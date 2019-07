Jaune, rêve ou cauchemar ?

Le peuple français et son gouvernement ont le jaune en commun, en rêve pour les uns en cauchemar pour les autres.

Même les arbres commencent à jaunir précocement, et les pelouses…

Et François de Rugy qui, après son carton jaune fait amende honorable, rembourse les excès de boisson de ses invités, et remplace les bulles de Champagne par le jaune du pastis, moins people et plus peuple, beaucoup moins cher. Aussi bien pour François de Rugy que pour les contribuables...