C'est biensûr sans arrière-pensée, quoique...

J'VOUDRAIS BEN T'Y VOIR

- Lâche-nous un peu, pour une fois qu'on est en famille on peut pas parler d'autre chose ? Les gilets jaunes, rouges ou verts, j'en ai ras le bol. La retraite, j'veux pas y penser, j'm'en fiche, j'en aurais pas, j'irai aux restos du cœur et p'tête même qu'j'mourrai avant. Mange ta dinde, elle va refroidir et puis tu râles, tu râles tout le temps, mais j'aimerais ben t'y voir, toi, à sa place ! Allez, bois un coup...

Trop de rouge, trop de blanc de blanc. Les bulles ne passent pas. Dormir, dormir pour endormir ce putain de mal de tête. Ce lit qui vire au manège, j'attrape le pompon et plonge dans le trou...

​​​​​​​ - Monsieur le Président, c'est l'heure de vous réveiller. Votre agenda du jour est particulièrement chargé.

J'ouvre un œil. J'ai à peine dormi trois heures. Les Ivoiriens ne voulaient plus que je parte et Brigitte n'arrêtait pas de danser. J'ai enfoncé le clou avec la colonisation « erreur » de la République. Ça va faire du bruit dans Landerneau ! Par contre j'ai dit un peu vite que je renonçais à ma retraite de président. J'ai pas fait le calcul, ça va me faire un pognon de dingue en moins.

Finalement c'était bien ce petit tour en Afrique. Au moins eux, ils m'aiment là-bas, surtout les militaires quand je leur ai confirmé que leur pension n'avez rien à voir avec une retraite.

Ici c'est la galère. Les trois quart de mes concitoyens me font tourner en bourrique. Dès que j'entreprends la moindre réforme, ils manifestent ! Même les pompiers ! Je les ai tous sur le dos.

Il faut absolument que je trouve quelque chose qui me mette en selle pour un second mandat. Quelque chose de fort, de très fort, d'incontestable.

Oui, mais quoi ? Personne ne m'aide, au contraire dès que je m'appuie sur l'un, il s'avère être une catastrophe.

Quelle série depuis le garde du corps !

Les autres, je le sais, sont en embuscade, tous à vouloir prendre ma place, je ne peux compter que sur moi, même Brigitte n'a plus d'idées.

Fermer les yeux, réfléchir, poser les données du problème. Oui, il y aurait bien cette proposition que m'a adressée un toubib par mail et que j'ai qualifiée d'élucubration. Un truc nouveau qui pourrait finalement bien me transformer en sauveur.

Vite ! Retrouver ce mail, s'ils me l'ont effacer je les vire tous !

Merci. C'est bien ça :

« Monsieur le Président de la République bonjour...blablabla...l'homo sapiens en l'espace de trente ans a démultiplié l'effet de serre qui maintenait la terre à une température vivable...blablabla... comme si je ne savais pas ce qu'est l'effet de serre...réchauffement climatique induisant une diminution des ressources en eau et donc de l'alimentation, une augmentation des migrations et donc des conflits...blablabla...au de-là de 40° il est de plus en plus difficile de maintenir notre homéothermie et la mort est inéluctable...blablabla...tous responsables, il nous faut tous agir...blablabla...Pas de taxe punitive. L'homo sapiens marche à la dopamine, donc à la récompense, monétisons la Participation de chacun Au Refroidissement, créons le « PAR » !

Pas totalement foutraque ce gars-là. Je peux même faire d'une pierre deux coups. Avec le PAR je soutiens la transition énergétique et en plus je crée un revenu universel de base.

Brigitte ! Réveille-toi ! J'ai trouvé l'idée du siècle !

C'est simple. Le PAR n'est pas l'Euro et ils ne sont pas convertibles entre eux. Pour débuter, chacun va recevoir une quantité égale de PAR ( progressive en-dessous de 15 ans). Chacun gagne des PAR seulement selon un catalogue d'équivalences pour chaque action en faveur du climat. Une carte à puce autorise et comptabilise. Le PAR permet de financer les besoins de base inscrits au catalogue. Le PAR a une durée de vie limitée. Il participe au PIB et fait croître une réalité bénéfique à la société.

Là je ratisse large et si en plus, avec cet ensoleillement de dingue qui augmente, je lance un grand programme de centrales solaires thermiques venant progressivement remplacer le nucléaire ( 10 MW solaires thermiques économisent 30000 tonne de CO² et induisent cent emplois directs) je m'inscris définitivement dans l'Histoire.

Vive moi ! Vive la République ! Vive la France !

- Ouh ! là là ! Tu vas ben finir d'gigoter ! Voilà t'y pas qui s'met à chanter la Marseillaise ! Lève-toi c'est pas l'heure d'faire le pitre et va plutôt mettre les cadeaux dans les souliers des p'tiots !

Toubib41 le 24/12/2019