Jacques Sapir dit ses quatre vérités aux anti-vaccins

A lire les réseaux sociaux, on peut avoir l'impression que les Français sont vent debout contre les mesures annoncées le 12 juillet par Emmanuel Macron. C'est oublier que les réseaux sociaux ne sont en rien représentatifs de l'opinion publique, et que ce sont les marginaux et les radicaux qui s'y expriment le plus, mus par une motivation que les modérés n'ont pas.

Selon un sondage Elabe, une très large majorité de Français (76 %) approuve la décision du chef de l’État de rendre obligatoire la vaccination pour les personnels soignants et d’autres professions, avec sanctions à la clef.

De même, l’extension du pass sanitaire (vaccination complète ou test négatif récent) recueille une majorité d’approbations. 76 % des Français y sont favorables pour l’accès aux voyages en avion, train et car, 70 % pour l'accès aux hôpitaux et maisons de retraite, 66 % pour l’accès aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de cinquante personnes, et 58 % pour l’accès aux cafés, restaurants et centres commerciaux.

Toujours selon le sondage, 63 % des Français approuvent la fin de la gratuité des tests PCR, hors prescription médicale, à partir de l’automne.

Signe de cet engouement, depuis l'allocution d'Emmanuel Macron, plus de 2,2 millions de Français ont pris rendez-vous sur Doctolib pour se faire vacciner. Selon Le Parisien, plus de 100.000 rendez-vous ont été pris sur la plateforme KelDoc et 150.000 sur Maiia uniquement dans la nuit de lundi à mardi.

Une voix dissonante parmi les souverainistes

C'est peu dire que des figures comme Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, qui n'ont pas de mots assez durs pour dénoncer les mesures prises par le Président Macron, crient dans le désert. L'ancien bras droit de Marine Le Pen nous parle de "dictature", de "tyrannie", de "dictateur psychopathe". NDA nous dit que "le Président est dangereux", que c'est un "savant fou", qu'il vient d'annoncer des "mesures liberticides", "contraires aux principes fondamentaux de la République", et qu'il "doit être chassé du pouvoir". Le président de l'UPR, lui, dénonce une "tentative de coup d'État sanitaire".

Même type de réaction chez l'éditorialiste Alexis Poulin, qui a dénoncé sur RT un "discours extrêmement inquiétant, délirant, dangereux".

On remarquera que ces figures, particulièrement virulentes envers la personne du président de la République, appartiennent au camp souverainiste. Les souverainistes (de droite surtout) paraissent surreprésentés parmi les antivax. C'est justement une figure majeure du souverainisme en France, Jacques Sapir, qui a tenu, ce 14 juillet, à prendre ses distances avec tous les antivax, et notamment ceux de son camp, pour dire son approbation des mesures prises par Emmanuel Macron.

Voici son message, courageux (car impopulaire parmi ses amis) et plein de colère, publié initialement sur Twitter :

Les antivax de toutes obédiences commençant à me les briser menues avec leur conneries voici un thread sur la question des vaccins.

(II) Il n’y a pas « LE » vaccin mais des vaccins utilisant des techniques différentes et produit par des structures différentes.

(III) La technique de l’arn messager n’est pas neuve ; elle est connue depuis 30 ans et utilisée depuis 20 ans. Elle reste cependant novatrice. Elle ne constitue pas une « thérapie génique » car elle ne vise pas la modification de l’ADN.

(IV) Les divers vaccins ont été massivement testés, plus que des vaccins « courants » (ceux du DTP par ex.) au moment de leur commercialisation.

(V) L’argument financier s’applique aussi à tout médicament de grande distribution. Bayer historiquement c’est fait des couilles en or avec l’aspirine, mais cela n‘empêche personne de pendre de l’aspirine quand nécessaire.

(VI) L’ivermectine semble présenter une efficacité, mais faible et limitée et ne correspond donc pas à une alternative aux vaccins (article du JATh).

(VII) Pour les vaccins BioNTech-Pfizer et AstraZeneca les taux vérifiés d’efficacité vont de 70-80% pour la contamination à 92-96% pour l’hospitalisation. Ce sont des taux remarquables.

(VIII) Car la Covid-19, sans être la peste, est une maladie bien + grave que la grippe (entre 6 et 30 fois plus létale). Elle produit aussi des effets à long-terme (Covid-Long) chez les jeunes patients.

(IX) Qui sont donc maintenant les antivax ? a-des fanatiques religieux (chrétiens ou musulmans) qui voient dans les nouveaux vaccins une intervention de l’homme dans la « création divine ».

(X) Qui sont les antivax ? (b) des écolo dérangés qui cofondent l’arn avec les OGM, (c) des « alter-mondialistes » qui crient haro sur les laboratoires en twittant depuis un smartphone dernière génération.

(XI) Qui sont les antivax ? Enfin des paranoïaques qui, parce qu’il y a eu un méga-scandale dans une revue (le Lancet) affirment qu’il ne faut plus lire les revues scientifiques.

(XII) et que parce-que le gouvernement est pris dans certains cas en flagrant délit de mensonge affirment que le gouvernement ment tout le temps.

(XIII) Or, si ils réfléchissaient un peu ils verraient qu’une revue mentant en permanence perdrait tous ses lecteurs (et sa crédibilité). Par ailleurs il y a de nombreuses revues et l’on peut croiser les articles pour comprendre.

(XIV) Pour finir, oui j’approuve la partie sanitaire de l’allocution de Macron, mais je dénonce sa partie sur les réformes et je trouve incohérente sa partie sur la souveraineté éco, car il ne s’en donne pas les moyens (sortie de l’euro).

(XV) Cela ne fait pas de moi un « macroniste » mais quand Macron dit quelque chose de juste c’est stupidité profonde que de ne pas le reconnaître et dire le contraire au nom d’une vision ridicule de l’opposition est aussi stupide.

(XVI) Et je signale que ce principe de comportement s’applique à TOUS les dirigeants politiques, de Mélenchon à Marine Le Pen.

Des propos qui ne manqueront pas d'alimenter le débat chez les sympathisants habituels de Jacques Sapir, pris à contre-pied par une telle sortie...