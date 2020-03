Je n’irai pas voter dimanche parce qu’on nous prend pour des cons !

LES CONS... Ou plutôt, "Ah les Cons". S'ils savaient... La petite phrase prononcée par Edouard daladier le 30 septembre 1938 était marmonnée devant Alexis Léger, Diplomate et qui fut aussi Prix Nobel de Littérature en 1960. Après la signature des accords de Munich Daladier est plein d'amertume, car il voit la Guerre se profiler alors que le peuple ne voit rien venir ! A son retour en France, Daladier imagine qu'il sera hué pour avoir cédé à Hitler les accords de Munich octroyant aux nazis une partie de la Tchéchoslovaquie sans contreparties significatives, hormis des promesses de paix. À sa grande surprise, il est acclamé à sa sortie de l'avion au Bourget par une foule, qui le perçoit comme le sauveur de la paix. Il aurait alors marmonné devant le diplomate Alexis Léger : « AH LES CONS S'ILS SAVAIENT » ! (Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Daladier). J'y vois une parallèle avec les évènements du CORONAVIRUS, qui galope, qui galope, qui ne s'arrête pas de galoper ; Donc je ne me déplacerai pas Dimanche prochain pour plusieurs raisons. La première : C'est la guerre ! la seconde, ON NOUS PREND POUR DES CONS ! Pendant que le Chef de L'Etat (P)résident de la République s'adresse au Peuple Français, en nous donnant son EM-MANUEL D'USAGE EN CAS DE CORONAVIRUS ET NOUS RECOMMANDE D'ALLER VOTER / On nous prend pour des CONS, sauf que les cons, C'EST NOUS.

Donc je n'irai pas voter ce Dimanche. Je sais, je sais, je fais pas dans la dentelle, je suis pas solidaire, mieux, je risque de propager ce sentiment de défaitisme ambiant qui envahit la France... Ah ouais ! A la guerre, comme à la guerre !

Le Coronavirus n'envahit-il pas la France ? Dans le Journal de BFMTV, ce matin, Patrick Pelloux disait que le pic de la courbe des contaminés au Coronavirus n'était pas encore atteint, et qu'il risquait de prendre la pente des 45 degrés, comme en Italie. C'est donc bien une guerre qui se dessine devant nous...

Le Coronavirus ne se véhicule-t-il pas lors des contacts rapprochés entre les personnes dans un espace restreint ? Ceux qui iront voter ne se seront-ils vraiment pas salués, embrassés, ou serrés la main ? Ah ouais vraiment ?

Pour moi, l'ennemi, c'est bien le Coronavirus et pas MACRON, mais je pense que les mesures que l'on prend ne sont pas assez drastiques, et que celles-ci tardent à passer au stade 3... A cet égard, les chinois ont été bien plus stricts que nous.

Nous, pauvres CONS que nous sommes : les politicards ne veulent surtout pas reporter l'élection, au risque de contaminer encore un peu plus le pays, sous le prétexte que la démocratie doit s'exprimer... Panurges ! Vous méprisez la sécurité des Français. Vous n'êtes mêmes pas capable de voir que le virus galope et ne demande qu'à se multiplier. Quel CON, cet auteur... Il est pas drôle.

Les bureaux de vote suivront les consignes drastiques et les rideaux seront pulvérisés après chaque passage d'un votant par l'isoloir... Je l'ai vu à la télé, et moi je crois ce que me dit la télé... Enfin pas tout le temps. C'est CON !

Et tous ces votants que je risquerais de croiser dimanche devant les urnes ont bien évidemment tous déjà pris leurs précautions dans les deux dernières semaines, leurs enfants ne sont bien sur pas allés à l'école depuis quinze jours.

Ceux qui sont allés bosser ont obligatoirement laissé un mètre de distance entre, chaque individu, n'ont pas utilisé les mêmes toilettes et n'ont absolument pas mangé dans le même réfectoire ou dans le même restaurant d'entreprise...

Bien mieux, leurs employeurs ont déjà tous préconisé le télé-travail, et respecté les conseils des spécialistes... De même que les réunions publiques ou religieuses ont respecté à la lettre les distances de sécurité et que les patrons de grandes centrales d'achat de 2000 personnes en moyenne ont déjà mis en place les moyens de travailler en sécurité !

