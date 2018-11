Jaune n’est pas Brun ! En revanche la véritable peste nous montre sa couleur sans jamais oser dire son nom !

Non !

Les gilets jaunes ne sont pas d'horribles nazis réclamant un régime totalitaire à corps et à cris !

Mais quelle est cette peste qui s'incline sur la tombe de Ho Chi Minh, méprisant par la même tous les morts de Diën Biën Phu, comme elle méprise cette France majoritaire qui hurle depuis ses provinces son refus de tout nouveau racket du microcosme centralisateur, pour le plus grand profit d'un électro-business étatique !

Une indemnité vélo ?

Quel bel hommage à la Chine de Mao !

Destinée à des gens qui font plus de 100 km par jour, et même si ce n'est que 30 ou 20, encore une insulte supplémentaire jetée tel un os aux gaulois réfractaires, sans même comprendre qu'ils vont devenir enragés à force de mépris répétés...

Quelques mesures de bon sens :

- Fin du monopole de rungis qui concentre chaque jour des centaines de camions diesel en île de France !

- Liberté pour les aéroports régionaux de se développer en mettant fin au financement par les subventions des aéroports parisiens !

- 30% de télétravailleurs obligatoires dans les grands groupes et les ministères d'ici 2 ans !

- 5G à partir de Stratobus (ballon drone de Thales) couvrant toute la France !

Trains pendulaires couvrant toutes les grandes lignes d'ici 2 ans avec les villes et les villages de France comme actionnaires, et fin des subventions à la SNCF !

Interdiction du fret routier international, et montée progressive du rail et du fluvial par l'intermédiaire d'acteurs privés !

Développement des taxis-jets avec des taxis pistes au niveau des aéroports et des gares !

Relocalisation des écoles professionnelles/universités en province, financées par les entreprises privés avec suppression de l'impôt allocation à 35 milliards dont se gavent les syndicats pour pratiquer la formation d'un chômage de masse !

- Biogaz carburant et énergie bois, dont le syngas neutre produit avec le CO2 de la combustion, finira à son tour en gaz carburant !

- Tous les bâtiments publics chauffés au bois, au réseau de chaleur et au solaire thermique d'ici 2 ans !

- Construction de milliers de roues à aubes en milieu rural (270000 km de cours d'eau en France), fin du monopole EDF !

- Turbines à l'intérieur des conduites d'eau sur le modèle de l'entreprise américaine "Lucid energy", et il y a 998000 km de conduites d'eau en France !

Pour info, en Autriche, ils viennent de mettre une turbine dans un oléoduc...

- Ajoutons y un programme massif d'éolien flottant pour faire des économies d'échelle.

- EDF dispose de 50 milliards pour repeindre ses centrales à bout de souffle et produire des déchets qu'il faudra stocker (Burre = 35 milliards), 50 milliards qui pourraient financer tout ceci !

Voila des propositions dignes de ce nom !

Voila des propositions sociales et environnementales, puisque la dragée Fuca que l'on veut nous faire avaler est estampillée fiscalité soi-disant écologique, alors qu'en fait il ne s'agit que de paupériser encore davantage la majorité des français pour financer les business de la minorité bobo sur fond d'électro-nucléo-mobilité subventionnée !

Des gens qui sortent de soi-disant grandes écoles, encore financées par nos impôts !

Pour les Gilets Jaunes il est l'heure du second souffle, il est temps de se structurer et de mettre en exergue tout le ridicule des mesurettes à la carotène annoncées par la ploutocratie qui nous administre, en mettant sur la table de vraies mesures concrètes qui balaient d'une grosse baffe ces rustines déjà tellement percées qu'elles n'en retiennent qu'un grand vide ! «