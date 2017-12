Je ne suis pas un mouton

La pessimiste "joyeuse" ?

Vu ce que l'on traverse à ce jour, je me demande de quel côté je suis. Spinoza parlait de la Joie, tandis que Niestzsche parlait du Nihilisme.

Aujourd'hui mon combat se trouve entre les deux. Je ne sais plus qui je suis, et pour qui je suis. J'ai juste l'impression que ce monde tourne à l'envers. Je ne suis pas Catho, Muslame, Juive, Végétarienne, Végan, non je ne suis rien de tout cela. Je suis juste moi. Une femme qui ne désire que vivre selon son mode de pensée.

Je suis juste quelqu'une qui cherche une espèce de vie, d'existence, à travers la Vie qui m'a été donnée il y a des années. Je ne me considère pas comme quelqu'un de précieux, de riche, qui pourrait comme le dit Macron : être son devenir. Je ne crache pas sur l'incapacité vu notre société à m'élever.

Je n'oublie pas que ce devenir est celui que m'octroie mes pairs aussi. Et si pairs il n'y a pas, comment y parvenir ? Alors oui, Macron nous parle de nous élever. Mais facile à dire pour quelqu'un qui fait partie de la bourgeoisie et difficile à faire pour quelqu'un qui provient du bas de l'échelle. Et là, on va me répondre : tant pis pour toi !

Et là je répondrai : je n'ai pas besoin d'avoir suivi des années d'études pour comprendre que l'être humain courre à sa perte. Je n'ai pas eu besoin de faire partie de Science Po pour vous dire que vous, les nantis, vous serez bientôt anéantis. Pour avoir craché sur ces gens que vous considérerez comme des parias, de pauvres personnes qui ne méritent pas de vivre parce que pas à mêmes de s'élever plus haut que vous.

N'oubliez pas que nous sommes plus nombreux que vous et ce que vous craignez tous est de nous voir monter aux barricades.

La majorité fait encore partie de ce monde : cette majorité dont vous avez tous peur. N'oubliez pas que vous détenez l'argent et le pouvoir, mais nous détenons la force. La force de vous anéantir dès lors que nous aurons pris en compte TOUS que vous ne cherchez qu'à nous anéantir. La guerre des classes est de mise. Continuez à nous dominer et vous verrez. Notre réponse sera sans appel. Nous sommes plus nombreux. Et vous n'êtes rien si ce n'est par votre argent. Mais nous, les mal aimés, les assistés, les pauvres, nous pouvons vous anéantir malgré vos armes. Vous n'êtes rien que des chiffres sur un papier. Nous sommes la force. Nous sommes l'avenir. Et ce, aux quatre coins du Monde. Tremblez, car nous sommes là.

Pardon pour ne pas mettre d'image mais j'espère que vous pourrez lire cet article sans être attiré par des photos. Je trouve cela tant ridicule. Seuls pour moi les mots ont leur importance alors oui, si vous avez lu cet article sans voir d'image, c'est que vous êtes de mon clan.

Bisous aux courageux et merde aux lâches.