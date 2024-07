J. O. : cachez ces pauvres que l’on ne saurait voir !

Moi je distingue les migrants, qui ont fui un chez-eux ailleurs, et qui devraient y être renvoyés le plus vite possible, et les vrais SDF autochtones, ceux qui n’ont vraiment nulle part où aller, et qui voient les places qui devraient leur être allouées être attribuées à d’autres plus exotiques, parce que des associations pensent qu’un SDF mondialisé est bien plus cool qu’un pauvre clochard bien de chez nous. Utopia 56 est une plaie absolue, et devrait être dissoute, il doit bien y avoir un prétexte à trouver non ?