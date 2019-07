Je n’aime pas le football féminin, et c’est mon droit ! Halte à la dictature culturelle !

C'est devenu quasiment une obligation. Boudé durant des décennies, le football féminin est mis en avant par nos médias depuis quelques années. Tapage télévisuel, bourrage de crâne, pressions sociales, personne n'a pu échapper au mondial de foot.

Pour ne pas mourir idiot, je me suis forcé à regarder les prestations de ces demoiselles. J'insiste sur le fait que je ne suis pas misogyne, que j'apprécie l'athlétisme mixte, qu'il m'arrive de visionner des matchs de handball féminin, car le niveau de jeu vaut largement celui des hommes, puisque ce sport a été conçu pour être mixte. Ce n'est pas le cas du football.

Il faut redescendre sur terre : gestes techniques bâclés, jeu lent et imprécis, mêmes tacles vicieux et brutaux que les mâles, difficultés à dribbler... Sans parler du manque de courtoisie de ces dames qui n'échangent pas leur maillot à la fin du match (humour) ! Non, vraiment, je n'ai pas accroché à cette mode imposée par nos bien-pensants qui entendent utiliser le sport pour faire passer leurs messages politiques et sociétaux.

Les supporters américains l'ont d'ailleurs proclamé dans la presse : soutenir l'équipe des USA, c'est faire un pied de nez à Donald Trump ! Rien que cela. On imagine que ce dernier n'a pas suivi ce mondial dont la logique ne correspond pas à sa vision de la gente féminine. Dans un pays où le "soccer" est encore mal développé chez les hommes, avec un championnat médiocre (la MLS), quel serait l'intérêt de suivre l'équipe féminine de foot sur une terre de Base-ball ?

Il faut comprendre qu'à l'époque de la parité homme-femme, cette dernière se doit d'être aussi bête et bonne dribbleuse que les mecs. Suivre l'équipe de France féminine, c'est être "in", moderne et progressiste. Ajoutons un autre argument expliquant la sur-médiatisation du mondial des filles : remonter le moral des français par du pain et des jeux, selon l'héritage antique. Pour oublier les gilets jaunes et l'effondrement économique du pays, parlons d'autre chose...

Impossible de couper au ballon rond en ce moment : après le mondial féminin, voici la copa america et la coupe d'Afrique des nations. Remarquons que ces régions du monde plus conservatrices ne sont pas pressées de proposer une version féminine de leurs compétitions.

Développer le sport féminin c'est une bonne chose. Imposer la médiocrité pour singer les hommes et faire passer un message, cela s'appelle de la propagande. Le football a été conçu par et pour des ouvriers, en Grande Bretagne. C'est le sport des amortis de la poitrine, des tacles, de la vitesse, des tirs avec effet. Des gestes souvent mal effectués par les femmes, car ce sport n'est pas élaboré pour elles. Le stade était aussi l'endroit où on chahutait autour d'une bonne bière. Tout cela est en train de disparaitre. Les supporters "mâles" seraient des hooligans en puissance, et l'absence des femmes en tribune faisait mauvais genre : place au public familial du cirque Pinder.

La palme du pathétique revient à Ségolène Royal, qui propose une compétition avec des équipes mixtes !

A chacun ses goûts. Certains aiment la peinture moderne, d'autres la classique. Des gens écoutent du rap, d'autres du jazz. Le sexe des artistes nous indiffère, car seul compte le talent. Les médias n'ont pas à nous imposer nos loisirs : libre à chaque individu de se faire sa propre opinion sur le sport et les arts.

Félicitations aux douze millions de français qui se sont farcis la rencontre France-USA, que les françaises auraient d'ailleurs pu remporter si un pénalty ne leur avait pas été refusé (une "main" évidente dans la surface de réparation d'une américaine, geste grossier de niveau championnat de district chez les hommes). Libre à chacun de suivre le troupeau. J'aurai peut-être mauvaise réputation au village (Brassens), mais cette musique qui marche au pas de la culture bobo-gaucho pour nous démontrer que les filles sont comme les mecs, cela m'indiffère. Vivement le tour de France ! Au fait, que devient Jeannie Longo ?