Tout cela, est évidemment déjà fait, car la France est bien meilleure que les autres pays et que conformément à nos mentalités bien françaises, on ne se manque pas de respect, on ne postillone pas dans la direction de quelqu'un d'autre, on n'éternue pas en public à moins d'un mètre d'un voisin de bureau et l'on ne se tend pas un crayon ou un billet de banque qui pourrait être pathogène sans le savoir. On ne tousse plus car ce n'est pas politiquement correct !

J'ai bien peur que les Français aient déjà contracté le virus de l'attentisme et de l'immobilisme, politique et social.

Tom Clancy dans son roman Sur Ordre en 1996 avait imaginé qu'un dictateur mettait la main sur une souche du virus Ebola aérotransmissible pour en faire une arme bactériologique et la destruction du Capitole et du Congrès américain par un Boeing 747 qui sécrasait en plein Washington... Cela provoquait une panique sur les marchés financiers, l'effondrement des bourses au niveau mondial et une nouvelle guerre planétaire pouvait prendre sa vitesse de croisière afin de renflouer les caisses d'un complexe militaro-industriel... Tout cela n'arrivera pas ! Mais là, je m'égare, quoi que !

"Tout cela va coûter des sommes considérables à l'économie" (Nicolas Doze BFMTV ce vendredi 13 mars 2020)

Tiens, je viens de me rappeler que l'encours du Livret A a dépassé pour la première fois la barre des 300 milliards d’euros le mois dernier (302,7 milliards à fin janvier contre 298,6 milliards fin 2019) malgré la confirmation de la baisse de son taux de rémunération de 0,75% à 0,50%. Bon, ça va, on se sent sécurité... Et puis on est pas CON, hein !

Hier jeudi la bourse en France a chuté de 12,5% et les autres places boursières ont également chuté brutalement.

Une annonce a suscité la panique à New York, à tel point que les échanges ont dû être suspendus pendant quinze minutes après l'ouverture à Wall Street. Le Dow Jones n'en a pas moins plongé à la reprise de l'activité, dans le rouge jusqu'à la clôture, chutant de 9,99%. L'indice vedette de Wall Street n'avait plus connu pareille dégringolade depuis le "lundi noir" du 19 octobre 1987. Même scénario à Sao Paulo : la Bourse s'est enfoncée à l'ouverture de plus de 11%, avant que les échanges ne soient suspendus pour la troisième fois de la semaine.

Et puis je viens de également de me souvenir qu'en cas de faillite, les banques garantissaient les capitaux des européens jusqu'à 100.000 Euros... Quelle chance ! Enfin pas pour ceux qui risquent de voir leurs capitaux supérieurs à 100.000 Euros s'envoler pour renflouer l'économie et les banques. Ce serait vraiment CON.(Sources : https://www.lci.fr/sante/coronavirus-covid-19-les-bourses-mondiales-devissent-apres-la-reponse-americaine-a-la-pandemie)

Mais c'est pas grave, Macron l'a dit : tous les moyens seront employés pour éviter la propagation du Coronavirus et pour éviter la panique... Là, je me sens quand même rassuré, quoi que !

J'ai trouvé, intriqué quantiquement dans Coronavirus, il y a le mot CON... Oui, de même que dans d'autres nom communs, ou noms propres. Cherchez bien.

Donc voilà, je n'irai pas voter ce dimanche parce que j'ai pas envie de choper, le CORONAVIRUS. Je vous donne donc mon EM - MANUEL A L'USAGE DE NE PAS SE LAISSER CONTAMINER PAR LE CORONAVIRUS.

Et puis j'avais déjà écrit qu'il faudrait peut-être les reporter d'un mois, ces élections municipales... Je suis certainement un drôle de CON.

Et merde, on va encore dire que cet auteur à la CON, cet Agoravoxien malade, sans foi ni loi, fait dans la théorie du complot... En attendant tout ça, c'est très CON.

Et puis "LES CONS CA OSE TOUT C'EST MEME A CA QU'ON LES RECONNAIT"

(Sources Michel Audiard / Lino Ventura) dans "LES TONTONS FLINGUEURS") Pfoui, Pfoui... Pop, Pop, Pop !