œuvre de science-fiction de Philip « K » Kindred Dick) :

« La plupart des gens obéissent au tracé qui leur est proposé, parce qu’ils ont peur d’en explorer un autre. Et de temps à autres arrivent des gens comme vous, qui déjouent toutes les embûches qu’on place sur leurs chemins. Des gens qui comprennent que le libre arbitre est un cadeau dont on ne profite jamais si on ne se bat pas pour le défendre. Je crois que c’est ça, le véritable plan du grand patron, qu’un jour nous n’aurons plus à tracer de plan, que vous prendrez la relève[iv]. »

III- Poésie de combat contre la covidocratie

Rien n’est perdu ! Car entre tradition et modernité, le moi à l’épreuve du monde, la poésie de combat, l’intelligence, le bon sens et le courage sont toujours présents accessibles à chacun pour dire les choses et refuser l’inacceptable, soit la mise en place d’une véritable « covidocratie ».

Il nous faut sortir de l’enfermement et de l’intériorité.

Arrivent les beaux jours.

Sortons du poids d’un quotidien artificiel et artificieux.

« Il nous faut arracher la joie aux jours à venir et non à ceux qui filent[v] », écrit Maïakovski, ajoutant, dans ce superbe poème à la mémoire du poète Essenine, que si, dans cette vie, crever n’est pas difficile, réaliser la vie l’est bien plus, tant il est vrai que :

« Les veines et les muscles sont plus sûrs que les prières.

Est-ce à nous d'implorer les grâces du temps ?

Nous, -

chacun de nous, -

nous tenons dans nos cinq doigts

les courroies de transmission du monde[vi] ! »

Allez ! Debout !

En avant. Droit et calme.

Sources et excellentes références :

