Je suis pangolin, je suis civette, je suis chauve-souris… et je suis innocent

Il suffit de s’amuser à taper « pangolin coupable » dans un moteur de recherche pour se donner une idée de la culture des journalistes quant à la faune sauvage. C’est le Figaro qui m’a mis la puce à l’oreille avec son titre : « Le pangolin serait l’animal coupable ». J’ai adoré ce « coupable ». Puis j’ai découvert celui du Midi-Libre qui n’est pas mal non plus : « Coronavirus : le pangolin, suspect numéro un pour la transmission à l'homme » et puis il y a RFI : « À la recherche de l’animal coupable », puis Sciences et Avenir : « Coronavirus : la Chine suspecte le pangolin d'être la bête noire source de l'épidémie »… On pourrait y passer la journée… On pourrait récolter aussi ce qu’on dit du loup depuis son retour en France en 1992, on pourrait en faire une thèse.

Diabolisation du sauvage

Avec des « coupables » des « suspects numéro un », des « bêtes noires » … je n’ai pas l’impression qu’on soit à l’occasion de cette épidémie dans un exercice d’éducation à l’environnement. Bien au contraire on serait plutôt dans la continuation d’une œuvre commencée il y a bien longtemps qu’on pourrait qualifier de « diabolisation du sauvage ». Comme disent depuis des décennies nos ami.e.s journalistes des radios et télés à chaque évasion de prisonnier : « il a disparu dans la nature », « il a fondu dans la nature », « il court toujours dans la nature »… Allez bonnes gens vous promener tranquillement dans les bois après ça ! Elle est bien la ville, elle est vilaine la campagne, elle est bonne l’urbanité, elle est mauvaise la ruralité, elle est sûre la culture, elle est dangereuse la nature… voilà pour la toile de fond bien entretenue au fil des ans.

Le vrai coupable

Le suspect c'est le pauvre animal innocent qui s'est fait manger ou bien les mangeurs de viande de brousse et les journalistes qui nous infligent des relents d'une vieille culture mortifère ? Le coupable c’est le désargenté, le pauvre, le démuni condamné à braconner pour nourrir sa famille ou le détenteur du pouvoir économique, politique, médiatique… qui refuse l’idée d’égalité et de justice sociale ? Le malade du coronavirusne serait-il pas plutôt la victime de la duplicité des humains que celle de l’impeccable réalité de la bête sauvage toujours sincère, toujours vraie, toujours juste… et propre ?

Boucs émissaires

Alors détenteur du pouvoir médiatique avec ton titre tu préfères nous proposer de nous méfier du pangolin, de la chauve-souris et de la civette plutôt que de nous rappeler la façon dont les humains s’assoient sur leurs propres engagements. L’épidémie est due à cela, elle est due au fait que les humains signent un tas de conventions et d’engagements qu’ils ne respectent pas. Comme l’accord de Paris par exemple ou encore bien avant les engagements de Rio en 92 et encore bien avant ceux de Stockholm en 72 ! Le coupable ne serait-il pas l’homme tricheur ? Le « suspect numéro un » le pouvoir dominateur qui bâillonne les lanceurs d’alerte ? La « bête noire » notre capacité extraordinaire à trouver les coupables loin de nous-mêmes et d’en faire des boucs émissaires.

Innocence

Les bêtes sauvages sont comme les enfants, elles ne pensent pas, elles sont là c’est tout. Elles ressentent, elles subissent, elles ne sont, comme les enfants, responsables de rien, elles sont innocentes, elles nous disent ce que nous sommes, elles nous renvoient, comme les enfants, un reflet de notre propre image. Le massacre des innocents a été un tournant de l’Histoire… et bien il continue cette fois non par le glaive mais par le verbe. - Le langage modèle notre esprit - comme disent les vieux sages d’Asie. Dans le monde où nous vivons certes, mais que nous subissons souvent, on pourrait dire qu’aujourd’hui c’est le langage des journalistes qui modèle l’esprit de presque toutes les populations du monde. Ce rendent-ils bien compte de ce qu’ils disent ? Et si c’était l’innocence la plus haute des vertus ?