« Je trouve ton adresse, j’te bute ». Un dessinateur menacé de mort pour avoir critiqué l’islam

@njama=le soi disant colonialisme français en Afrique du Nord avit pris le relais, en réqction, de celui de l’empire ottoman et des arabos musulmans qui sont allés envahir jusqu’en France à la hauteur de Poitiers. Les espagnols en savent quelque chose.

Sur l’Islam. . Une secte se définit ainsi ; facile d’y entrer, interdit d’en sortir. Il y est interdit de remettre en cause ce que dit et enseigne le maître de la secte....L’Islam par ses textes et ses pratiques apparaît comme une religion mortifère, liberticide, infantilisante, et pour tout dire opposée à la liberté intérieure de tout être humain, puisque soumis indéfiniment à des sourates, des hadiths et des fatwas parfois dignes d’un enfant de 5 ans !!! Telle est son histoire depuis son origine. Donc à critiquer, et combattre les 2 Islam politique qui veulent imettre en soumission indéfinie l’ensemble d’une nation.