Je prie, donc je survis !

Plus je creuse la question, plus il y a des « choses » étranges et néanmoins intéressantes qui font surface ! Au début, j’ai voulu faire un petit papier sur la prière de l’Église russe de Moscou, ensuite j’ai découvert que l’Église Orthodoxe de Chypre n’était pas en reste (enfin, un évêque, du moins) et maintenant, avec la propagation du coronavirus, l’Église Catholique s’y met également ! Je ne sais pas ce qui se passe chez les musulmans, les juifs, les indous, les shintoïstes, etc., etc.

Je commence donc par l’Église Orthodoxe de Chypre.

En effet, le Métropolite de Morphou (une ville chypriote) Néophytos, a déclaré solennellement que si le covid-19, communément appelé coronavirus, se repend partout dans le monde, c’est à cause de nos péchés. En définitive, l’homme imparfait est à l’origine du mal car il ne respecte pas la volonté de dieu ! Point final ! Rependez-vous, faites pénitence et vous serez exempts de maladie ! Quelle science, en ce début du XXIe siècle ! Je précise par ailleurs que Néophytos de Morphou n’est pas un néophyte dans la bêtise : il y a quelques mois, dans un délire contre l’homosexualité il disait que les homosexuels avaient une odeur qui pouvait être décelée par des moines. (Voir à ce propos un article sur Agoravox : https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/sexisme-homophobie-racisme-217801)

La communauté internationale, après avoir, donc, repéré l’origine du mal (le patient zéro, en quelque sorte) a, enfin, trouvé la façon d’éliminer le coronavirus ! La méthode existe depuis des millénaires ! Il fallait simplement y penser !

L’autre cas concerne l’Église Orthodoxe russe. Dimanche 16 février 2020, lors de la messe de l’Église orthodoxe russe de Moscou, les fidèles ont prié pour que la Chine réussisse à combattre et éradiquer l’épidémie due au coronavirus. « C’est pour frères de Chine, qui souffrent à cause de ce malheur, à cause de cette peste catastrophique. Nous prions et nous demandons à dieu la miséricorde pour la Chine et son peuple », a prêché le père Igor.

Plus récemment, cette semaine, l’Église Sainte Rita (Nice) a même publié une prière pour lutter contre le coronavirus. Notez qu’il ne s’agit pas de la seule Église à avoir prié pour lutter contre le virus. Cette prière est la suivante (pour tous ceux qui le souhaitent !) :

Prière pour lutter contre le coronavirus

Notre Père,

nous demandons avec confiance

que le coronavirus de Wuhan

ne fasse plus de mal et que

l’épidémie soit maîtrisée rapidement,

que vous rendiez la santé

aux personnes touchées

et la paix aux endroits où elle s’est propagée.

Accueillez les personnes

décédées de cette maladie,

réconfortez leurs familles.

Aidez et protégez le personnel

de santé qui la combat,

et inspirez et bénissez ceux

qui travaillent pour la contrôler.

Seigneur Jésus,

docteur de nos âmes et de nos corps,

nous nous sentons impuissants

dans cette situation

d’urgence sanitaire internationale

mais nous avons confiance en vous,

donnez-nous votre paix et votre santé.

Ô Marie,

protégez-nous,

continuez de prendre soin de nous

et de nous conduire avec votre amour

vers votre fils Jésus.

Amen.

En conséquence, dormez sur vos deux oreilles ; personne ne sera dorénavant contaminé et personne ne mourra de cette maladie.

Et moi qui croyais que le Moyen-Age était révolu… Clap de fin, rien à ajouter… ou plutôt, si, j’ai quelque chose à ajouter !

Je ne sais plus qui disait que le XXIe siècle serait religieux ou ne serait pas. Une grande partie de l’humanité continue à penser que tout est écrit, que tout est décidé par une puissance supérieure qui gère tout…

Le religieux est effectivement devenu un des marqueurs importants de notre société, créant par la même occasion des exclusions ; l’exclusion de l’autre est devenue la règle, et c’est dommage. Tout ce que la pensée humaine a produit de positif avec notamment la Renaissance et les Lumières, fout le camp…

Il est loin le temps où Descartes disait : « Je pense, donc je suis. » Maintenant, nous sommes en présence de quelque chose comme : « Je prie, donc je survis ! »