Je hais les courbes callipyges ... quand elles montent

Bonjour Nono.

C’est intéressant, mais j’aimerais savoir ce que tu en déduis.

Les courbes ne parlent jamais toute seules, elles ne servent que de références à une démonstration.

Même la pyramide des âges peut être interprétée.

D’après « Live Science », il s’agit d’un truc « pire que la grippe saisonnière » (pour laquelle on vaccine les vieux, point c’est tout). Le site explique que le taux de varie selon le lieu, l’âge de la personne infectée et la présence de problèmes de santé sous-jacents.

La plupart des personnes qui attrapent le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 se rétablissent à la maison, mais certaines peuvent avoir besoin d’une hospitalisation. Et chez un certain nombre de patients, COVID-19 est mortel.

Les scientifiques ne peuvent pas encore dire avec certitude quel est le taux de mortalité du coronavirus, car ils ne savent pas combien de personnes ont été infectées par la maladie. Mais ils ont quelques estimations, et il existe un large consensus sur le fait que COVID-19 est le plus dangereux pour les patients âgés et ceux qui ont des problèmes de santé préexistants.

Le 5 mars, l’Organisation mondiale de la santé, a annoné qu’environ 3,4% des patients signalés pour COVID-19 dans le monde sont décédés. Les patients de plus de 80 ans ont un taux de mortalité de 14,8%, mais il se trouve que les octogénaires présentent toujours un taux de mortalité élevé, forcément.

Les épidémiologistes croient que le nombre total d’infections par le SRAS-CoV-2 est sous-estimé, car les personnes présentant peu ou peu de symptômes peuvent ne jamais consulter un médecin. Au fur et à mesure que les tests se développeront et que les scientifiques commenceront à utiliser des méthodes rétrospectives pour étudier qui a des anticorps contre le SRAS-CoV-2 circulant dans leur circulation sanguine, le nombre total de cas confirmés augmentera et le rapport décès / infections baissera probablement.

Le bateau de croisière Diamond Princess a fourni un aperçu d’une population isolée et exposée au nouveau coronavirus. Sur ce bateau de croisière, 707 personnes ont attrapé le virus et six sont mortes, pour un taux de mortalité de 0,8, mais les chiffres du Diamond Princess peuvent ne pas être représentatifs de ce qui se passe dans le reste du monde. Les passagers des navires de croisière sont plus âgés que la population générale, ce qui les expose à des complications plus graves. D’autre part, comme l’éclosion sur le navire était étroitement surveillée, les patients avaient accès à des soins médicaux rapides.

Ma question est : pourquoi cette frénésie et cette mise en pause de tout le système alors que le phénomène a des précédents qui n’ont pas provoqué cette sidération ?