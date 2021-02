On connaissait « le Hollandais volant » de Richard Wagner, opéra inspiré d’une vieille légende sur un mystérieux navire fantôme qui terrorisait les marins d’autrefois. Danone et ses 100 000 salariés font maintenant la connaissance de Jan Bennink, le « hollandais voleur » : un homme d’affaires néerlandais qui n’a rien de fantomatique, mais dont le CV et la carrière ont de quoi susciter quelques inquiétudes.

C’est la tempête à bord du navire Danone : alors que la crise du Covid-19 plonge l’entreprise dans la tourmente depuis de nombreux mois, il se murmure comme un air de mutinerie sur la passerelle. Nul « révoltés du Bounty » ici cependant : seulement des actionnaires et des membres du conseil d’administration, qui sont bien décidés à passer le PDG Emmanuel Faber par-dessus bord. Motif ? Pas assez rentable ! Le dirigeant de Danone bouscule ses actionnaires depuis de nombreuses années avec ses discours enflammés contre l’ultralibéralisme et sa volonté de faire de son groupe « le bon élève » du capitalisme français en termes sociaux et environnementaux.

Mais la crise de 2020 a été le coup de grâce et son PDG voit désormais sa place contestée, au point de devenir peut-être bientôt la victime expiatoire d’actionnaires en manque de dividendes. Les flots du capitalisme sont parfois ingrats, car Danone n’avait pourtant pas négligé ses financiers : ses résultats de l’année sont finalement moins mauvais qu’annoncés, avec un bénéfice net qui s’est amélioré de 1,4 % par rapport à 2019, alors que son chiffre d’affaires a reculé de 6,6 %.

Pourtant, Emmanuel Faber n’est pas seul : selon Le Monde, « les syndicats CFDT, FO et CGC de Danone ont publié à l’unisson des communiqués de soutien à la gouvernance actuelle du groupe, dénonçant l’attaque de fonds soucieux, selon eux, “d’augmenter leur profit financier à court terme”. Et FO d’en appeler aux pouvoirs publics pour défendre “notre modèle social face aux attaques de fonds prédateurs.” » Et ce même si Emmanuel Faber avait annoncé en novembre dernier un plan de « restructuration » de l’entreprise, avec la suppression de 2000 emplois à la clef.

Mais si les syndicats sont tout de même sortis tous ensemble de la cale pour défendre leur capitaine, c’est bien parce qu’ils ont une peur bleue de ceux qui comptent le remplacer. Car ceux derrière cette attaque en règle sont trois fonds financiers : deux américains et un londonien. Parmi eux, Artisan Partners, localisé dans le Wisconsin, a envoyé en première ligne un ancien de Danone, Jan Bennink, pour tenter de rendre cette opération acceptable aux yeux des autres actionnaires, des salariés et de Bercy. Avec, pour commencer, une interview dans les colonnes du Figaro, s’il vous plait !

Sauf que Jan Bennink a tout pour être une erreur de casting : son nom est associé à une succession de scandales financiers et de transactions louches dans son pays d’origine, les Pays-Bas où il a pris la tête de différentes entreprises dans les années 2000 avant de les vendre, de les dépecer et de disparaître aussitôt. Dans une enquête publiée dans Mediapart, son nom revient en boucle et n’a franchement pas de quoi rassurer les salariés de Danone quant à l’avenir de leur groupe. Au moins, le « hollandais voleur » a le mérite de l’honnêteté : le tiers des activités des divisions « produits laitiers » et « eaux minérales » doit être vendu au plus vite, selon lui. Une purge qui devra dégager de significatif excédents, mais qui oblitère forcément le développement du groupe français dans les prochaines années.

Gloups ! Avec de tels pirates, le groupe Danone arrivera-t-il à bon port ?