Jamais plus sans mon chien

Demain, je prends un chien.

C'est décidé.

Jupiter montre l'exemple, comme d'autres avant lui.



Je veux aller aussi En marche ! Mais accompagné.

Le premier toutou de France, c'est quelqu'un, même s'il s'appelle Nemo (personne, en latin). Venu de nulle part...

Jupiter Ier voulait sans doute suivre le conseil de Harry Truman : « Si vous avez besoin d’un ami à Washington, il vaut mieux avoir un chien ».

Car les temps s'annoncent durs au Palais et les fidélités s'étiolent vite... Un président a souvent une vie de chien, vite lâché par les siens.

Le chien, lui, résiste aux querelles de palais, il s'accroche à vos basques.

Un vrai chien, pas un petit de rien du tout.

Un chien qui aie du chien.

On n'imagine pas un chat à l'Elysée. ça déchire les rideaux, aux frais du contribuable.

Un chien respecte les lambris dorés et la moquette royale élyséenne.

Et le chien obéit et garde son maître du danger. Il a du flair. Pas comme certains au parlement ou dans les ministères, pas toujours francs du collier... Et c'est bon pour la com'.

___ Et puis un chien oblige à faire de l'exercice et à parler, même si l'on a rien à dire.

Il devrait être remboursé par la Sécu.

C'est mieux que les vitamines et le lexomil. C'est Top Santé qui le dit ! Une référence. C'est pas fait pour les chiens.

Le chien est un thérapeute de premièr ordre. De quoi faire rajeunir encore le Président le plus jeune parmi les plus jeunes. Et une épouse qui en a besoin.

On n'a pas domestiqué le chien pour rien. Il nous l'a bien rendu.

Il a traversé les cultures

Le Président-philosophe ne sera peut-être pas cynique (de κυνός, le chien) comme Diogène, qui cherchait un homme. Jupiter, lui, a trouvé. Un homme de com'.

Qui sera le plus sage ?

Je donne ma langue au chien chat.