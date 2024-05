J.O : « L’important est de participer »… Les yeux fermés

Pékin 2008 : les infrastructures olympiques et le « nettoyage de la ville », pour des milliers de Pékinois fut l’expropriation par bulldozers et le renvoi des « indésirables », types asociaux, clochards et autres gâteurs de paysage idyllique. Ceux qui eurent le malheur de protester furent envoyés en prison ou dans des camps de travail loin de la capitale ; c’est ce qu’écrivait le dissident Teng Biao dans The Washington Post. Les médias français en firent des gorges chaudes, pensez vous, quelle atteinte à la démocratie et liberté de penser, « Ajoutons que le spectacle offert offre une bonne idée de ce qu’un monde sous la férule de l’État chinois pourrait être, c’est-à-dire un monde où la liberté individuelle a totalement disparu au profit de la seule propagande politique. »…[i] En y ajoutant le mercantilisme, et bien, nous voila à Paris 2024 , ou ma foi, le passé se répète, mais bien plus subtilement, car, en occident, surtout en France, les apparences doivent être sauvées, être et paraître, l’autre devise nationale. Ici, nous sommes au pays des droits de l’homme ou l’homme doit filer droit, sinon…

Paris et son grand « nettoyage » Avec Paul Alauzy, du collectif Le Revers de la Médaille, (voir la vidéo), Blast a essayé de comprendre ce qu'est ce nettoyage social et comment il se déroule. Bon d’abord utiliser le terme « nettoyage social », ne plait absolument pas à ceux des palais (Elysée, Mairie de Paris et Comité Olympique), c’est comme prononcer le mot « génocide » lorsque vient sur le tapis les menées d’Israël à Gaza, ces mesdames/messieurs aiment les termes édulcorés, adoucis qui font passer la pilule amer de la vérité brut et installe un déni de bon aloi. Sortie de ces chicaneries dialecticiennes, depuis des mois et surtout à l’approche des JO, la capitale se vide de ses sans-abris, travailleurs du sexe, immigrés, réfugiés et personnes usagères de drogue. Ce serait comme un appel du large, où tous ces déracinés de la vie aspirent à monter dans un bus et faire voguer la galère pour Cythère. Bon souvent ça s’arrête bien avant, dans des villes de province où le maire n’a pas été averti de l’arrivée de cette cour des miracles ou alors, c’est un débarquement dans des patelins qui n’ont jamais vus une telle faune et se demande si ce n’est pas le tournage d’un remake de Mars Attaque ? 40% de ces refugiés climatiques sportifs trouveront un toit, quant aux autres… S’installent n’importe où et recrée leur même verrue citadine parisienne : tentes bancales, cabanes en carton, dealers, prostituées, racailles et violences en prime. Les croquants en restent tout coi et pensent à sortir les fourches… Ambiance, à croire que la Croisade des Pastoureaux de 1320 est de retour ? Ces montées de bus sont « offertes » par la maréchaussée, qui matraques et boucliers en avant savent convaincre ces foules pouilleuses : tu montes, tu la boucles ou sinon… Ya pas plus résolu qu’un CRS qui a décidé de vous faire faire une petite balade de santé à la cambrousse. Pour faire que ces gueux ne puissent réinvestir les ponts de Seine parisiens, d’énormes rochers entourés de grillages ont été installés et plus question de s’allonger et roupiller gratos. D’ailleurs le mobilier urbain et les entrées d’immeuble se sont vus « décorés » de jolis trucs bien pointus ne permettant plus de se vautrer, la capitale doit être immaculée !

Autres faits et méfaits : le Collectif Des Morts de la Rue signale qu’en janvier 2024, 51 personnes avaient été retrouvés mortes dehors. Un cas parmi tant d’autre : près d’un cite olympique un homme de 50 ans vivait depuis longtemps sous sa tente, il a été expulsé sans proposition de logement, le lendemain, il a été retrouvé mort seul sur un banc… Un pays qui traite mieux ses animaux domestiques que ses cassés de la vie, devrait par décence la fermer et arrêter de donner des leçons de démocratie aux autres. Ce n’est pas seulement le logement pour tous ces êtres, c’est aussi les affamer : en octobre 2023, la préfecture de Paris, avait émis une interdiction de distribution alimentaire sur deux arrondissements. Ne pas oublier qu’en France, la loi réprime l’entrée, le séjour et la circulation des personnes étrangères en situation irrégulière. L'aide apportée à ces migrants constitue une infraction pénale.

Et pendant ce temps là, c’est bombance : Faire sortir de force les étudiants de leur chambre pendant les deux mois d’olympiades et les louer à des prix digne du Hilton. Des propriétaires qui abusivement sous des prétextes fallacieux font partir leurs locataires afin de toucher le jackpot de l’été olympique. Des hôtels qui ont multiplié par 10 leurs tarifs, Airbnb n’est pas en reste, le ticket de métro à 4 euros, au cas où vous achèteriez votre billet dans un bus on vous forcera à en acheter deux à 2,50 chacun, mais à en utiliser qu’un, et oui, pas de petits profits dans la France d’Ubu, terre d’accueil et d’hospitalité, avec ses serveurs de terrasses de café et brasseries au sourire si joyeux et aux chauffeurs de taxi si aimables et serviables… Quant à avoir accès aux jeux … Tu oublies ! C’est hors de prix, à moins d’être cadre sup chez Apple. Jeux populaires mon œil ! Pour la plèbe ce sera fans zones et bières à 10 euros, pour la province, ce sera recevoir ceux que Paris ne veut pas. Seulement quelques parisiens pourrons assister aux « games », mais comme la capitale se videra à cause de toutes les nuisances, il ne restera que des touristes qui bien malheureusement se feront racketter jusqu’aux derniers centimes. Ne parlons pas des deux cents milles « invités » du gouvernement qui seront sur les bords de Seine pour la journée inaugurale. Mazette. Tout ce tintouin, sous hautes surveillances de cameras, drones, flics, armée et quartiers entièrement bouclés à coups de QR codes. Paris sera un camp retranché durant ces deux mois, où des montagnes de fric changeront de poches, quant aux droits humains ? Prière d’écrire à la Hidalgo, à la Oudéa Castera qui vous répondront, ASP et cætera !

Il n’y aura en fait qu’une vraie fête qui se déroulera en sous sol, celle des rats fort nombreux qui jouiront de tout cet étalage, gaspillage, papiers gras et poubelles débordantes, odorantes… Ca va zouker en ratland !

Reprenons le crédo olympique un peu revisité : L’important n’est plus de participer, mais de foutre le camp le plus loin possible !

Georges ZETER/mai 2024

Message spécial : bonne chance aux athlètes russes qui ne méritent vraiment pas cet oukase de ne pas défiler sous leur bannière comme s’ils étaient des voleurs de poules ; pendant que d’autres, dont le gouvernement massacre sans pitié se verront acclamer... Ce ne sont pas les jeux Olympiques, mais les jeux du fric et du pic de la honte !

Vidéo : "NETTOYAGE SOCIAL" DES JO : L'ÉTAT FRANÇAIS CHASSE LES SANS-ABRIS, LES TDS, ETC