Je n’aime pas ces frites-là ! Une éducation positive néfaste

@Jean-Luc ROBERT

"Oui, il y a des gens qui ont la flemme de lire et qui commentent plus vite que leur ombre. Pourtant mes articles sont le plus court possible.

"

Effectivement. Vous avez raison.

Mais ayant déjà gouté à votre prose et surtout votre autoréclame rémanente, j’avoue que vos titres accrocheurs me suffisent amplement...

Comme à beaucoup d’autres à voir le succès de vos interventions et au fait que vous en soyez réduit à faire du racolage ici pour écouler votre stock à compte d’auteur.

Dur.

En ces temps difficiles où un coup de pied dans une poubelle fait jaillir une nuée de psychomachins je sais que la concurrence est rude pour exister.

Je compatis.