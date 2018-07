Je suis un NON BINAIRE ou le E.T du lobby LGBT

@eddofr

Moi qui bosse dans l’informatique dans une équipe où on stocke les données clientes, je dois dire qu’en réunion, en ce moment, on se pose pas mal de questions sur la notion de sexe. Et il y a des études pour évaluer combien ça couterait d’ajouter un champ « autre » dans les applis.

Et je dois même dire que l’émission dont on parle, a été évoquée dans une réunion très sérieuse quand on a appris que sur Tinder, il y aurait 50 identités différentes. Bon, on riait un peu entre nous, mais côté juridique, on prend très aux sérieux ce type de problématique. Car si un gouvernement reconnait qu’un individu peut être autre chose qu’un homme ou une femme, on peut se retrouver avec des procès ou de l’insatisfaction client.

On partirait sur des solutions où le sexe n’est plus évoqué. Ainsi toutes nos éditions actuelles seraient à revoir puisque jusqu’ici, on s’adressait à Monsieur Jean Tartempion. On a donc des gens qui planchent pour que les courriers parlent juste de Jean Tartempion, sans l’appeler Monsieur ou Madame.

Bref, passons à autres choses, dites vous.... mais cette petite fantaisie va couter bonbon informatiquement.