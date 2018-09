« Je traverse la rue, je vous trouve un emploi » : Macron a-t-il fait preuve de mépris ?

La prétendue "affaire Benalla" n'est pas encore terminée que l'opposition a déjà trouvé un nouveau cheval de bataille pour accabler le Président de la République. "Je traverse la rue, je vous trouve un emploi", c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron à un jeune chômeur qui lui racontait ses déboires lors d'une visite élyséenne dans le cadre de la Journée du Patrimoine. Une phrase qui serait passée crème dans un pays anglo-saxon ; mais au pays de l'antilibéralisme et de la "fibre sociale" (sic), il n'en faut pas plus pour déclencher une polémique. Après tout, c'est une déclaration similaire de la reine Marie-Antoinette ("Ils n'ont pas de pain ? Qu'ils mangent de la brioche !") qui avait conduit le peuple outré à prendre les Tuileries en 1792. C'est qu'il a sa fierté, le peuple.

Il faut aussi dire que le président Macron n'en est pas à sa première phrase choc. On se souvient de "ceux qui foutent le bordel", du "va passer le bac", et, plus récemment, des "Gaulois réfractaires". Emmanuel Macron a depuis longtemps cette image de président cash qui dit ses quatre vérités au bon peuple sans contorsions. Pour les libéraux comme l'auteur de ces lignes, c'est une qualité. Mais, pour de nombreux Français, notamment à gauche, c'est l'expression d'un "mépris de classe", caractéristique dont est souvent affublé Macron, le "président de ceux qui vont bien".

Mais, dans le cas du jeune chômeur d'hier, il n'y a eu nulle remarque désobligeante. Remettons la phrase du Président dans son contexte : sorti pour saluer les centaines de personnes qui attendent pour visiter l'Élysée, le Président se fait aborder par un jeune homme qui lui raconte ses déboires professionnels. Horticulteur de formation, il dit envoyer des CV et postuler à des annonces, sans succès. C'est seulement alors que le premier magistrat de France lui répond que le secteur de l'horticulture est sans perspective (qui peut le contredire ?) et qu'il serait préférable de se réorienter dans la restauration ou le BTP, secteurs bien plus attractifs et à plus forte rémunération. En effet, là où un horticulteur gagne en moyenne 1529 euros mensuels, un serveur peut en gagner 1592 (sans compter les pourboires) et un peintre en bâtiment a un salaire moyen de 1652 euros. A ces différences de salaire, il faut effectivement ajouter la demande. Seule une clientèle ciblée peut s'offrir les services d'un horticulteur tandis que le BTP et la restauration sont des secteurs massivement présents dans notre société.

Notons que le principal intéressé ne s'est nullement senti offensé par les paroles du Président qu'il a chaleureusement remercié pour ses conseils, lui serrant la main avec le sourire. Ce sont les opposants qui ont trouvé dans cette phrase un prétexte pour jouer aux Robin des Bois, jeu pratiqué par l'ensemble de l'échiquier politique, de l'extrême-gauche au RN. Surtout que l' "affaire Benalla" s'essouffle. Il fallait combler le vide par un nouveau scandale.

Alexis Corbières, Nicolas Bay, Nathalie Artaud, une fournée d'élus LR et plusieurs apparatchiks socialistes ont ainsi dénoncé à qui-mieux-mieux le "mépris", l' "irresponsabilité" ou la "légèreté" du Président. On a même eu droit à un "chômeur-bashing" dans un tweet d'une élue Insoumise qui dénonce un "odieux libéralisme" dans lequel "on rejette la faute sur le chômeur et les plus faibles".

Le libéralisme étant avant tout une liberté politique et économique des individus (par opposition aux plans quinquennaux et à l' "État employeur" dont rêve M. Quatennens), il est vrai que nous donnons une part de la responsabilité du chômage au chômeur lui-même (tandis que la plus grande part revient, dans la lecture libérale, à l'État qui n'a pas su créer les conditions nécessaires au développement de nouveaux emplois). Le libéralisme est avant tout une pensée de la responsabilité individuelle : le lycéen/étudiant qui se lance dans un parcours est censé s'être renseigné sur les débouchés et la rentabilité de la voie choisie. Choisir une voie sans issue (sociologue, horticulteur, dactylographe) équivaut à devenir complice de sa non-employabilité.

Enfin, le libéralisme privilégie le secteur privé et l'entreprenariat plutôt que l'État et ses comités Théodule comme Pôle-Emploi générant plus de dépenses que de recettes. Ainsi, ce qui choque un libéral, ce sera moins les propos du Président que le fait de voir un citoyen aborder le chef de l'État pour lui exposer ses problèmes professionnels, comme les manants de jadis clamaient leurs doléances, prosternés aux pieds du bon roy Henry. Voilà de quoi ravir Tocqueville, qui dénonçait déjà en son temps le rapport féodal qu'entretiennent les Français avec leurs chefs même démocratiquement élus. On n'imagine pas un États-Unien aller voir Trump pour demander à ce que ce dernier lui déniche un travail.

Cette phrase, comme presque tous les gestes du Président, a été source de clivages, de réactions indignées et de jeux d'instrumentalisation politicienne. Peu de gens ont pris la peine de se pencher sur le fond de la déclaration et de se demander simplement si les dires de Macron étaient vrais ou faux. Or, quel que soit notre avis sur le Président et sa politique, on ne peut que s'incliner face à la réalité : il est plus viable de responsabiliser les gens et de les rendre maîtres de leur vie professionnelle plutôt que de leur octroyer une faveur en leur dénichant un boulot rémunéré par l'État et les maintenir ainsi dans l'assistanat. Que les détracteurs nous expliquent ce que Macron aurait du faire : engager ce jeune homme pour s'occuper des jardins élyséens ? Cela l'aurait sans doute rendu heureux mais combien d'autres jeunes sont au chômage ? L'État devrait-il leur procurer à tous un travail alimentaire payé au SMIC, aux frais du contribuable qui est déjà le plus pressuré d'Europe ?

Les choses iront mieux pour notre pays quand les Français comprendront que le seul "plan anti-pauvreté" efficace, c'est un "plan richesse" : devenir un pays pro-business peuplé de citoyens responsables où l'État est cantonné à ses deux seules missions qui sont d'assurer la sécurité et de créer les conditions de la prospérité.