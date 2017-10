Je Dangereux

Sans identité et sans passé, comment construire son avenir

roman de Sophie Herrault

SH Editions

ROMAN POLICIER ET PHILOSOPHIQUE

Thriller philosophique

Qui suis-je ? Que m'arrive t-il ?

Le "héros" ne se reconnaôt pas.

La réalité va-t-elle ressembler à son rêve ?

Tout de suite, il part à la recherche de son identité et très vite il va comprendre qu'il a une histoire et que sa vie est en danger.

Sa rencontre avec un SDF, ancien patron ruiné va lui permettre de comprendre ce qui est essentiel dans une vie, la sienne justement

qu'il découvre peu à peu.

Le livre est présenté dans le quatrième de couverture comme une oeuvre de développement personnel romancé.

Pourquoi pas ?

La "leçon" philosophique sur la pyramide de Maslow est particulièrement bien faite et percutante.

Les deux derniers niveaux "concernent l'accomplissement de soi et le fait d'oeuvrer pour quelque chose de plus grand que soi. Maslow parlait de hiérarchie des besoins, car lamotivation de l'être humain est d'abord de répondre aux demandes primaires avant de s'engager vers les niveaux plus élevés."

Si le SDF, tuteur de résilience, explique la différence entre les besoins et les valeurs et présente les sept piliers de la sagesse, sa présentation n'est pas docte et il n'en reste pas moins que ce livre est un roman et se lit comme tel.

C'est un thriller passionnant qui flirte avec l'anticipation.

L'auteure soigne son écriture tout en offrant un rythme qui ne laisse pas beaucoup de temps au lecteur pour souffler.

Je n'ai pas pu laisser ce livre quelques instants, il m'a fallu aller jusqu'au bout d'un seul trait.



Jean-François Chalot