J’habite sous la Grande Ourse...

@covadonga*722

Bonsoir M’sieur Cova !

Celle que je préfère c’est le chasseur Orion



Les trois étoiles formant sa ceinture, Alnitak, Alnilam, et Mintaka. Au dessus, il y a ses épaules. La gauche, c’est Betelgeuse, une supergéante 600 fois comme le Soleil, énorme et rouge, proche de sa fin, une future supernova… La droite c’est Bellatrix… Sous la ceinture, on peut voir ses jambes, Saïph à gauche et Rigel à droite, très brillante elle aussi. Et puis son arc, tout à droite, et son poignard sous la ceinture. C’est là, dans le poignard, que se trouve la nébuleuse d’Orion.

Orion, c’est son orgueil qui l’a tué.

Gaïa l’a puni de ses prétentions en faisant jaillir des entrailles de la terre un scorpion géant pour le combattre. Durant la bataille, Orion a tué le scorpion mais il a été aussi piqué par son dard.

Match nul.

Arthémis a demandé à Zeus de le transformer en une constellation, ce qu’il a fait, et pareil avec le scorpion.

Ensemble jusque dans la mort.

Mais ils sont loin l’un de l’autre. Quand l’un se lève, l’autre se couche.

Zeus était un gars prudent. ^^

Et comme tout bon chasseur, deux chiens l’accompagnent. A gauche, en haut, on voit Procyon, le Petit Chien. Et en bas toujours sur sa gauche, Sirius, la plus brillante des étoiles dans la gueule du Grand Chien. Elle, on ne peut pas la louper.

Et ce Orion ? D’où sort-il ? De la cuisse de Jupiter ?



Non.. Plutôt de la vessie de Zeus, Hermès et Poséïdon…

Orion vient du grec ouria qui veut dire urine. Ils ont pissé dans la peau du plus beau taureau sacrifié en leur honneur par le roi de Thèbes, Hyriée, qui voulait un enfant mais sans avoir de femme. On a enterré la peau dans les jardins du palais et de cette peau, le géant Orion est né. D’où son nom Orion qui vient du grec ouria et veut dire urine.

C’est peut-être ce qu’on appelle être fini à la pisse… ça doit être une insulte mythologique.

Comme épouser une peau de vache doit être une variante... ^^